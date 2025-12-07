Muere a los 99 años Rafael Ithier, fundador de El Gran Combo de Puerto Rico

Muere Rafael Ithier

Legado clave en la salsa

Artistas lamentan su partida

El mundo de la música latina despide a Rafael Ithier Natal, pionero indiscutible del sonido salsero y fundador de El Gran Combo de Puerto Rico.

Su muerte, confirmada por el abogado de la familia, Víctor Rivera, conmocionó de inmediato a artistas y admiradores que reconocen su impacto en más de seis décadas de creación musical.

Ithier, pianista, director y arreglista, fue considerado una institución viviente cuya visión transformó el género y marcó generaciones enteras.

Su influencia se extiende más allá del escenario: definió una identidad cultural que acompañó a Puerto Rico dentro y fuera del Caribe.

Un legado que cambió el rumbo de la salsa

Desde su fundación en 1962, El Gran Combo creció bajo su liderazgo hasta convertirse en una de las agrupaciones más importantes de la música tropical.

Con más de 70 producciones discográficas, la orquesta llevó al catálogo latino temas que se convirtieron en himnos de fiesta, resistencia y memoria popular.

Clásicos como “Brujería”, “El Menú”, “Ojos Chinos”, “Se Me Fue” o “Un Verano en Nueva York” consolidaron el estilo vibrante y distintivo que Ithier perfeccionó.

Incluso en años recientes, el maestro continuó creando: su álbum “En Cuarentena”, lanzado en 2021, demostró que su talento permanecía plenamente activo.