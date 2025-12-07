Muere a los 99 años Rafael Ithier, fundador de El Gran Combo de Puerto Rico
Publicado el07/12/2025 a las 14:44
- Muere Rafael Ithier
- Legado clave en la salsa
- Artistas lamentan su partida
El mundo de la música latina despide a Rafael Ithier Natal, pionero indiscutible del sonido salsero y fundador de El Gran Combo de Puerto Rico.
Su muerte, confirmada por el abogado de la familia, Víctor Rivera, conmocionó de inmediato a artistas y admiradores que reconocen su impacto en más de seis décadas de creación musical.
Ithier, pianista, director y arreglista, fue considerado una institución viviente cuya visión transformó el género y marcó generaciones enteras.
Su influencia se extiende más allá del escenario: definió una identidad cultural que acompañó a Puerto Rico dentro y fuera del Caribe.
Un legado que cambió el rumbo de la salsa
Desde su fundación en 1962, El Gran Combo creció bajo su liderazgo hasta convertirse en una de las agrupaciones más importantes de la música tropical.
Con más de 70 producciones discográficas, la orquesta llevó al catálogo latino temas que se convirtieron en himnos de fiesta, resistencia y memoria popular.
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Clásicos como “Brujería”, “El Menú”, “Ojos Chinos”, “Se Me Fue” o “Un Verano en Nueva York” consolidaron el estilo vibrante y distintivo que Ithier perfeccionó.
Incluso en años recientes, el maestro continuó creando: su álbum “En Cuarentena”, lanzado en 2021, demostró que su talento permanecía plenamente activo.
Una vida marcada por disciplina y pasión musical
Nacido en Puerta de Tierra en 1926, Ithier mostró talento temprano y comenzó su carrera profesional siendo apenas un adolescente.
Su trayectoria incluye servicio militar durante la Guerra de Corea y la creación de agrupaciones que antecedieron la formación de El Gran Combo.
A lo largo del tiempo, su nombre quedó asociado a la excelencia musical y a la disciplina que caracterizó a sus músicos dentro y fuera del escenario.
El pianista se convirtió en referente absoluto para intérpretes jóvenes y veteranos, que lo reconocen como uno de los más grandes arquitectos del género.
Reacciones y despedida a una figura irreemplazable
Tras conocerse la noticia, artistas como Víctor Manuelle y Richie Ray expresaron públicamente su dolor y agradecieron el legado que Ithier deja al mundo.
La despedida se ha multiplicado en redes sociales, donde fanáticos de diversas generaciones resaltan cómo su música ha acompañado momentos clave de sus vidas.
El fallecimiento del maestro marca el final de una era, pero su obra continúa viva en grabaciones, escenarios y celebraciones que mantienen encendida la llama de la salsa.
Rafael Ithier deja un vacío profundo, pero también una herencia musical que seguirá resonando cada vez que las claves, los coros y el piano vuelvan a unir a la gente en una misma cadencia, según ‘People en Español‘.