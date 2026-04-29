Muere actor de Televisa

Complicaciones por enfermedad renal

Funeral en Naucalpan

La industria televisiva mexicana despide a Luis Alberto Riolobos Sobisch, conocido cariñosamente como “Peco”, quien falleció tras enfrentar una enfermedad renal que deterioró su salud en los últimos meses.

Dicha noticia fue confirmada por su familia, que compartió un mensaje emotivo en redes sociales y convocó a amigos y seguidores a acompañarlos en los servicios funerarios.

El actor dejó una huella importante en la pantalla chica, especialmente por sus múltiples participaciones en el programa La Rosa de Guadalupe, donde su rostro se volvió familiar para millones de televidentes.

Su partida provocó una ola de mensajes de solidaridad y cariño hacia sus seres queridos, quienes atraviesan un momento de profundo duelo.

Una carrera marcada por la versatilidad

A lo largo de su trayectoria, Riolobos trabajó en producciones de Televisa, HBO, Warner Pictures, Teleset y Sony Pictures, consolidándose como un actor constante y comprometido.