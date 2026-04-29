Adiós a “Peco”: muere actor de La Rosa de Guadalupe tras complicaciones renales
Publicado el29/04/2026 a las 12:47
- Muere actor de Televisa
- Complicaciones por enfermedad renal
- Funeral en Naucalpan
La industria televisiva mexicana despide a Luis Alberto Riolobos Sobisch, conocido cariñosamente como “Peco”, quien falleció tras enfrentar una enfermedad renal que deterioró su salud en los últimos meses.
Dicha noticia fue confirmada por su familia, que compartió un mensaje emotivo en redes sociales y convocó a amigos y seguidores a acompañarlos en los servicios funerarios.
El actor dejó una huella importante en la pantalla chica, especialmente por sus múltiples participaciones en el programa La Rosa de Guadalupe, donde su rostro se volvió familiar para millones de televidentes.
Su partida provocó una ola de mensajes de solidaridad y cariño hacia sus seres queridos, quienes atraviesan un momento de profundo duelo.
Una carrera marcada por la versatilidad
A lo largo de su trayectoria, Riolobos trabajó en producciones de Televisa, HBO, Warner Pictures, Teleset y Sony Pictures, consolidándose como un actor constante y comprometido.
Además de su paso por La Rosa de Guadalupe, formó parte de series como Como dice el dicho, El Señor de los Cielos, Papá a Toda Madre y Corazón que miente, entre otras.
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También participó en títulos como Bienvenidos a la familia, El Maleficio, Ni contigo ni sin ti, Huérfanas y XY. La revista, mostrando amplitud de registros en distintos géneros.
Su legado, coinciden quienes lo conocieron, es tan amplio como la pasión que siempre demostró por la actuación.
La enfermedad que apagó su vida
En los últimos días de abril, su familia informó que el actor había decidido suspender las sesiones de diálisis para enfocarse en cuidados paliativos en casa.
A través de redes sociales, solicitaron apoyo económico para cubrir gastos de enfermería, manejo del dolor y equipo médico necesario para su comodidad.
Se dio a conocer que padecía una enfermedad renal desde tiempo atrás y que recientemente sufrió una trombosis que comprometió seriamente sus piernas.
Finalmente, las complicaciones derivadas de ese cuadro clínico provocaron su fallecimiento, dejando consternados a colegas y seguidores.
Un último deseo lleno de luz
Los servicios funerarios se realizarán en la Funeraria Castell, ubicada en Ciudad Satélite, Naucalpan, a partir de las 8:00 PM del lunes 27 de abril de 2026.
La familia extendió la invitación a quienes deseen despedirse y rendir homenaje a su trayectoria artística y calidad humana.
Como un gesto especial, pidieron a los asistentes acudir vestidos de blanco, un deseo expreso de “Peco” para que su despedida estuviera marcada por la luz y la paz.
“Su amor y su luz permanecerán en nuestros corazones”, expresó la familia en Facebook, donde también agradecieron el apoyo, las oraciones y la compañía en este difícil momento.