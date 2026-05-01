Muere la actriz Linda Porto

ANDI confirma deceso

Sin causa revelada

El cine mexicano despide a una de sus actrices de la llamada Época de Oro, cuya trayectoria marcó distintas generaciones.

Linda Porto murió, según se confirmó públicamente este jueves 30 de abril a través de un comunicado difundido en redes sociales.

La noticia fue compartida por la Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI), organización a la que pertenecía.

Hasta el momento no se han dado a conocer las causas del fallecimiento ni mayores detalles sobre las circunstancias.

ANDI confirma la noticia

La ANDI informó el deceso mediante un mensaje institucional que generó reacciones en el medio artístico.