Adiós a una figura discreta del Cine de Oro: muere la actriz Linda Porto, tía de Carla Estrada
Muere la actriz Linda Porto ANDI confirma deceso Sin causa revelada El cine mexicano despide a una de sus actrices de la llamada Época de Oro, cuya trayectoria marcó distintas generaciones. Linda Porto murió, según se confirmó públicamente este jueves 30 de abril a través de un comunicado difundido en redes sociales. La noticia fue […]
Publicado el01/05/2026 a las 10:34
- Muere la actriz Linda Porto
- ANDI confirma deceso
- Sin causa revelada
El cine mexicano despide a una de sus actrices de la llamada Época de Oro, cuya trayectoria marcó distintas generaciones.
Linda Porto murió, según se confirmó públicamente este jueves 30 de abril a través de un comunicado difundido en redes sociales.
La noticia fue compartida por la Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI), organización a la que pertenecía.
Hasta el momento no se han dado a conocer las causas del fallecimiento ni mayores detalles sobre las circunstancias.
ANDI confirma la noticia
La ANDI informó el deceso mediante un mensaje institucional que generó reacciones en el medio artístico.
“El Consejo Directivo y el Comité de Vigilancia de la Asociación Nacional de Intérpretes comunican el sensible fallecimiento de nuestra socia intérprete Linda Porto”, señalaron en el comunicado.
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En el mismo mensaje, la organización expresó su solidaridad hacia los seres queridos de la actriz.
“A sus familiares y amigos mandamos nuestras más sentidas condolencias de parte del Consejo Directivo y Comité de Vigilancia de la ANDI”, añadieron.
Su paso por la Época de Oro
Linda Porto construyó su carrera en uno de los periodos más emblemáticos del cine nacional.
Participó en producciones como ‘Cada quien su vida’, consolidando su presencia en la pantalla grande.
También formó parte del elenco de ‘El proceso de las señoritas Vivanco’, otra cinta representativa de esa etapa.
Su trabajo la posicionó como una actriz reconocida dentro de una generación que definió el rumbo del cine mexicano.
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Presencia en televisión y vínculos familiares
Además de su trayectoria cinematográfica, Porto participó en televisión en el programa ‘Mujer, casos de la vida real’.
El proyecto fue encabezado por Silvia Pinal y se convirtió en un referente de la televisión mexicana durante años.
En el ámbito familiar, era hermana de la actriz Maty Huitrón, figura también conocida en el medio artístico.
Asimismo, era tía de la productora Carla Estrada, quien hasta ahora no se ha pronunciado públicamente tras el anuncio.
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Un legado que permanece
La noticia de su muerte ha generado mensajes de despedida en redes sociales por parte de colegas y seguidores.
Aunque no se han revelado detalles sobre homenajes o servicios funerarios, su legado permanece en las producciones que integró.
Su nombre queda ligado a una etapa dorada del cine nacional que continúa siendo referente cultural.
Con su partida, el espectáculo mexicano suma otra ausencia dentro de una generación que dejó una marca indeleble en la historia audiovisual del país, señaló ‘Univisión‘.
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