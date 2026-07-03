Muere el papá de Bárbara Bermudo y la periodista lanza emotivo mensaje: “Sé que eres ese ángel que cuidará de mí”
Publicado el03/07/2026 a las 09:50
- Muere papá de Bárbara Bermudo
- Mensaje conmueve en redes
- Tributo lleno de amor
Bárbara Bermudo atraviesa uno de los momentos más difíciles de su vida tras el fallecimiento de su padre, Gustavo, figura clave en su historia personal y profesional.
La periodista puertorriqueña dio a conocer la noticia a través de sus redes sociales, donde compartió imágenes familiares acompañadas de un mensaje cargado de amor y despedida.
Para Bermudo, su padre representaba no solo una guía, sino también un ejemplo de entrega, valores y apoyo incondicional a lo largo de su vida.
Su partida deja un vacío profundo en la familia, que siempre ha sido el eje central en la vida de la presentadora.
El tributo íntimo que compartió con sus seguidores
En su publicación, Bermudo dedicó palabras que reflejan la estrecha relación que mantenía con su padre, recordando momentos cotidianos que marcaron su infancia.
“Papi… gracias. Gracias por haberme amado de esa manera tan gigante, tan noble y sin condiciones”, escribió al inicio de su mensaje.
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También evocó gestos sencillos pero significativos, como cuando él la preparaba para ir al colegio o la acompañaba en sus primeras etapas profesionales.
“Gracias por todo lo que te sacrificaste por mí, por cada enseñanza y por haber creído en mí cuando ni yo misma lo hacía”, agregó en su emotiva despedida.
Un padre presente en cada logro y en su familia
Gustavo fue descrito como uno de los mayores apoyos de la periodista, celebrando cada uno de sus éxitos y acompañándola en momentos clave de su carrera.
Además, su influencia se reflejó en la familia que Bermudo formó junto a su esposo, donde replicó los valores aprendidos en casa.
En su mensaje, la conductora también encontró consuelo en la fe, expresando esperanza de reencontrarse con su padre en el futuro.
“Sé que ya estás tranquilo, que no sufres más y que estás rodeado de una paz eterna”, escribió, destacando la serenidad que le brinda esa creencia.
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Entre el dolor y la promesa de honrar su legado
La salud de Gustavo había presentado complicaciones en años recientes, aunque logró superar episodios delicados que mantuvieron en alerta a la familia.
Bermudo, quien siempre manejó este aspecto con discreción, compartió ocasionalmente con su audiencia los avances y momentos difíciles.
En su despedida final, reafirmó su compromiso de honrar su legado y mantener vivos los valores que le inculcó.
“Te prometo vivir para que te sientas orgulloso… sé que eres ese ángel que todos los días cuidarás de mi. Te amo, Papi”, concluyó en una carta que ha conmovido a miles.