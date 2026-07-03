Muere el papá de Bárbara Bermudo y la periodista lanza emotivo mensaje: “Sé que eres ese ángel que cuidará de mí”

Muere papá de Bárbara Bermudo

Mensaje conmueve en redes

Tributo lleno de amor

Bárbara Bermudo atraviesa uno de los momentos más difíciles de su vida tras el fallecimiento de su padre, Gustavo, figura clave en su historia personal y profesional.

La periodista puertorriqueña dio a conocer la noticia a través de sus redes sociales, donde compartió imágenes familiares acompañadas de un mensaje cargado de amor y despedida.

Para Bermudo, su padre representaba no solo una guía, sino también un ejemplo de entrega, valores y apoyo incondicional a lo largo de su vida.

Su partida deja un vacío profundo en la familia, que siempre ha sido el eje central en la vida de la presentadora.

El tributo íntimo que compartió con sus seguidores

En su publicación, Bermudo dedicó palabras que reflejan la estrecha relación que mantenía con su padre, recordando momentos cotidianos que marcaron su infancia.

“Papi… gracias. Gracias por haberme amado de esa manera tan gigante, tan noble y sin condiciones”, escribió al inicio de su mensaje.

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También evocó gestos sencillos pero significativos, como cuando él la preparaba para ir al colegio o la acompañaba en sus primeras etapas profesionales.

“Gracias por todo lo que te sacrificaste por mí, por cada enseñanza y por haber creído en mí cuando ni yo misma lo hacía”, agregó en su emotiva despedida.