Muere el padre de Flick antes del Clásico ante Madrid

El FC Barcelona informó el fallecimiento del padre de Hansi Flick a pocas horas del Clásico frente al Real Madrid.

A pesar de la pérdida, el técnico alemán se mantiene con el equipo para dirigir el partido.

El encuentro podría definir el título de LaLiga.

El Clásico se jugará en un contexto emocional fuerte para el entrenador del Barcelona y con el campeonato en juego.

Barcelona confirma el fallecimiento