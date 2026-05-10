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Muere el padre de Flick antes del Clásico ante Madrid

El FC Barcelona informó el fallecimiento del padre de Hansi Flick a pocas horas del Clásico frente al Real Madrid. A pesar de la pérdida, el técnico alemán se mantiene con el equipo para dirigir el partido. El encuentro podría definir el título de LaLiga. El Clásico se jugará en un contexto emocional fuerte para […]

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Muere el padre de Flick antes del Clásico ante Madrid
Foto: ShutterStock

Publicado el10/05/2026 a las 07:23

El FC Barcelona informó el fallecimiento del padre de Hansi Flick a pocas horas del Clásico frente al Real Madrid.

A pesar de la pérdida, el técnico alemán se mantiene con el equipo para dirigir el partido.

El encuentro podría definir el título de LaLiga.

El Clásico se jugará en un contexto emocional fuerte para el entrenador del Barcelona y con el campeonato en juego.

Barcelona confirma el fallecimiento

Der FC Barcelona und die ganze blaugrana Familie möchten Hansi… pic.twitter.com/uBFPTMyQCl

— FC Barcelona (@FCBarcelona) May 10, 2026

El club emitió un mensaje de condolencias dirigido a su entrenador. En el comunicado, expresó apoyo y acompañamiento a Flick y su familia en este momento.

La noticia se dio el mismo día del partido.

Flick estará en el banquillo pese a la pérdida

Barcelona, VAR
Foto: EFE. Muere el padre de Flick antes del Clásico ante Madrid

A pesar del fallecimiento, el técnico decidió permanecer con el equipo. Se encuentra concentrado junto al plantel y dirigirá el Clásico.

Su presencia marca un momento clave tanto a nivel personal como profesional.

El Clásico puede definir LaLiga

FC Barcelona
FOTO: EFE. Muere el padre de Flick antes del Clásico ante Madrid

El Barcelona llega al partido con opciones de asegurar el título. Un empate o una victoria serían suficientes para consagrarse campeón.

El contexto deportivo añade presión a un escenario ya complejo.

Real Madrid envía condolencias

 

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El club merengue también reaccionó a la noticia con un mensaje público. Expresó su apoyo a Flick y a su familia tras el fallecimiento.

El gesto refleja el impacto de la situación más allá de la rivalidad.

Un partido marcado por lo emocional

El Clásico se jugará en medio de un ambiente sensible para el entrenador del Barcelona. La situación añade una dimensión distinta a uno de los partidos más importantes del calendario.

El enfoque del equipo estará dividido entre lo deportivo y lo personal.

El resultado del Clásico definirá el rumbo del título, mientras el Barcelona acompaña a su entrenador en un momento personal complicado.

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