Muere el padre de Flick antes del Clásico ante Madrid
El FC Barcelona informó el fallecimiento del padre de Hansi Flick a pocas horas del Clásico frente al Real Madrid. A pesar de la pérdida, el técnico alemán se mantiene con el equipo para dirigir el partido. El encuentro podría definir el título de LaLiga. El Clásico se jugará en un contexto emocional fuerte para […]
Publicado el10/05/2026 a las 07:23
El FC Barcelona informó el fallecimiento del padre de Hansi Flick a pocas horas del Clásico frente al Real Madrid.
A pesar de la pérdida, el técnico alemán se mantiene con el equipo para dirigir el partido.
El encuentro podría definir el título de LaLiga.
El Clásico se jugará en un contexto emocional fuerte para el entrenador del Barcelona y con el campeonato en juego.
Barcelona confirma el fallecimiento
FC Barcelona and the entire blaugrana family wish to send all our love to Hansi Flick after the passing of his father. We share in your sorrow and our thoughts are with you and your family during this difficult time.
Der FC Barcelona und die ganze blaugrana Familie möchten Hansi… pic.twitter.com/uBFPTMyQCl
— FC Barcelona (@FCBarcelona) May 10, 2026
El club emitió un mensaje de condolencias dirigido a su entrenador. En el comunicado, expresó apoyo y acompañamiento a Flick y su familia en este momento.
La noticia se dio el mismo día del partido.
Flick estará en el banquillo pese a la pérdida
A pesar del fallecimiento, el técnico decidió permanecer con el equipo. Se encuentra concentrado junto al plantel y dirigirá el Clásico.
Su presencia marca un momento clave tanto a nivel personal como profesional.
El Clásico puede definir LaLiga
El Barcelona llega al partido con opciones de asegurar el título. Un empate o una victoria serían suficientes para consagrarse campeón.
El contexto deportivo añade presión a un escenario ya complejo.
Real Madrid envía condolencias
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El club merengue también reaccionó a la noticia con un mensaje público. Expresó su apoyo a Flick y a su familia tras el fallecimiento.
El gesto refleja el impacto de la situación más allá de la rivalidad.
Un partido marcado por lo emocional
El Clásico se jugará en medio de un ambiente sensible para el entrenador del Barcelona. La situación añade una dimensión distinta a uno de los partidos más importantes del calendario.
El enfoque del equipo estará dividido entre lo deportivo y lo personal.
El resultado del Clásico definirá el rumbo del título, mientras el Barcelona acompaña a su entrenador en un momento personal complicado.
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