Muere Alex Zanardi, leyenda del automovilismo
El mundo del deporte está de luto. Alex Zanardi, expiloto de Fórmula 1, campeón de la CART y figura del deporte paralímpico, falleció a los 59 años, dejando un legado que trasciende las pistas y las competencias. Zanardi no solo fue un competidor destacado, sino un referente global de resiliencia tras reinventarse como atleta paralímpico […]
Publicado el02/05/2026 a las 08:22
El mundo del deporte está de luto. Alex Zanardi, expiloto de Fórmula 1, campeón de la CART y figura del deporte paralímpico, falleció a los 59 años, dejando un legado que trasciende las pistas y las competencias.
Zanardi no solo fue un competidor destacado, sino un referente global de resiliencia tras reinventarse como atleta paralímpico luego de un accidente que cambió su vida.
Una carrera marcada por el automovilismo
Zanardi nació en Bologna, Italia.
Compitió en Fórmula 1 durante cinco temporadas.
Su mejor resultado fue un sexto lugar en Brasil 1993.
Pasó por equipos como Jordan, Minardi y Lotus.
Posteriormente, dio el salto a la Serie CART.
Éxito en CART y regreso a F1
En CART alcanzó su máximo nivel.
Ganó dos campeonatos consecutivos.
Corrió para el equipo Chip Ganassi.
Su éxito lo llevó de vuelta a la Fórmula 1 con Williams.
Se consolidó como uno de los pilotos más reconocidos.
El accidente que cambió su vida
En 2001 sufrió un grave accidente.
Perdió ambas piernas tras el impacto.
Este hecho marcó un punto de inflexión.
Su carrera en el automovilismo se detuvo.
Pero no significó el final de su historia.
Renacimiento como atleta paralímpico
Zanardi se reinventó en el deporte.
Encontró en el paraciclismo una nueva oportunidad.
Debutó en los Juegos Paralímpicos de Londres 2012.
Ganó dos medallas de oro en esa edición.
Repitió el logro en Río 2016 con otras dos preseas.
Un legado más allá de las competencias
También fue campeón mundial de paraciclismo.
Su última victoria importante fue en 2019.
Enfrentó otro accidente en 2020.
Volvió a superar largos procesos de recuperación.
Se convirtió en símbolo de perseverancia.
Reconocimiento mundial tras su fallecimiento
Su muerte generó homenajes globales.
Diversas figuras del automovilismo destacaron su legado.
Fue recordado como un ejemplo de determinación.
Su historia trascendió el deporte.
Inspiró a generaciones dentro y fuera de la pista.
El legado de Alex Zanardi permanecerá como una referencia en el deporte mundial, especialmente en la lucha por la inclusión y la superación personal, marcando un antes y un después en el automovilismo y el movimiento paralímpico.
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