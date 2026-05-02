Muere Alex Zanardi, leyenda del automovilismo

El mundo del deporte está de luto. Alex Zanardi, expiloto de Fórmula 1, campeón de la CART y figura del deporte paralímpico, falleció a los 59 años, dejando un legado que trasciende las pistas y las competencias.

Zanardi no solo fue un competidor destacado, sino un referente global de resiliencia tras reinventarse como atleta paralímpico luego de un accidente que cambió su vida.

Una carrera marcada por el automovilismo

Zanardi nació en Bologna, Italia.

Compitió en Fórmula 1 durante cinco temporadas.

Su mejor resultado fue un sexto lugar en Brasil 1993.