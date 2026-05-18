Mourinho pacta su regreso al Real Madrid por dos años

José Mourinho está a un paso de regresar al Real Madrid.

El entrenador portugués ya tiene un acuerdo verbal con el club blanco para firmar por dos temporadas, aunque el anuncio oficial aún no se ha concretado.

El técnico, que actualmente dirige al Benfica, ya se habría despedido del club portugués, lo que acerca todavía más su segunda etapa en el Santiago Bernabéu.

El posible regreso de Mourinho marca un giro importante en el proyecto deportivo del Real Madrid y revive una de las etapas más intensas en la historia reciente del club.

Acuerdo cerrado, pero sin firma

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Según información disponible, el acuerdo entre Mourinho y el Real Madrid ya está definido, aunque todavía no se ha formalizado con la firma del contrato.

El Benfica recibirá una compensación cercana a los 7 millones de euros por la salida anticipada del entrenador, quien tenía vínculo vigente hasta 2027.