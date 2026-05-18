Mourinho pacta su regreso al Real Madrid por dos años
Publicado el18/05/2026 a las 05:40
José Mourinho está a un paso de regresar al Real Madrid.
El entrenador portugués ya tiene un acuerdo verbal con el club blanco para firmar por dos temporadas, aunque el anuncio oficial aún no se ha concretado.
El técnico, que actualmente dirige al Benfica, ya se habría despedido del club portugués, lo que acerca todavía más su segunda etapa en el Santiago Bernabéu.
El posible regreso de Mourinho marca un giro importante en el proyecto deportivo del Real Madrid y revive una de las etapas más intensas en la historia reciente del club.
Acuerdo cerrado, pero sin firma
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Según información disponible, el acuerdo entre Mourinho y el Real Madrid ya está definido, aunque todavía no se ha formalizado con la firma del contrato.
El Benfica recibirá una compensación cercana a los 7 millones de euros por la salida anticipada del entrenador, quien tenía vínculo vigente hasta 2027.
A pesar de esto, el club blanco mantiene discreción mientras resuelve aspectos administrativos y políticos internos.
Elecciones retrasan el anuncio oficial
Uno de los factores que ha frenado la confirmación es el proceso electoral dentro del Real Madrid.
Florentino Pérez convocó elecciones recientemente, lo que obliga a manejar con cautela cualquier movimiento institucional de gran impacto como el fichaje de un entrenador.
Incluso, existe la posibilidad de que una candidatura alternativa complique o retrase la oficialización del acuerdo.
Incertidumbre sobre el futuro de Arbeloa
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La llegada de Mourinho también deja dudas sobre el futuro inmediato de Álvaro Arbeloa.
El actual técnico podría salir del banquillo al final de la temporada, aunque dentro del club hay sectores que apoyan su continuidad en otro rol.
En paralelo, también se menciona que Arbeloa analiza opciones fuera de España para continuar su carrera como entrenador.
El posible regreso de Toni Kroos
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Dentro de los movimientos que analiza el Real Madrid, también aparece el nombre de Toni Kroos.
El exjugador, retirado desde 2024, podría regresar al club, aunque no como futbolista, sino en una función directiva aún por definir.
Este posible regreso formaría parte de una reestructuración más amplia en la institución.
Mourinho, un viejo conocido del Bernabéu
Esta sería la segunda etapa de Mourinho en el Real Madrid, donde dirigió entre 2010 y 2013.
Durante ese periodo, conquistó una Liga, una Copa del Rey y una Supercopa de España, además de protagonizar una de las épocas más competitivas del club.
Su retorno genera expectativa tanto por su historial como por el contexto actual del equipo.
Los próximos días serán clave para definir el anuncio oficial. Todo dependerá del proceso electoral y de los movimientos internos en el club.
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