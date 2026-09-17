Monzón golpea el oeste de EE.UU.: lluvias extremas amenazan con inundaciones mientras rayos elevan riesgo de incendios

Monzón amenaza con inundaciones repentinas

Tormentas secas amenazan con incendios

Arizona registra lluvias muy intensas

Segun accuweather, el oeste de Estados Unidos enfrenta un peligro meteorológico doble: una intensa entrada de humedad del monzón norteamericano amenaza con inundaciones repentinas en el suroeste, mientras tormentas con poca lluvia podrían encender nuevos incendios en sectores del noroeste.

Arizona, Nuevo México, Colorado y Utah están entre las zonas donde las tormentas pueden descargar grandes cantidades de agua, mientras el riesgo se desplaza hacia Wyoming y Montana conforme la humedad avanza hacia el norte.

La intensidad quedó expuesta en Mesa, Arizona, donde cayeron 3.2 pulgadas de lluvia en menos de seis horas el miércoles, una cantidad equivalente a más de un tercio de la precipitación promedio anual de la ciudad.

El peligro aumenta cuando varias tormentas atraviesan una misma zona: cauces habitualmente secos, carreteras bajas y terrenos afectados por incendios pueden inundarse rápidamente o registrar peligrosos flujos de escombros.

Inundaciones repentinas amenazan al suroeste de Estados Unidos

🌧️SOUTHWEST MONSOON REIGNITES: Another round of monsoon thunderstorms is expected to develop over the Southwest Thursday following deadly flash flooding in New Mexico during the most intense day of the monsoon thus far. Where the heaviest rain is forecast today:… pic.twitter.com/3fGNnsr0Wu — FOX Weather (@foxweather) September 17, 2026



Nuevo México se encuentra entre los puntos de especial atención: el Servicio Meteorológico Nacional advierte que la humedad monzónica seguirá favoreciendo lluvias fuertes e inundaciones repentinas, particularmente cerca de zonas quemadas, áreas urbanas y cruces de agua bajos.

El riesgo no termina donde cae la tormenta, ya que el agua puede recorrer arroyos y cañones desde precipitaciones ocurridas kilómetros río arriba, creando crecidas repentinas en lugares donde incluso puede no estar lloviendo.

Por esa razón, excursionistas y campistas deben extremar precauciones en cañones, arroyos y pequeños cursos de agua, mientras los conductores deben evitar intentar atravesar carreteras cubiertas por corrientes.

Las precipitaciones podrían acumular generalmente entre 1 y 4 pulgadas en sectores del este y norte de Arizona, Nuevo México, Colorado y partes de Utah, con cantidades considerablemente mayores en puntos aislados.