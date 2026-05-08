Modelo predice campeón del Mundial 2026 y sorprende

A semanas del inicio del Mundial 2026, un modelo matemático ya anticipa quién será el campeón.

El pronóstico ha generado atención porque, según sus creadores, acertó en las últimas tres ediciones del torneo.

La predicción apunta a una selección que nunca ha ganado la Copa del Mundo.

El modelo pone en discusión las expectativas tradicionales y anticipa un posible cambio en el dominio histórico del fútbol mundial.

Países Bajos sería el campeón según el modelo

El análisis señala que Países Bajos ganará el Mundial 2026.