Modelo predice campeón del Mundial 2026 y sorprende
A semanas del inicio del Mundial 2026, un modelo matemático ya anticipa quién será el campeón. El pronóstico ha generado atención porque, según sus creadores, acertó en las últimas tres ediciones del torneo. La predicción apunta a una selección que nunca ha ganado la Copa del Mundo. El modelo pone en discusión las expectativas tradicionales […]
Publicado el07/05/2026 a las 21:49
A semanas del inicio del Mundial 2026, un modelo matemático ya anticipa quién será el campeón.
El pronóstico ha generado atención porque, según sus creadores, acertó en las últimas tres ediciones del torneo.
La predicción apunta a una selección que nunca ha ganado la Copa del Mundo.
El modelo pone en discusión las expectativas tradicionales y anticipa un posible cambio en el dominio histórico del fútbol mundial.
Países Bajos sería el campeón según el modelo
El análisis señala que Países Bajos ganará el Mundial 2026.
De cumplirse, sería el primer título en la historia de la selección neerlandesa.
La predicción rompe con los favoritos habituales y coloca a un equipo sin títulos como protagonista.
El modelo ya acertó campeones anteriores
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El informe asegura haber anticipado los títulos de Alemania, Francia y Argentina en sus respectivas ediciones.
Este antecedente es el principal argumento que le da relevancia a la predicción actual.
El análisis se basa en múltiples variables
El modelo considera factores como el PIB per cápita, el tamaño de la población, la temperatura promedio, la localía y el ranking FIFA.
Según sus autores, estas variables explican más de la mitad del rendimiento de las selecciones en el torneo.
También predice finalistas y sorpresas
El estudio proyecta una final entre Países Bajos y Portugal, con victoria para los neerlandeses.
Además, anticipa resultados inesperados, como una eliminación temprana de Brasil y el avance de selecciones que no suelen ser protagonistas.
El factor impredecible sigue presente
A pesar de la base estadística, el propio modelo reconoce que una parte importante del resultado depende del azar.
Esto mantiene la incertidumbre de cara a un torneo que aún no inicia.
El Mundial 2026 comenzará en junio con 48 selecciones, y será en la cancha donde se confirme si el modelo acierta nuevamente o si el torneo rompe cualquier pronóstico.