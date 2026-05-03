Desaparecen dos militares de EE.UU. en Marruecos durante ejercicio y activan búsqueda
Militares desaparecidos en Marruecos Búsqueda activa en costa Ejercicio militar detenido Se ha iniciado una operación de búsqueda tras la desaparición de dos militares estadounidenses durante un ejercicio en Marruecos. El incidente ocurrió frente a la costa sur del país, en medio de maniobras de entrenamiento conocidas como León Africano. La desaparición obligó a detener […]
Publicado el03/05/2026 a las 08:20
- Militares desaparecidos en Marruecos
- Búsqueda activa en costa
- Ejercicio militar detenido
Se ha iniciado una operación de búsqueda tras la desaparición de dos militares estadounidenses durante un ejercicio en Marruecos.
El incidente ocurrió frente a la costa sur del país, en medio de maniobras de entrenamiento conocidas como León Africano.
La desaparición obligó a detener un ejercicio militar internacional de gran escala y activar recursos conjuntos de rescate.
Desaparición durante ejercicios en Cap Draa
Segun CBS ,los militares fueron vistos por última vez cerca de acantilados costeros en el área de entrenamiento de Cap Draa.
Según un funcionario de defensa, los reportes iniciales indican que podrían haber caído al mar.
No se sospecha de ningún acto delictivo en el incidente.
Hasta el momento no se han revelado los nombres de los soldados ni más detalles.
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La zona donde ocurrió el hecho se ubica en la costa sur de Marruecos, cerca del Atlántico.
El área combina terreno desértico con formaciones costeras abruptas.
Operación de búsqueda con múltiples recursos
Equipos terrestres, medios aéreos y unidades marítimas participan en la operación.
En la búsqueda colaboran las Reales Fuerzas Armadas de Marruecos, las Fuerzas Armadas de Estados Unidos y otros participantes.
Todos forman parte del ejercicio militar León Africano.
El entrenamiento fue detenido el domingo para redirigir los recursos hacia la búsqueda.
Reporteros integrados con las fuerzas estadounidenses presenciaron el despliegue.
Durante la noche se escucharon helicópteros operando en la zona.
Al día siguiente, se observaron aviones, drones y más aeronaves sobre la costa.
La operación continúa con presencia constante de unidades en el área.
Ejercicio internacional de gran escala
León Africano es el mayor ejercicio militar conjunto anual liderado por AFRICOM.
Este comando forma parte de los 11 comandos combatientes del Departamento de Defensa de Estados Unidos.
El ejercicio reúne a miles de soldados de distintas regiones.
Participan fuerzas de Estados Unidos, países africanos y aliados de la OTAN.
Las maniobras incluyen entrenamiento en ámbitos terrestre, aéreo, marítimo, cibernético y espacial.
La edición actual involucra a más de 5.000 personas de más de 40 naciones.
También incorpora el uso de tecnologías avanzadas como drones y sistemas autónomos.
El ejercicio se desarrolla en una extensa zona donde el desierto del Sahara se encuentra con el océano Atlántico.
El área de Cap Draa, cercana a la ciudad de Tan Tan, es uno de los puntos clave de entrenamiento.