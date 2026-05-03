Militares desaparecidos en Marruecos

Búsqueda activa en costa

Ejercicio militar detenido

Se ha iniciado una operación de búsqueda tras la desaparición de dos militares estadounidenses durante un ejercicio en Marruecos.

El incidente ocurrió frente a la costa sur del país, en medio de maniobras de entrenamiento conocidas como León Africano.

La desaparición obligó a detener un ejercicio militar internacional de gran escala y activar recursos conjuntos de rescate.

Desaparición durante ejercicios en Cap Draa



Segun CBS ,los militares fueron vistos por última vez cerca de acantilados costeros en el área de entrenamiento de Cap Draa.

Según un funcionario de defensa, los reportes iniciales indican que podrían haber caído al mar.