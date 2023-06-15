Mexicanos mueren dentro de su coche por escapar del calor

Vecinos dieron una explicación

México está presentando una ola de calor extrema

La familia quería escapar del calor

Una ola de calor está azotando al territorio mexicano, los habitantes han tenido que soportar temperaturas superiores a los 40 grados centígrados en diversas zonas del país. Por ese motivo, los mexicanos han tenido que hacer de todo para registrarse.

La meteoróloga del Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara, Maydes Barcenas, dice que se trata de una condición atípica para un mes de junio ya que en general, los registros más altos en este país suelen ocurrir entre abril y mayo.

¡El fenómeno de El Niño!

Después de tres años del patrón climático de La Niña, que suele bajar ligeramente las temperaturas globales, El Niño, más cálido, vuelve a la carga, según un aviso emitido a comienzos de junio por el Centro de Predicción Climática de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos.

El Niño nace de unas aguas inusualmente cálidas en el Pacífico oriental, cerca de la costa de Sudamérica, y suele ir acompañado de una ralentización o inversión de los vientos alisios del este. ARCHIVADO COMO: Mexicanos mueren dentro de coche

El calor extremo seguirá

«En mayo, las débiles condiciones de El Niño surgieron a medida que las temperaturas de la superficie del mar por encima de la media se fortalecieron en todo el Océano Pacífico ecuatorial», señaló la advertencia que se emitió a inicios del mes.