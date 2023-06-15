Mexicanos mueren dentro de su coche por escapar del calor
Publicado el15/06/2023 a las 18:25
- Vecinos dieron una explicación
- México está presentando una ola de calor extrema
- La familia quería escapar del calor
Una ola de calor está azotando al territorio mexicano, los habitantes han tenido que soportar temperaturas superiores a los 40 grados centígrados en diversas zonas del país. Por ese motivo, los mexicanos han tenido que hacer de todo para registrarse.
La meteoróloga del Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara, Maydes Barcenas, dice que se trata de una condición atípica para un mes de junio ya que en general, los registros más altos en este país suelen ocurrir entre abril y mayo.
¡El fenómeno de El Niño!
Después de tres años del patrón climático de La Niña, que suele bajar ligeramente las temperaturas globales, El Niño, más cálido, vuelve a la carga, según un aviso emitido a comienzos de junio por el Centro de Predicción Climática de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos.
El Niño nace de unas aguas inusualmente cálidas en el Pacífico oriental, cerca de la costa de Sudamérica, y suele ir acompañado de una ralentización o inversión de los vientos alisios del este. ARCHIVADO COMO: Mexicanos mueren dentro de coche
El calor extremo seguirá
«En mayo, las débiles condiciones de El Niño surgieron a medida que las temperaturas de la superficie del mar por encima de la media se fortalecieron en todo el Océano Pacífico ecuatorial», señaló la advertencia que se emitió a inicios del mes.
Según la Conagua (Comisión Nacional del Agua en México) se trata de la tercera onda de calor entró al país los primeros días de junio y que podría extenderse hasta este fin de semana. Es por esto que las familias mexicanas están haciendo de todo por refrescarse.
Mexicanos mueren dentro de coche: Querían escapar del calor
Una familia en Tabasco, México, ha muerto tras tomar la decisión de pasar la noche en su coche con el aire acondicionado encendido para huir de la ola de calor extremo que azota el país, según ha informado el diario ‘Milenio‘.
Las víctimas, entre las que se encontraban una niña de nueve años y sus padres, llevaban una semana padeciendo las altas temperaturas por los continuos apagones y la ausencia de luz. ARCHIVADO COMO: Mexicanos mueren dentro de coche
Mexicanos mueren dentro de coche: Vecinos encontraron los cuerpos
Los cuerpos fueron hallados esta mañana por vecinos, mientras que las autoridades detallaron que las víctimas fueron dos adultos, de 42 años aproximadamente, y una niña de 8 años; en la vivienda sólo quedó un perro que fue rescatado por socorristas, ya que se encontraba sin agua y sin comida.
Por su parte, los habitantes de la ranchería recriminaron a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) que llevaran ocho días sin luz porque se quemó un transformador. Las mismas autoridades se encuentran en medio de una investigación para determinar la causa de muerte. ARCHIVADO COMO: Mexicanos mueren dentro de coche