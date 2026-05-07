¡Messi y Kiko juntos! Un encuentro viral que rompe el internet
Carlos Villagrán, conocido como “Kiko”, vivió un momento especial al encontrarse con Lionel Messi en el estadio del Inter Miami. El actor mexicano no ocultó su emoción durante la convivencia con el campeón del mundo. El encuentro rápidamente se volvió viral en redes sociales. La escena conecta generaciones y muestra el impacto cultural de figuras […]
Publicado el06/05/2026 a las 21:27
Carlos Villagrán, conocido como “Kiko”, vivió un momento especial al encontrarse con Lionel Messi en el estadio del Inter Miami.
El actor mexicano no ocultó su emoción durante la convivencia con el campeón del mundo.
El encuentro rápidamente se volvió viral en redes sociales.
La escena conecta generaciones y muestra el impacto cultural de figuras como Messi más allá del fútbol.
Un encuentro que sorprendió a los fans
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La reunión entre Villagrán y Messi ocurrió en el estadio del Inter Miami. El actor se acercó al futbolista con una sonrisa y protagonizó un momento espontáneo.
Durante el saludo, Kiko incluso le dio un beso en la mejilla al argentino, lo que generó reacciones inmediatas en redes.
Dos íconos frente a frente
El momento reunió a una figura histórica de la televisión latinoamericana con uno de los futbolistas más reconocidos del mundo.
La escena destacó por la naturalidad del encuentro y por la conexión entre ambos personajes.
Messi firmó una camiseta a Villagrán
Además del saludo, Messi accedió a firmarle una camiseta al actor. Villagrán se mostró visiblemente emocionado durante toda la interacción.
El gesto fue uno de los detalles más comentados del encuentro.
El momento se vuelve viral en redes
Las imágenes y videos del encuentro circularon rápidamente, generando reacciones positivas entre los usuarios.
Muchos destacaron la sencillez del futbolista y la emoción del actor.
Un cruce entre entretenimiento y deporte
El episodio refleja cómo figuras de distintos ámbitos pueden coincidir en escenarios como el fútbol.
El encuentro se posicionó como uno de los momentos más comentados en redes en las últimas horas.
El video seguirá circulando en redes sociales, consolidándose como uno de los encuentros más virales entre figuras del entretenimiento y el deporte.
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