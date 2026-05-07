¡Messi y Kiko juntos! Un encuentro viral que rompe el internet

Carlos Villagrán, conocido como “Kiko”, vivió un momento especial al encontrarse con Lionel Messi en el estadio del Inter Miami.

El actor mexicano no ocultó su emoción durante la convivencia con el campeón del mundo.

El encuentro rápidamente se volvió viral en redes sociales.

La escena conecta generaciones y muestra el impacto cultural de figuras como Messi más allá del fútbol.

Un encuentro que sorprendió a los fans

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La reunión entre Villagrán y Messi ocurrió en el estadio del Inter Miami. El actor se acercó al futbolista con una sonrisa y protagonizó un momento espontáneo.

Durante el saludo, Kiko incluso le dio un beso en la mejilla al argentino, lo que generó reacciones inmediatas en redes.