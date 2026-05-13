Difundieron el ranking de los salarios más altos de la MLS
La Asociación de Futbolistas de la Major League Soccer reveló el ranking salarial 2026 y el argentino aparece muy por encima del resto. Messi lidera con cifras históricas El futbolista de Inter Miami percibe: 28.3 millones de dólares de compensación garantizada 25 millones de salario base La cifra supera por sí sola la nómina completa […]
Publicado el13/05/2026 a las 11:57
La Asociación de Futbolistas de la Major League Soccer reveló el ranking salarial 2026 y el argentino aparece muy por encima del resto.
Messi lidera con cifras históricas
El futbolista de Inter Miami percibe:
- 28.3 millones de dólares de compensación garantizada
- 25 millones de salario base
La cifra supera por sí sola la nómina completa de la mayoría de los clubes de la MLS.
Son y De Paul completan el podio
El segundo lugar pertenece a Son Heung-min, jugador de Los Angeles FC.
Mientras que el tercer puesto es para Rodrigo De Paul, también del Inter Miami.
El “efecto Messi” sigue creciendo
Desde la llegada del argentino:
- Inter Miami aumentó su valor a 1,350 millones de dólares
- Los ingresos del club casi se cuadruplicaron
- El equipo inauguró el nuevo Miami Freedom Park
Los mejor pagados de la MLS
- Lionel Messi (Inter Miami) — USD 28.333.333
- Son Heung-min (LAFC) — USD 11.152.852
- Rodrigo De Paul (Inter Miami) — USD 9.688.320
- Hirving Lozano (San Diego FC) — USD 9.333.333
- Miguel Almirón (Atlanta United) — USD 7.871.000
- Emil Forsberg (New York Red Bulls) — USD 6.035.625
- Jonathan Bamba (Chicago Fire FC) — USD 5.581.806
- Sam Surridge (Nashville SC) — USD 5.933.000
- Ricard Puig Martí (LA Galaxy) — USD 5.792.188
- Thomas Müller (Vancouver Whitecaps) — USD 5.152.504
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