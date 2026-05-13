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Difundieron el ranking de los salarios más altos de la MLS

La Asociación de Futbolistas de la Major League Soccer reveló el ranking salarial 2026 y el argentino aparece muy por encima del resto. Messi lidera con cifras históricas El futbolista de Inter Miami percibe: 28.3 millones de dólares de compensación garantizada 25 millones de salario base La cifra supera por sí sola la nómina completa […]

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Difundieron el ranking de los salarios más altos de la MLS

Publicado el13/05/2026 a las 11:57

La Asociación de Futbolistas de la Major League Soccer reveló el ranking salarial 2026 y el argentino aparece muy por encima del resto.

Messi lidera con cifras históricas

El futbolista de Inter Miami percibe:

  • 28.3 millones de dólares de compensación garantizada
  • 25 millones de salario base

La cifra supera por sí sola la nómina completa de la mayoría de los clubes de la MLS.

Son y De Paul completan el podio

El segundo lugar pertenece a Son Heung-min, jugador de Los Angeles FC.

Mientras que el tercer puesto es para Rodrigo De Paul, también del Inter Miami.

El “efecto Messi” sigue creciendo

Inter Miami, Messi
FOTO: EFE

Desde la llegada del argentino:

  • Inter Miami aumentó su valor a 1,350 millones de dólares
  • Los ingresos del club casi se cuadruplicaron
  • El equipo inauguró el nuevo Miami Freedom Park

Los mejor pagados de la MLS

  1. Lionel Messi (Inter Miami) — USD 28.333.333
  2. Son Heung-min (LAFC) — USD 11.152.852
  3. Rodrigo De Paul (Inter Miami) — USD 9.688.320
  4. Hirving Lozano (San Diego FC) — USD 9.333.333
  5. Miguel Almirón (Atlanta United) — USD 7.871.000
  6. Emil Forsberg (New York Red Bulls) — USD 6.035.625
  7. Jonathan Bamba (Chicago Fire FC) — USD 5.581.806
  8. Sam Surridge (Nashville SC) — USD 5.933.000
  9. Ricard Puig Martí (LA Galaxy) — USD 5.792.188
  10. Thomas Müller (Vancouver Whitecaps) — USD 5.152.504

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