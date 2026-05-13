La Asociación de Futbolistas de la Major League Soccer reveló el ranking salarial 2026 y el argentino aparece muy por encima del resto.

Messi lidera con cifras históricas

El futbolista de Inter Miami percibe:

28.3 millones de dólares de compensación garantizada

25 millones de salario base

La cifra supera por sí sola la nómina completa de la mayoría de los clubes de la MLS.

Son y De Paul completan el podio

El segundo lugar pertenece a Son Heung-min, jugador de Los Angeles FC.

Mientras que el tercer puesto es para Rodrigo De Paul, también del Inter Miami.