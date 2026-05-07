Melania Trump desata inesperada reacción al hablar de Donald Trump
Melania genera risas públicas Trump reacciona con gesto Recuerdan inicio de romance Melania Trump protagonizó un momento inesperado durante un evento militar por el Día de la Madre en la Casa Blanca. La primera dama fue interrumpida por risas del público cuando destacó la empatía del presidente Donald Trump frente a madres de militares. El […]
Publicado el07/05/2026 a las 14:05
- Melania genera risas públicas
- Trump reacciona con gesto
- Recuerdan inicio de romance
Melania Trump protagonizó un momento inesperado durante un evento militar por el Día de la Madre en la Casa Blanca.
La primera dama fue interrumpida por risas del público cuando destacó la empatía del presidente Donald Trump frente a madres de militares.
El encuentro se realizó el 6 de mayo y reunió a familias vinculadas a las Fuerzas Armadas de Estados Unidos.
El momento llamó la atención debido a la reacción espontánea de los asistentes mientras Melania Trump describía el lado más compasivo del mandatario.
La escena ocurrió justo antes de que Donald Trump ofreciera comentarios relacionados con el conflicto en Irán.
Melania Trump destacó el lado humano del presidente
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Segun USATODAY, durante su intervención, Melania Trump habló sobre el papel de las madres en la sociedad estadounidense.
Afirmó que el amor y la fortaleza de las madres representan una base importante para la fuerza del país.
Luego, presentó al presidente Donald Trump ante los asistentes al evento oficial en la Casa Blanca.
“La mayoría conoce a mi esposo como el fuerte comandante en jefe, pero su empatía trasciende ese papel”, dijo la primera dama.
En ese momento comenzaron a escucharse risas leves entre el público presente.
Melania Trump hizo una breve pausa y volteó a mirar al presidente mientras continuaba hablando.
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“…Y forjar un líder compasivo que recuerda constantemente que cada soldado estadounidense es hijo de alguien”, agregó.
Las risas aumentaron cuando Donald Trump respondió con un encogimiento de hombros.
La primera dama reaccionó devolviéndole una sonrisa al mandatario frente a los asistentes.
El momento rápidamente llamó la atención debido a la reacción del público durante el acto militar.
La primera dama recordó cómo conoció a Donald Trump
Horas después del evento, Melania Trump compartió en redes sociales un fragmento de sus memorias tituladas “Melania”.
En el texto relató cómo conoció a Donald Trump en septiembre de 1998.
La primera dama explicó que el encuentro ocurrió en el Kit Kat Klub durante una fiesta a la que acudió con una amiga.
“Hola, soy Donald Trump”, escribió Melania Trump al recordar las primeras palabras del empresario cuando llegó a su mesa.
También señaló que reconoció el apellido Trump y sabía que se trataba de un empresario o celebridad.
“Me tendió la mano para estrechármela”, relató en el libro.
Según escribió, Donald Trump se sentó junto a ella y comenzó una conversación.
“Sus ojos reflejaban curiosidad e interés”, agregó en el fragmento publicado.
Melania Trump aseguró que, aunque el empresario estaba acompañado por una mujer, se sintió atraída por su “energía magnética”.
La relación comenzó en 1998
Melania Trump recordó que inicialmente no pensó demasiado en el encuentro.
Sin embargo, afirmó que la conversación con Donald Trump despertó su interés desde el primer momento.
La relación entre ambos avanzó durante los años siguientes.
La pareja finalmente contrajo matrimonio en 2005.
Un año después nació su hijo, Barron Trump.
Actualmente, Melania Trump continúa participando en actividades oficiales junto al presidente Donald Trump.
El evento en la Casa Blanca formó parte de las actividades organizadas con motivo del Día de la Madre.
La ceremonia reunió a madres vinculadas con el servicio militar estadounidense y familiares de soldados.
Mientras tanto, el momento de las risas durante el discurso de la primera dama se convirtió en uno de los episodios más comentados del acto.