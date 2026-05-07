Melania genera risas públicas

Trump reacciona con gesto

Recuerdan inicio de romance

Melania Trump protagonizó un momento inesperado durante un evento militar por el Día de la Madre en la Casa Blanca.

La primera dama fue interrumpida por risas del público cuando destacó la empatía del presidente Donald Trump frente a madres de militares.

El encuentro se realizó el 6 de mayo y reunió a familias vinculadas a las Fuerzas Armadas de Estados Unidos.

El momento llamó la atención debido a la reacción espontánea de los asistentes mientras Melania Trump describía el lado más compasivo del mandatario.

La escena ocurrió justo antes de que Donald Trump ofreciera comentarios relacionados con el conflicto en Irán.