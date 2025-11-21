Trump presiona por acciones más duras contra cárteles mexicanos

Trump evalúa medidas adicionales

Sheinbaum rechaza intervención militar

Rubio descarta enviar tropas

Segun informa El financiero, La Casa Blanca confirmó este jueves que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, está evaluando “medidas adicionales” para enfrentar a los cárteles del narcotráfico en México, en medio de una creciente tensión diplomática por declaraciones recientes del mandatario.

Karoline Leavitt, portavoz de la Casa Blanca, afirmó que el gobierno estadounidense analiza nuevas opciones operativas para intensificar la presión contra organizaciones criminales que operan al sur de la frontera.

Leavitt destacó que el equipo de Seguridad Nacional de Trump revisa de manera constante estrategias potenciales, aunque no detalló cuáles podrían implementarse en los próximos días.

La funcionaria aseguró que esta evaluación ocurre en un contexto de cooperación bilateral, al señalar que la administración de Claudia Sheinbaum ha logrado “avances históricos” en la lucha contra el crimen organizado.

Casa Blanca elogia cooperación y señala inconformidad

🚨🇲🇽🇺🇸 | #URGENTE EN CORTO: La Casa Blanca confirmó que el presidente Trump “está interesado en tomar medidas adicionales contra los cárteles en México”, días después expresar su descontento con el narcogobierno de Sheinbaum por negarse a enfrentarlos directamente. pic.twitter.com/hZiSUhlXk7 — La Derecha Diario México (@DerechaDiarioMX) November 20, 2025



Según la portavoz, México ha colaborado de forma “extraordinaria” en acciones para frenar tanto la inmigración ilegal como el tráfico de drogas, dos temas prioritarios en la agenda de Trump.

Las declaraciones de la Casa Blanca se dieron después de que el propio presidente estadounidense expresara el lunes su inconformidad con el desempeño de México en el combate al narcotráfico.

Trump afirmó que “no está contento” con los resultados actuales y aseguró que no descarta autorizar ataques contra los cárteles dentro de territorio mexicano.

En una conferencia desde la Casa Blanca, el mandatario dijo que estaría dispuesto a considerar “el lanzamiento de ataques en México para frenar las drogas”.