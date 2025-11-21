Trump presiona por acciones más duras contra cárteles mexicanos
Publicado el20/11/2025 a las 21:16
- Trump evalúa medidas adicionales
- Sheinbaum rechaza intervención militar
- Rubio descarta enviar tropas
Segun informa El financiero, La Casa Blanca confirmó este jueves que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, está evaluando “medidas adicionales” para enfrentar a los cárteles del narcotráfico en México, en medio de una creciente tensión diplomática por declaraciones recientes del mandatario.
Karoline Leavitt, portavoz de la Casa Blanca, afirmó que el gobierno estadounidense analiza nuevas opciones operativas para intensificar la presión contra organizaciones criminales que operan al sur de la frontera.
Leavitt destacó que el equipo de Seguridad Nacional de Trump revisa de manera constante estrategias potenciales, aunque no detalló cuáles podrían implementarse en los próximos días.
La funcionaria aseguró que esta evaluación ocurre en un contexto de cooperación bilateral, al señalar que la administración de Claudia Sheinbaum ha logrado “avances históricos” en la lucha contra el crimen organizado.
Casa Blanca elogia cooperación y señala inconformidad
🚨🇲🇽🇺🇸 | #URGENTE EN CORTO: La Casa Blanca confirmó que el presidente Trump “está interesado en tomar medidas adicionales contra los cárteles en México”, días después expresar su descontento con el narcogobierno de Sheinbaum por negarse a enfrentarlos directamente. pic.twitter.com/hZiSUhlXk7
— La Derecha Diario México (@DerechaDiarioMX) November 20, 2025
Según la portavoz, México ha colaborado de forma “extraordinaria” en acciones para frenar tanto la inmigración ilegal como el tráfico de drogas, dos temas prioritarios en la agenda de Trump.
Las declaraciones de la Casa Blanca se dieron después de que el propio presidente estadounidense expresara el lunes su inconformidad con el desempeño de México en el combate al narcotráfico.
Trump afirmó que “no está contento” con los resultados actuales y aseguró que no descarta autorizar ataques contra los cárteles dentro de territorio mexicano.
En una conferencia desde la Casa Blanca, el mandatario dijo que estaría dispuesto a considerar “el lanzamiento de ataques en México para frenar las drogas”.
Medidas contra cárteles avivan tensión diplomática
Añadió que no garantiza que lo hará, pero afirmó que “estaría orgulloso” de tomar tal decisión si lo considera necesario.
Estas palabras generaron un rechazo inmediato por parte del gobierno mexicano, que reiteró su rechazo absoluto a cualquier incursión militar extranjera.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, respondió el martes asegurando que su país no aceptará una intervención de Estados Unidos bajo ninguna circunstancia.
Sheinbaum dijo que ha sido clara con Trump en reuniones previas, reiterando que México está dispuesto a cooperar en materia de información e inteligencia, pero que las operaciones en territorio nacional corresponden exclusivamente al Estado mexicano.
México rechaza intervención y EE.UU. intenta moderar tono
La mandataria enfatizó que solo México puede actuar en su propio territorio y que no permitirá acciones unilaterales que vulneren su soberanía.
Mientras tanto, la Embajada de Estados Unidos en México difundió un video del secretario de Estado, Marco Rubio, dirigido a calmar las tensiones generadas por las declaraciones de Trump.
En el video, Rubio aclaró que Estados Unidos no enviará tropas a México para combatir al crimen organizado.
El funcionario estadounidense aseguró que no habrá medidas unilaterales y que cualquier acción contra los cárteles continuará realizándose en coordinación con el gobierno mexicano.
Operativo regional y consecuencias polémicas
No obstante, Rubio señaló que Estados Unidos mantendrá una serie de asistencias y apoyo técnico con el objetivo de debilitar a las organizaciones criminales que operan en ambos países.
Este intercambio de declaraciones ocurre al mismo tiempo que la administración de Trump desarrolla el operativo Lanza del Sur en Latinoamérica.
Según la Casa Blanca, este operativo busca combatir el narcotráfico mediante operaciones marítimas en el Caribe y el Pacífico.
Bajo ese argumento, fuerzas estadounidenses destruyeron recientemente una veintena de embarcaciones supuestamente vinculadas al tráfico de drogas cerca de Venezuela y Colombia.
Controversia por muertes y tensiones crecientes
En estas acciones murieron más de 80 personas, lo que ha generado cuestionamientos sobre el uso de fuerza letal en operaciones antidrogas fuera de territorio estadounidense.
Las tensiones entre ambos gobiernos crecen mientras la estrategia regional de Estados Unidos se expande hacia nuevas fronteras operativas en su ofensiva contra los cárteles.
A pesar de las afirmaciones conciliadoras de la Casa Blanca sobre la cooperación bilateral, las propuestas de Trump y su disposición a considerar ataques directos en México han encendido alertas políticas y diplomáticas.
La relación entre ambos países entrará en una nueva fase conforme avance la revisión de medidas adicionales por parte del gobierno estadounidense.