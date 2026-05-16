McLaren exige a la FIA investigar la alianza de Mercedes y Alpine

La Fórmula 1 vuelve a vivir tensión fuera de las pistas luego de que Zak Brown, CEO de McLaren, enviara una carta a la FIA para expresar su preocupación por las negociaciones entre Mercedes y Alpine.

El directivo teme que una posible relación entre ambas escuderías altere la competencia.

El debate sobre alianzas entre equipos podría cambiar la estructura competitiva de la Fórmula 1 en los próximos años.

McLaren levanta la voz contra posibles alianzas

Zak Brown ha sido uno de los críticos más constantes del modelo de equipos vinculados dentro de la categoría.

En su postura, permitir relaciones estrechas entre escuderías puede generar ventajas injustas.