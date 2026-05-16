McLaren exige a la FIA investigar la alianza de Mercedes y Alpine
Publicado el16/05/2026 a las 06:29
La Fórmula 1 vuelve a vivir tensión fuera de las pistas luego de que Zak Brown, CEO de McLaren, enviara una carta a la FIA para expresar su preocupación por las negociaciones entre Mercedes y Alpine.
El directivo teme que una posible relación entre ambas escuderías altere la competencia.
El debate sobre alianzas entre equipos podría cambiar la estructura competitiva de la Fórmula 1 en los próximos años.
McLaren levanta la voz contra posibles alianzas
Zak Brown ha sido uno de los críticos más constantes del modelo de equipos vinculados dentro de la categoría.
En su postura, permitir relaciones estrechas entre escuderías puede generar ventajas injustas.
Por eso decidió acudir directamente a la FIA para solicitar una revisión del caso.
¿Qué preocupa realmente a McLaren?
El principal temor gira en torno a posibles beneficios compartidos entre Mercedes y Alpine.
Entre ellos se mencionan intercambios de personal, colaboración técnica y estrategias conjuntas.
También existe inquietud sobre una posible influencia coordinada en decisiones reglamentarias.
Mercedes y Alpine, cada vez más cerca
Las sospechas aumentan porque Alpine utilizará motores Mercedes a partir de 2026.
Este vínculo técnico refuerza la percepción de una relación más estrecha entre ambas estructuras.
A esto se suma el interés de Mercedes por adquirir parte del equipo francés.
¿Quién llega mejor posicionado en este conflicto?
Mercedes aparece como el actor con mayor poder dentro de la ecuación.
Alpine, por su parte, podría beneficiarse de una alianza que fortalezca su competitividad.
McLaren, en cambio, defiende su posición como equipo independiente.
Un debate que va más allá de una carta
La discusión no es nueva, pero este caso la vuelve a poner en el centro.
La posibilidad de “equipos satélite” genera división dentro del paddock.
Algunos lo ven como evolución del negocio; otros, como una amenaza deportiva.
La FIA deberá analizar el caso y definir si este tipo de relaciones encajan dentro del espíritu competitivo de la Fórmula 1.
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