McDonald’s retirará autoservicio de refrescos

Nueva experiencia en tienda

Cambios afectan a los clientes McDonald’s comenzó a retirar de forma gradual las máquinas de refrescos de autoservicio en sus establecimientos, en un proceso que se extenderá durante varios años. La cadena confirmó que el plan, anunciado previamente, contempla eliminar estos dispensadores de manera progresiva hasta 2032. El cambio forma parte de una estrategia más amplia de modernización que busca transformar la operación en sus restaurantes. La medida ya empezó a notarse en múltiples locales, donde las bebidas ahora se entregan directamente desde el mostrador. Fin del autoservicio en bebidas La decisión implica que los clientes ya no podrán servirse sus propios refrescos en muchas sucursales.

En su lugar, los empleados serán quienes preparen y entreguen las bebidas junto con el pedido. El ajuste responde a una reconfiguración del servicio, alineada con nuevas dinámicas de consumo. TE PUEDE INTERESAR: Alerta por Hantavirus en crucero: Todo lo que debes saber del virus mortal y cómo protegerte Cada vez más personas optan por ordenar para llevar o utilizar el autoservicio desde el automóvil. La compañía considera que este modelo permite agilizar procesos internos y optimizar recursos. Modernización y reducción operativa La eliminación de las máquinas también apunta a reducir la necesidad de mantenimiento constante en el área de bebidas.

Al centralizar el servicio detrás del mostrador, la empresa busca simplificar tareas y reorganizar funciones. Este rediseño forma parte de un paquete de cambios que se implementarán de aquí a 2026. Entre ellos figuran ampliaciones de tiendas y mejoras en los carriles de autoservicio. También habrá mayor énfasis en pagos con tarjeta y ajustes en la política de manejo de cambio en efectivo. Reacciones de los clientes La transformación no ha estado exenta de críticas por parte de algunos consumidores. En varias ciudades, clientes reportaron que las máquinas fueron trasladadas detrás del mostrador sin previo aviso. Uno de los reclamos más frecuentes tiene que ver con la imposibilidad de rellenar bebidas libremente.

En redes sociales, algunos usuarios compartieron su sorpresa al descubrir que el autoservicio había desaparecido. La discusión se intensificó a medida que la medida comenzó a expandirse por distintos estados. Un rediseño más amplio del negocio Según ‘The US Sun‘, el retiro de los dispensadores es solo una parte de un plan de actualización más amplio. La cadena anunció que reforzará su programa de recompensas y añadirá nuevas opciones al menú. También prevé incorporar herramientas de asistencia con inteligencia artificial en algunos procesos. Otro objetivo es avanzar hacia una estructura de precios más uniforme entre franquicias. Mientras algunos restaurantes cerrarán en Estados Unidos, la empresa proyecta abrir más de 8,000 nuevos locales en el mundo. Aproximadamente el 7% de esas aperturas están previstas en territorio estadounidense.