Candidato demócrata joven de 23 años: Mateo Sanabria Distrito 28

Impulsa la expansión del Medicare estatal.

Fomenta el derecho a reparar productos.

Mateo Sanabria Distrito 28. En el marco de las próximas elecciones primarias en Georgia, el panorama político local recibe una bocanada de aire fresco con la candidatura de Mateo Sanabria. Con apenas 23 años y raíces profundamente colombianas, Sanabria se postula para representar al Distrito 28, que abarca los condados de Forsyth y Hall. Su campaña no solo destaca por su juventud, sino por un enfoque técnico y humano que busca cerrar la brecha entre el gobierno estatal y la comunidad latina.

En entrevista con MundoNow, el candidato enfatizó la importancia crítica de la fecha electoral del 19 de mayo. “Hay mucho que decir de eso… puedes votar ya si quieres, solo necesitas buscar My Voter Page en Google para encontrar toda tu información”, explicó Sanabria, aclarando que esta etapa es fundamental para definir quién representará a cada partido en noviembre.

Educación electoral y la ventaja de la juventud

Para Sanabria, ser un candidato joven de origen hispano es una ventaja competitiva y una herramienta de conexión. Hijo de padres bogotanos y tunjanos, Mateo entiende de primera mano la importancia de la comunidad. “Nuestro gobierno ahorita no está peleando por los jóvenes, sino no está ayudando”, aseguró de manera contundente.

Al haber concluido su universidad hace apenas dos años, Sanabria afirma estar más enterado de los problemas que enfrentan los estudiantes actuales, como la dificultad para encontrar empleo. “Yo tengo amigos de mi edad que están pasando por la escuela y están pasando por no poder encontrar trabajo… esto me da un perspectivo que deja que ya yo ya sé lo que está pasando”, comentó el candidato, quien espera que su presencia inspire a otros jóvenes a involucrarse en la política.

Propuestas clave: Salud, Educación y Economía: Mateo Sanabria Distrito 28

Uno de los pilares de su plataforma es la expansión de los beneficios de salud. Sanabria recordó a los votantes que la falta de acceso no es un problema de falta de fondos, sino de gestión política. “Medicare… es muy importante porque ya lo estás pagando. Georgia es uno de como 10 estados que no han hecho expansiones de Medicare, que eso solo es decir al gobierno federal: ‘Oye, nosotros queremos expandir’”, puntualizó.