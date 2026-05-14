Entrevista con Mateo Sanabria: El joven que busca representar a los hispanos en Georgia
Publicado el14/05/2026 a las 15:25
- Candidato demócrata joven de 23 años: Mateo Sanabria Distrito 28
- Impulsa la expansión del Medicare estatal.
- Fomenta el derecho a reparar productos.
Mateo Sanabria Distrito 28. En el marco de las próximas elecciones primarias en Georgia, el panorama político local recibe una bocanada de aire fresco con la candidatura de Mateo Sanabria. Con apenas 23 años y raíces profundamente colombianas, Sanabria se postula para representar al Distrito 28, que abarca los condados de Forsyth y Hall. Su campaña no solo destaca por su juventud, sino por un enfoque técnico y humano que busca cerrar la brecha entre el gobierno estatal y la comunidad latina.
En entrevista con MundoNow, el candidato enfatizó la importancia crítica de la fecha electoral del 19 de mayo. “Hay mucho que decir de eso… puedes votar ya si quieres, solo necesitas buscar My Voter Page en Google para encontrar toda tu información”, explicó Sanabria, aclarando que esta etapa es fundamental para definir quién representará a cada partido en noviembre.
Educación electoral y la ventaja de la juventud
Para Sanabria, ser un candidato joven de origen hispano es una ventaja competitiva y una herramienta de conexión. Hijo de padres bogotanos y tunjanos, Mateo entiende de primera mano la importancia de la comunidad. “Nuestro gobierno ahorita no está peleando por los jóvenes, sino no está ayudando”, aseguró de manera contundente.
Al haber concluido su universidad hace apenas dos años, Sanabria afirma estar más enterado de los problemas que enfrentan los estudiantes actuales, como la dificultad para encontrar empleo. “Yo tengo amigos de mi edad que están pasando por la escuela y están pasando por no poder encontrar trabajo… esto me da un perspectivo que deja que ya yo ya sé lo que está pasando”, comentó el candidato, quien espera que su presencia inspire a otros jóvenes a involucrarse en la política.
Propuestas clave: Salud, Educación y Economía: Mateo Sanabria Distrito 28
Uno de los pilares de su plataforma es la expansión de los beneficios de salud. Sanabria recordó a los votantes que la falta de acceso no es un problema de falta de fondos, sino de gestión política. “Medicare… es muy importante porque ya lo estás pagando. Georgia es uno de como 10 estados que no han hecho expansiones de Medicare, que eso solo es decir al gobierno federal: ‘Oye, nosotros queremos expandir’”, puntualizó.
En materia económica, Sanabria propone un sistema innovador para los pequeños empresarios llamado Ramp Taxes. Inspirado por la empresa de construcción de sus padres, el candidato sugiere que los nuevos negocios operen con 0% de impuestos estatales durante su fase de inicio. “Cuando estás empezando un negocio, deberías empezar sin taxes estatales… poco a poco van al nivel donde están ahorita. Esto da el chance de empezar, porque esa competencia es lo más importante de nuestra economía”, detalló.
Asimismo, abogó por el «Derecho a reparar» (Right to Repair), una política que permitiría a los ciudadanos y talleres independientes arreglar sus propios dispositivos y maquinaria sin depender exclusivamente de los fabricantes. Según Sanabria, esto no solo beneficia a los usuarios de tecnología, sino también a los trabajadores de las fincas que utilizan equipos pesados: “Deberíamos asegurar que si compras algo, tú tienes el derecho de arreglarlo… esto baja nuestros precios”.
Escuelas públicas y el futuro del voto: Mateo Sanabria Distrito 28
La educación pública es otra de las preocupaciones centrales del candidato. Sanabria se opone firmemente al desvío de fondos públicos hacia instituciones privadas a través de leyes como el Voucher Bill. “Quita dinero de nuestros sistemas públicos y además solo dan descuento a los que ya pueden pagar por sus escuelas… las escuelas privadas están ganando y nosotros estamos perdiendo”, denunció.
Para finalizar, Mateo Sanabria hizo un llamado a la comunidad hispana de Georgia para que no caiga en la apatía electoral. Recordó que el voto latino fue decisivo en elecciones pasadas y que el Distrito 28 no es la excepción. “Cualquier persona que piensa que su voto no importa, tu voto importa tanto, no importa si estás en el partido de minoridad o mayor”, enfatizó.
Sanabria concluyó invitando a los ciudadanos a contactarlo directamente para llevar sus necesidades a la capital en Atlanta: “Lo más importante de mi campaña es llevar tus voces a luz… quiero conocerles”.