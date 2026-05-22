Mario Guevara rompe el silencio: Su vida en El Salvador tras la deportación y la traición de las autoridades de EEUU

Mario Guevara fue deportado injustamente.

Sufrió extorsiones dentro de prisión.

Mantiene activo su canal informativo. A un año de su detención en Atlanta, el periodista salvadoreño Mario Guevara conversó con Alonso Bañuelas para Mundo Now sobre la experiencia que cambió su vida. Tras 22 años viviendo en Estados Unidos, Guevara fue deportado a su país de origen, donde hoy enfrenta una realidad dual.

Al ser cuestionado sobre cómo se siente en su propia tierra, el comunicador fue honesto sobre su proceso de adaptación: «Creo yo que una mezcla de las dos cosas, te soy sincero, porque como viví tanto tiempo fuera, 22 años básicamente la mitad de mi vida, te puedo decir que todavía no me acostumbro a muchas cosas». Una adaptación entre la nostalgia y el caos del tráfico Guevara, quien se desempeñó durante años cubriendo la fuente policial en Georgia, admitió que el regreso no ha sido sencillo. «Ya van 6 meses en mi país y yo creo que en cuestión de tiempo, tal vez en el tiempo que me tome regresar a Estados Unidos, que es mi sueño principal, ya voy a estar adaptado por completo aquí», señaló. Entre los desafíos cotidianos, destacó el desorden vial: «Fíjate que una de las cosas con las cuales me toca lidiar a diario es la cuestión del tráfico. Hay mucho desorden. Aquí las personas, los conductores, creen que la calle les pertenece y se te meten a la fuerza; hacen cosas que yo realmente ya no me acordaba». A pesar de las dificultades, el periodista resalta la calidez de su gente y el valor del trabajo duro que observa cada mañana: «Me doy cuenta que el salvadoreño es una gente muy honesta, muy trabajadora, muy decente… venir a ver esa gente que madruga a hacer sus pupusitas, a hacer pan, yo digo, pues esa es mi gente».

El sentimiento de traición por parte de las autoridades migratorias

Uno de los puntos más críticos de la entrevista fue su relación con el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE). Mario Guevara trabajó de cerca con las autoridades para informar a su comunidad, pero asegura que ese vínculo se rompió por cuestiones políticas. «Por el otro lado, sí te puedo decir que me sentí traicionado un poco porque con ICE había tenido buenos contactos. De repente cuando cambió la administración sentí ese repudio, ese rechazo; ahí es cuando uno dice: ‘¿Cómo juegan de sucio?’ Porque por un lado te sirven cuando ellos quieren mandarle un mensaje a la comunidad y de repente cuando la primera oportunidad que tienen te apuñalan», sentenció. Guevara sostiene que su arresto fue un acto de represalia: «Cuando yo caí arrestado, fue algo personal, dijeron: ‘Ahora sí, este nos ha hecho estorbo publicándonos las caras, publicando nuestras redadas, saquémoslo del país.’ Y lo lograron. Fue hasta cierto punto una traición, algo personal». El calvario en prisión: Extorsiones y tratos criminales El relato de su paso por el sistema penitenciario estadounidense es crudo. Mario Guevara pasó de cubrir la noticia a ser la noticia misma. «De ser un narrador de historia, pasé a ser un protagonista de la historia. Cuántas veces no anduve en las calles exponiendo las redadas de ICE y de repente paso a ser el afectado directo. Eso me hizo ser tratado como criminal, andar por horas con esposas de pies y manos», recordó con amargura.

Incluso denunció haber sido blanco de extorsiones mientras estuvo recluido: «En la cárcel federal de Atlanta me encerraron con criminales de todo tipo. Estos tipos me intentaron extorsionar, me intimidaron. Mi familia pagó más de $200 en tres días para que no me hicieran daño; mis abogados lo pudieron comprobar con los envíos de Zelle». Según el periodista, esta fue una estrategia para quebrantar su voluntad: «Pienso que fue una forma de presionarme… Ellos me manipularon y trataron de intimidarme todo por ser una figura pública que le hizo la vida imposible a ICE». Decepción política y la «falacia» de la justicia para todos Guevara, quien nunca ocultó su simpatía por los valores conservadores, expresó una profunda decepción hacia el sistema político que antes defendía. «Por muchos muchos años me identifiqué con el con la ideología republicana por mis valores, por mis principios, por la cuestión de fe… me lo que me duele es que en un momento llegué a creer que ese era el partido de los valores», explicó. Cuestionó duramente la coherencia de esos principios frente al trato a los inmigrantes: «¿Cuál es el cristianismo que profesan? Porque el Cristo el que yo creo, la Biblia que yo he leído, dice amar al extranjero, respetar al inmigrante, apoyarlo». Para el comunicador, el lema de los Estados Unidos perdió sentido tras su experiencia en la cárcel: «Libertad y justicia para todos dice eh parte del eslogan de la bandera de Estados Unidos. Pero ahí debería de agregarle al final, excepto si eres inmigrante… Libertad y justicia para todos es una falacia porque no es para todos».