Seis semanas de competencia.

Nueve parejas en reto.

Liderazgo de Mariano Sandoval Hoy Mariano Sandoval Hoy. La cocina más famosa de la televisión hispana ha encendido sus fogones. La nueva edición de «Hoy Soy el Chef» de Univisión ya es una realidad, consolidándose como la competencia culinaria que, durante seis semanas, pone a prueba el talento y la templanza de nueve parejas de famosos. En entrevista exclusiva para MundoNow, el chef Mariano Sandoval, quien funge como jefe de cocina y mentor, nos compartió los detalles de esta temporada y cómo su historia personal se entrelaza con el éxito del reality producido por Andrea Rodríguez. Una competencia sin favoritos y con nuevas reglas Esta temporada ha arrancado con una energía distinta, marcada por la incertidumbre y un panel renovado. Mientras Andrea Legarreta repite como la conductora estrella, el jurado cuenta con la firmeza de Tere Rodríguez y la incorporación del chef Oropeza, quien aporta un nivel de exigencia técnica superior. Por si fuera poco, Raúl Araiza y Paul Stanley asumen los roles de «Comensales de Oro» bajo los nombres de «Mishe» y «Lin». Para Mariano Sandoval, el nivel de esta edición es una moneda en el aire. «A mí me parece que esta temporada todavía resulta más emocionante porque no hay un claro ganador… en esta ocasión no sé qué opines tú, aunque hay algunos que han tenido mejor desempeño, en realidad tampoco es que se hayan llevado de manera contundente todos los aplausos ni los dieces. Eso hace que el reality tenga un ambiente de mayor incertidumbre», confesó el chef.

El desafío de las nueve parejas: Mariano Sandoval Hoy. La lista de competidores incluye duplas que han dado mucho de qué hablar, como Omar Fierro y Nicola Porcella, Jessica Segura y Mariana Botas, y las «Hermanas Cazuela», conformadas por Galilea Montijo y Claudia Troyo. A pesar de las críticas iniciales sobre la participación de algunos famosos que ya habían estado antes, Mariano defiende el crecimiento de los participantes. «Nicola y Omar Fierro es una pareja que funciona a la perfección… Nicola tiene la gran virtud de ser extremadamente obediente, pero además que no se equivoca, no solo sigue la instrucción, sino que la ejecuta correctamente», señaló Sandoval. Asimismo, destacó la entrega de las parejas conformadas por Andrea Escalona y Jimena Longoria, así como Elizabeth Álvarez y Gloria Sierra, quienes han demostrado que el sazón y la práctica constante son la clave para evitar la eliminación. La disciplina: El ingrediente heredado de su padre Recientemente, Mariano atravesó uno de los momentos más duros de su vida con la partida de su padre. Sin embargo, decidió regresar al foro de HOY para honrar su memoria a través del trabajo. «Mi papá siempre fue mi espectador más crítico… una brújula muy honesta y muy objetiva de mi labor», recordó conmovido.

Hijo de un Ingeniero Civil del Politécnico que superó las adversidades más extremas, Mariano aprendió de él que la cocina, como la vida, requiere rigor. «Del padre aprendemos la disciplina y aprendemos la constancia… me dedico a eso, a transmitir la importancia de dar lo mejor de cada uno y que en caso de no hacerlo lo vamos a demandar y lo vamos a señalar». Esa misma disciplina es la que exige a los concursantes en cada dinámica de «confesiones hot» y retos en vivo, donde el error más pequeño puede costar la permanencia. El vínculo con Andrea Legarreta y Galilea Montijo Más allá de la competencia, Mariano Sandoval ha logrado integrarse con éxito al equipo de conductores titulares de Hoy, desmitificando los rumores sobre la supuesta exclusividad del grupo. El chef describió a sus compañeras como personas «enormemente cálidas y generosas». Sobre Andrea Legarreta, destacó su apoyo incondicional en los momentos más personales: «Es una persona que me abraza y que me acompaña, que ha estado muy presente conmigo desde el inicio y que incluso también estuvo acompañándome codo con codo en la enfermedad de mi papá».