María Corina Machado reaparece en Oslo y conmueve cantando el himno de Venezuela

Reaparición en Oslo

Trump advierte arresto

Viaje secreto de Machado

Segun informa CNN, La dirigente opositora venezolana María Corina Machado reapareció públicamente en Oslo tras recibir el Premio Nobel de la Paz, saludando a sus seguidores desde el balcón del Grand Hotel de la capital noruega.

La política venezolana llegó a la ciudad durante la madrugada del viernes y, visiblemente cansada pero sonriente, se dirigió a quienes la esperaban en las afueras del hotel.

Con la mano en el pecho y mirando hacia el público, Machado entonó el himno nacional de Venezuela en una muestra de emoción y gratitud tras días de incertidumbre sobre su paradero.

Su aparición marca el primer contacto directo con simpatizantes y medios internacionales desde enero de este año, luego de una prolongada ausencia pública derivada de su situación en Venezuela.

Agenda oficial en Oslo y encuentros políticos

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El presidente del Comité Nobel Noruego, Jørgen Watne Frydnes, informó que el programa oficial en Oslo comunicará pronto los detalles sobre las actividades de Machado durante su visita.

De momento, la opositora tenía previsto acudir al Parlamento noruego y mantener una reunión con el primer ministro Jonas Gahr Støre, con quien ofrecería la rueda de prensa que no pudo realizar el martes.

Este encuentro con autoridades noruegas forma parte de la agenda que Machado tenía originalmente planificada, pero que debió ajustarse debido a dificultades para salir de Venezuela.

Horas antes de su aparición en Oslo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se refirió al caso al ser consultado por la prensa en la Casa Blanca.