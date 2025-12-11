María Corina Machado reaparece en Oslo y conmueve cantando el himno de Venezuela
Publicado el10/12/2025 a las 21:18
- Reaparición en Oslo
- Trump advierte arresto
- Viaje secreto de Machado
Segun informa CNN, La dirigente opositora venezolana María Corina Machado reapareció públicamente en Oslo tras recibir el Premio Nobel de la Paz, saludando a sus seguidores desde el balcón del Grand Hotel de la capital noruega.
La política venezolana llegó a la ciudad durante la madrugada del viernes y, visiblemente cansada pero sonriente, se dirigió a quienes la esperaban en las afueras del hotel.
Con la mano en el pecho y mirando hacia el público, Machado entonó el himno nacional de Venezuela en una muestra de emoción y gratitud tras días de incertidumbre sobre su paradero.
Su aparición marca el primer contacto directo con simpatizantes y medios internacionales desde enero de este año, luego de una prolongada ausencia pública derivada de su situación en Venezuela.
Agenda oficial en Oslo y encuentros políticos
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El presidente del Comité Nobel Noruego, Jørgen Watne Frydnes, informó que el programa oficial en Oslo comunicará pronto los detalles sobre las actividades de Machado durante su visita.
De momento, la opositora tenía previsto acudir al Parlamento noruego y mantener una reunión con el primer ministro Jonas Gahr Støre, con quien ofrecería la rueda de prensa que no pudo realizar el martes.
Este encuentro con autoridades noruegas forma parte de la agenda que Machado tenía originalmente planificada, pero que debió ajustarse debido a dificultades para salir de Venezuela.
Horas antes de su aparición en Oslo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se refirió al caso al ser consultado por la prensa en la Casa Blanca.
Advertencia de Trump sobre la situación de María Corina Machado
El mandatario advirtió que no vería con buenos ojos un arresto de Machado por parte de las autoridades venezolanas y aseguró que “no estaría contento con eso”.
Trump sostuvo que no tenía información sobre supuestos planes para detenerla, pero recordó que la opositora tuvo un gesto “muy amable” al dedicarle el Nobel cuando el premio fue anunciado.
El mandatario, que con frecuencia reivindica públicamente su aspiración a ese galardón, afirmó que su motivación para resolver conflictos está en “salvar vidas” y no en recibir premios.
La premiación de Machado ha generado atención internacional tanto por su trayecto para llegar a Oslo como por las implicaciones políticas que pueda tener su salida de Venezuela.
El viaje clandestino hacia Curazao y su llegada a Oslo
Según publicó The Wall Street Journal, la opositora abandonó el país el martes rumbo a Curazao a bordo de un barco, en un viaje realizado en secreto para evitar ser detenida.
Fuentes del Gobierno estadounidense citadas por el diario indicaron que Machado se trasladó a la isla caribeña, ubicada a menos de ochenta kilómetros de las costas venezolanas, antes de volar hacia Europa.
La llegada a Oslo se produjo con casi tres días de retraso respecto al plan original, debido a complicaciones propias de un desplazamiento bajo condiciones de clandestinidad.
Desde hace meses, Machado vivía de manera oculta en Venezuela para evitar una detención por parte del Gobierno de Nicolás Maduro, lo que dificultó la planificación de su salida.
Premiación en el Nobel y mensaje de esperanza para Venezuela
El reportaje del diario estadounidense plantea que este viaje podría obligarla a exiliarse de forma indefinida, dada la incertidumbre sobre si podrá regresar sin correr riesgos.
A pesar de ello, Machado ha expresado su intención de volver “muy pronto” a Venezuela, aunque sin detallar cómo planea hacerlo en el contexto actual.
Durante la ceremonia del Nobel, la hija de la líder opositora, Ana Corina Sosa, fue la encargada de recibir el premio en nombre de su madre.
Sosa leyó el discurso preparado por Machado, en el que transmitió un mensaje de esperanza para su país y afirmó que Venezuela “volverá a respirar”.