Marcus OrnellasMarcus Ornellas se desahoga y confiesa todo de su vida y de su carrera, así como de su relación con Ariadne Díaz

Actor brasileño triunfa en México.

Marcus Ornellas vence su timidez.

Protagonista de grandes éxitos televisivos Marcus Ornellas. La carrera de Marcus Ornellas no comenzó en un set de grabación tradicional, sino en la intensidad de un reality show. Según relata en la entrevista exclusiva con Alonso Bañuelas para MundoNow, el actor llegó a México en 2005 por un periodo corto: “Llegué a México por 3 meses y ya lleva más de 20 años más o menos aquí en México”. En 2009, participó en el reality «Me quiero enamorar», una experiencia que describe como un punto de inflexión. Marcus Ornellas confiesa que, a diferencia de los realities actuales, el encierro le resultó sumamente difícil: “El encierro no me hizo nada bien. Salí de ahí deprimido, salí mal, pues terminé la relación, terminé el programa […] La pasé muy mal, la pasé muy bien al principio y ya al final la pasé muy mal”. Marcus Ornellas: La actuación y la gestión de la depresión Tras esa experiencia, Marcus comprendió que necesitaba herramientas para manejar la presión. No solo buscó ayuda profesional con una psicóloga para superar la tristeza —“busqué ayuda con una psicóloga y eso tardé algunos meses en salir de esa tristeza, depresión”—, sino que canalizó esa vulnerabilidad hacia su verdadera pasión: la actuación. El actor es enfático al señalar que, aunque todavía siente nervios al iniciar proyectos, ahora posee el control necesario: “Hasta la fecha los nervios siguen presentes. Sin embargo, ahora ya sé cómo administrarlo y cómo manejar los nervios”.

Marcus Ornellas: El debut bajo la tutela de Emilio Larrosa La primera gran oportunidad en telenovelas llegó de la mano de Emilio Larrosa, a quien Marcus Ornellas considera su padrino en la industria: “Don Emilio La Rosa fue mi padrino, es mi padrino en la televisión y en telenovelas… estoy infinitamente agradecido siempre con don Emilio La Rosa por esa oportunidad”. En su debut en Dos Hogares, compartió créditos con figuras como Carlos Ponce y Anahí. Marcus Ornellas recuerda con humor y gratitud la generosidad de Ponce, quien, al notar sus nervios extremos durante las primeras escenas, le hablaba en portugués: “Carlos, con ese corazonzote enorme que tiene […] me hablaba en portugués para que yo me relajara, para que estuviera, no, para que me sintiera en casa”.

La timidez: Un obstáculo superado Aunque muchos no lo crean debido a su presencia escénica, Marcus insiste en que es una persona inherentemente tímida. Fue durante un curso de modelaje, previo a entrar a una agencia, donde tuvo su primer contacto con la actuación y comenzó el cambio: “Fue como enfrentarme, enfrentar mis miedos, mis bloqueos, enfrentar esa timidez y ayudarme a crecer, porque yo sentía como esa adrenalina de superarme”. Con el tiempo, comprendió la verdadera dimensión de su personalidad: “No hay ningún problema en ser tímido. El problema es cuando la timidez me limita a hacer lo que tengo que hacer o lograr lo que quiero lograr”.

Pasión por el doblaje: Paw Patrol Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Paramount Pictures México (@paramountmexico) Este año, Marcus Ornellas cumplió uno de sus sueños más entrañables: el doblaje. Su participación en la película de Paw Patrol tiene un significado especial, no solo por su hijo Diego, sino por su deseo personal de reconectar con su infancia: “Quería hacer yo doblar hacer un doblaje de una caricatura primero por él, pero llegó un momento en que dije, ‘No, o sea, realmente sí por Diego, que Diego me vea en un proyecto así, pero también por mí […] alimentar a ese niño que todavía sigue aquí’”. Además, el actor compartió créditos con su esposa, Ariadne Díaz, en un proyecto donde interpretan a una pareja: “En mi caso, Snoop Dog es quien lo hizo la voz en inglés y yo a mí me tocó en español. Entonces, para mí compartir créditos con Snoop Dog ha sido algo interesante”.

Marcus Ornellas: Sus raíces brasileñas Nacido en Río Grande, Brasil, Marcus se identifica profundamente con la cultura “gaúcha”. Explica que esta región comparte la tradición del mate con Argentina, Uruguay y Paraguay: “En Río Grande tomamos más… El que nace en ese estado, el gentilicio es gaúcho… si estoy platicando con un brasileño y me pregunta de dónde eres, yo le digo, ‘No, soy gaúcho’”. Su orgullo por su tierra es evidente, citando a Ronaldinho como su referente máximo: “Hay un jugador que para mí no es por ser mi conterráneo ni por ser mi paisano ni nada, pero para mí se me hace el mejor jugador de la historia para mí siempre ha sido eh Ronaldinho. Ronaldinho Gaúcho”.

La influencia de Carlos Ponce y René Pereira Además de su gratitud hacia Emilio Larrosa, Marcus Ornellas resalta la importancia de su coach, René Pereira: “Él es mi maestro, mi coach, gran parte de los proyectos que he hecho hasta hoy, pues él me ha coachado… Lo poco mucho que sé de actuación es gracias a él”. Fue precisamente gracias a su amistad con René que Marcus se convirtió en aficionado del club Santos Laguna: “Como siempre llegaba a la casa de René en los fines de semana y estaba viendo un partido del Santos… me dice, ‘No, usted le tiene que ir al Santos’. Y digo, ‘No, pues ya está, le voy al Santos, maestre’”.

El sueño frustrado de ser piloto Antes de consolidarse en la actuación, el sueño de Marcus era ser piloto de carreras. En 2013, participó en la categoría Super Pony con el equipo Var Racing. Sin embargo, un accidente en la última fecha de la temporada marcó un antes y un después: “En una curva alguien me hace una jugada chueca […] mi coche se salió y choqué de frente con el muro. Destrocé el auto, bajé del auto llorando, enojado […] salí muy enojado y dije, pues ya, este es mucho dinero, este más adelante vuelvo a correr y ya no corrí”.

Adriana Barraza y «Una familia complicada» Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por • Marcus • (@marcusornellas) Uno de sus retos actorales más recientes ha sido el personaje de Arsenio Navarro en Una familia complicada. Trabajar junto a Adriana Barraza fue, en sus palabras, un sueño hecho realidad: “Para mí fue un sueño hecho realidad poder trabajar, poder conocer y poder trabajar con Adriana Barraza, porque es una, además de ser una gran actriz, es una gran maestra y un ser humano maravilloso”. Sobre su caracterización y la dinámica con ella, destaca: “Es una mujer superdisciplinada, superamorosa, entregada al trabajo al 1000% […] justamente esa fue la primera escena que filmé con con Adriana, donde ella se entera de esa situación y me da una cachetada […] y tiene buena mano, ¿eh? Tiene buena mano”.

Premios Juventud y visión de futuro Actualmente, Marcus se encuentra nominado como “Mi actor favorito” en Premios Juventud, una distinción que recibe con humildad y agradecimiento hacia el público: “La pura nominación para mí ya es un gran reconocimiento por parte del público y agradezco muchísimo al público porque finalmente lo que hacemos es para el público”. Finalmente, al hablar de su relación con Ariadne Díaz y su excelente momento profesional, concluye: “Este año ha sido un año de muchas cosechas, la verdad sigo este año […] sin duda alguna es un año muy muy generoso para mí y un año de cosechar cosas muy bonitas”.