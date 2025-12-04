Marco Rubio acusa a Nicolás Maduro de romper acuerdos con EE.UU. en medio de nueva tensión
Publicado el04/12/2025 a las 14:52
- Rubio acusa rupturas constantes
- Maduro niega señalamientos narcotráfico
- EE.UU. evalúa nuevas medidas
El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, afirmó que el principal obstáculo en la relación con Nicolás Maduro es que el mandatario venezolano “ha roto todos los tratos que ha hecho” con Washington.
Rubio sostuvo que Maduro ha incumplido al menos cinco acuerdos con distintas administraciones estadounidenses durante la última década.
Las declaraciones se dan en un contexto de creciente tensión tras una operación militar ordenada por el presidente Donald Trump en el Caribe.
Tensión diplomática y acusaciones de Marco Rubio a Maduro
Rubio asegura que el problema de Maduro es que “ha roto todos los tratos que ha hecho” https://t.co/WL8LeN4XZQ
— el Nuevo Herald (@elnuevoherald) December 4, 2025
En entrevista con Fox News, Rubio aseguró que Maduro no ha respetado compromisos pactados con gobiernos de EE.UU. durante años.
El secretario de Estado señaló que el acuerdo más reciente habría sido el alcanzado con la Administración de Joe Biden.
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En ese pacto, según Rubio, Venezuela se comprometía a celebrar elecciones libres a cambio del alivio de sanciones.
Rubio afirmó que dicho compromiso habría sido roto por Caracas.
Añadió que esta repetición de incumplimientos ha llevado a Washington a considerar agotada la vía de los acuerdos.
El factor Trump y la postura estadounidense
«El problema de Nicolás Maduro es que ha roto todos los tratos que ha hecho”, asegura Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos
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— Monitor Online (@MonitorOnlineQ) December 4, 2025
Rubio afirmó que “el presidente Donald Trump está listo a reunirse con cualquiera”.
Pero enfatizó que cualquier negociación requiere voluntad de cumplir lo pactado.
Las declaraciones se producen en medio de un aumento en la tensión bilateral entre ambos países.
Trump ordenó una operación militar en el Caribe frente a las costas venezolanas.
El objetivo, según Washington, es atacar supuestas infraestructuras vinculadas al narcotráfico.
Caracas niega estas acusaciones y sostiene que Estados Unidos usa esos señalamientos para justificar una escalada militar.
Respuesta venezolana y próximos pasos de Washington
El Gobierno de Maduro calificó la operación como una agresión.
Advirtió que responderá a cualquier incursión en territorio venezolano.
Caracas insiste en que no existe vínculo con el narcotráfico.
Rubio, por su parte, señaló que Maduro utiliza las negociaciones como maniobra y no como un compromiso real.
Aseguró que EE.UU. mantiene comunicación con aliados regionales para coordinar posiciones.
El jefe de la diplomacia estadounidense afirmó que la Administración Trump evaluará nuevas medidas en los próximos días.