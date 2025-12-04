Marco Rubio acusa a Nicolás Maduro de romper acuerdos con EE.UU. en medio de nueva tensión

Rubio acusa rupturas constantes

Maduro niega señalamientos narcotráfico

EE.UU. evalúa nuevas medidas

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, afirmó que el principal obstáculo en la relación con Nicolás Maduro es que el mandatario venezolano “ha roto todos los tratos que ha hecho” con Washington.

Rubio sostuvo que Maduro ha incumplido al menos cinco acuerdos con distintas administraciones estadounidenses durante la última década.

Las declaraciones se dan en un contexto de creciente tensión tras una operación militar ordenada por el presidente Donald Trump en el Caribe.

Tensión diplomática y acusaciones de Marco Rubio a Maduro

Rubio asegura que el problema de Maduro es que “ha roto todos los tratos que ha hecho” https://t.co/WL8LeN4XZQ — el Nuevo Herald (@elnuevoherald) December 4, 2025

En entrevista con Fox News, Rubio aseguró que Maduro no ha respetado compromisos pactados con gobiernos de EE.UU. durante años.

El secretario de Estado señaló que el acuerdo más reciente habría sido el alcanzado con la Administración de Joe Biden.

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En ese pacto, según Rubio, Venezuela se comprometía a celebrar elecciones libres a cambio del alivio de sanciones.

Rubio afirmó que dicho compromiso habría sido roto por Caracas.

Añadió que esta repetición de incumplimientos ha llevado a Washington a considerar agotada la vía de los acuerdos.