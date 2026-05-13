Rubio presiona a China

Tensión crece en Ormuz

EE.UU. apunta contra Irán El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, afirmó que Washington busca convencer a China para que intervenga y ayude a reducir la tensión en el golfo Pérsico. La administración estadounidense considera que el conflicto afecta directamente los intereses comerciales y energéticos de China en la región. Rubio hizo las declaraciones durante una entrevista con el periodista Sean Hannity, de Fox News. La conversación se realizó a bordo del avión presidencial Air Force One. El secretario de Estado sostuvo que Pekín tiene interés en contribuir a una desescalada del conflicto.

“Está en el interés de China resolver esto”, declaró Rubio. Además, afirmó que Washington espera que China desempeñe “un papel más activo” para lograr que Irán abandone las acciones que realiza actualmente en el golfo Pérsico. Las declaraciones se producen en medio de tensiones regionales vinculadas al estrecho de Ormuz. Rubio advierte sobre impacto en intereses chinos Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por HCH Televisión Digital (@hchtv)

Segun la agencia EFE, durante la entrevista, Rubio señaló que el conflicto ya tendría repercusiones sobre intereses comerciales chinos. El funcionario aseguró que un carguero chino fue alcanzado durante el fin de semana. La referencia apunta al intercambio de ataques registrado el pasado viernes entre Irán y Estados Unidos. Rubio también sostuvo que embarcaciones chinas permanecen afectadas por la situación en el estrecho de Ormuz.

“Los barcos chinos están atrapados ahí”, afirmó. El secretario de Estado insistió en que el bloqueo de esa vía marítima representa una amenaza importante para Pekín. TE PUEDE INTERESAR: Claudia Sheinbaum responde a acusaciones sobre agentes de la CIA en territorio mexicano El estrecho de Ormuz es considerado un punto estratégico para el comercio mundial de hidrocarburos. Por esa zona circulan importantes exportaciones de petróleo y gas.

Según la información proporcionada, alrededor del 45 % de las importaciones de gas y petróleo de China pasan por ese corredor marítimo. Washington ha señalado en varias ocasiones la necesidad de mantener abierto el tránsito en la zona. Trump viaja a China en medio de tensión regional La entrevista con Rubio se realizó mientras el presidente Donald Trump viajaba hacia China. El mandatario estadounidense realiza una visita centrada en temas comerciales, cooperación económica y seguridad regional. Trump ya había visitado China durante su primer mandato en 2017.

Ahora se prepara para sostener una nueva reunión con el presidente Xi Jinping. El encuentro ocurre en medio de un débil alto el fuego con Irán. También existe incertidumbre sobre la posibilidad de alcanzar un acuerdo de paz relacionado con la crisis regional. Washington ha incrementado la presión sobre Pekín en los últimos meses. El Gobierno estadounidense busca que China reduzca su apoyo indirecto a Irán.

Además, espera que el gigante asiático contribuya a una desescalada en Oriente Medio. Estados Unidos insiste en abrir el estrecho de Ormuz Trump ha solicitado públicamente a China que utilice su influencia sobre Teherán. El objetivo sería convencer al Gobierno iraní de reabrir el estrecho de Ormuz. China es actualmente el principal socio comercial de Irán. Por esa razón, Washington considera que Pekín podría desempeñar un papel relevante en la crisis.