EE.UU. vuelve a ofrecer millonaria ayuda humanitaria a Cuba en medio de tensión diplomática
EE.UU. ofrece ayuda humanitaria Cuba rechaza propuesta millonaria Crece tensión diplomática bilateral Estados Unidos reiteró este miércoles su oferta de proporcionar 100 millones de dólares en asistencia humanitaria directa al pueblo cubano. La propuesta volvió a generar tensión diplomática entre Washington y La Habana después de que el Gobierno cubano calificara el ofrecimiento como una […]
Publicado el13/05/2026 a las 14:22
- EE.UU. ofrece ayuda humanitaria
- Cuba rechaza propuesta millonaria
- Crece tensión diplomática bilateral
Estados Unidos reiteró este miércoles su oferta de proporcionar 100 millones de dólares en asistencia humanitaria directa al pueblo cubano.
La propuesta volvió a generar tensión diplomática entre Washington y La Habana después de que el Gobierno cubano calificara el ofrecimiento como una “fábula”.
El anuncio fue realizado por el Departamento de Estado mediante un comunicado oficial.
Según Washington, la ayuda sería distribuida en coordinación con la Iglesia Católica y otras organizaciones humanitarias independientes y confiables.
La administración estadounidense señaló que ahora corresponde al Gobierno cubano decidir si acepta o rechaza la asistencia.
El comunicado insistió en que se trata de una ayuda “vital y crucial” para la isla.
Además de los 100 millones de dólares, el Departamento de Estado aseguró que también se ha ofrecido apoyo para un servicio de internet satelital gratuito.
Marco Rubio insistió en ampliar la ayuda
Estados Unidos reiteró su oferta de 100 millones de dólares en ayuda humanitaria para Cuba, después de que las autoridades de La Habana tacharan de “fábula” el ofrecimiento que ya adelantó el secretario de Estado, Marco Rubio.https://t.co/pO4XmTqRp7
— Última Hora (@UltimaHoracom) May 13, 2026
Segun la agencia EFE, la semana pasada, el secretario de Estado Marco Rubio ya había adelantado públicamente la propuesta.
Durante una rueda de prensa en Roma, tras reunirse con el papa León XIV, Rubio aseguró que Estados Unidos ya ha entregado ayuda humanitaria a Cuba.
Según explicó, Washington proporcionó seis millones de dólares en asistencia distribuida por Cáritas, la agencia de la Iglesia católica.
“Estamos dispuestos a hacer más. De hecho, hemos ofrecido al régimen 100 millones de dólares en ayuda humanitaria”, declaró Rubio.
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El secretario de Estado también afirmó que las autoridades cubanas no han aceptado hasta ahora la distribución de la ayuda.
El nuevo comunicado del Departamento de Estado reafirmó esas declaraciones.
Washington sostuvo además que Rubio ha realizado múltiples ofertas privadas al Gobierno cubano en los últimos meses.
Entre ellas, destacó nuevamente el posible acceso a internet satelital gratuito para la población cubana.
Cuba rechazó el ofrecimiento estadounidense
El Gobierno cubano reaccionó rápidamente a las declaraciones de Rubio.
El canciller Bruno Rodríguez calificó la oferta de ayuda como una “fábula”.
“¿Dónde están (los 100 millones), a qué los dedicaría?”, cuestionó el ministro cubano.
Rodríguez también señaló que Marco Rubio conoce “las cifras en miles de millones de dólares que cuesta a Cuba la guerra económica de EE.UU.”.
Las declaraciones reflejaron el fuerte deterioro en las relaciones entre ambos países.
La tensión diplomática entre Washington y La Habana se ha intensificado desde enero pasado.
Según el texto, Estados Unidos ha presionado al Gobierno cubano para que implemente reformas económicas y políticas.
Washington también ha amenazado con intervenir militarmente en la isla.
La presión económica ha aumentado en Cuba
Como parte de esa escalada, Estados Unidos impuso un bloqueo petrolero contra Cuba.
Según la información proporcionada, esa medida ha agravado la crisis estructural que ya enfrentaba el país.
El intercambio de declaraciones entre ambos gobiernos ocurre en medio de un contexto económico complejo para la isla.
Mientras Washington insiste en presentar la ayuda como asistencia humanitaria directa para el pueblo cubano, La Habana mantiene sus críticas hacia las políticas estadounidenses.
El debate sobre la oferta de los 100 millones de dólares se ha convertido así en un nuevo foco de confrontación política entre ambos gobiernos.