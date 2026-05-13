EE.UU. ofrece ayuda humanitaria

Cuba rechaza propuesta millonaria

Crece tensión diplomática bilateral

Estados Unidos reiteró este miércoles su oferta de proporcionar 100 millones de dólares en asistencia humanitaria directa al pueblo cubano.

La propuesta volvió a generar tensión diplomática entre Washington y La Habana después de que el Gobierno cubano calificara el ofrecimiento como una “fábula”.

El anuncio fue realizado por el Departamento de Estado mediante un comunicado oficial.

Según Washington, la ayuda sería distribuida en coordinación con la Iglesia Católica y otras organizaciones humanitarias independientes y confiables.

La administración estadounidense señaló que ahora corresponde al Gobierno cubano decidir si acepta o rechaza la asistencia.