Lourdes Del Río deja Univision tras 27 años: renunció para iniciar un nuevo proyecto de streaming
Publicado el01/09/2026 a las 10:28
- Lourdes Del Río renunció a Univision
- Su salida ocurre después de 27 años
- Presentará un nuevo proyecto de streaming
Lourdes Del Río Univision. Lourdes Del Río deja Univision después de 27 años y la propia periodista confirmó que fue ella quien tomó la decisión de cerrar uno de los capítulos más importantes de su carrera. Su salida se hizo efectiva este 1 de septiembre y, según explicó, no está relacionada con los recientes despidos dentro de la división de noticias de la cadena.
En entrevista telefónica con Mandy Fridmann para Las Top News, Del Río confirmó su renuncia y reveló que notificó a la compañía con anticipación. “Hace un poco más de dos semanas renuncié a Univision, efectivo el primero de septiembre”, declaró.
Lourdes Del Río explica por qué renunció a Univision
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La periodista puertorriqueña aseguró que su salida se produjo en buenos términos y agradeció las casi tres décadas que permaneció en la empresa. Durante ese periodo pasó de reportera a desempeñarse como corresponsal senior del Noticiero Univision en Miami.
“Muy agradecida con Univision por estos 27 años de tanto en buenos y malos momentos”, expresó. Del Río admitió estar “un poquito triste” por dejar a sus compañeros y una compañía que significó mucho para ella, pero aseguró: “Sentí que este ciclo ya lo había completado”.
La verdadera razón detrás de su renuncia es una nueva oportunidad profesional. Según explicó a Las Top News, recibió una propuesta que consideró demasiado atractiva para rechazar y que le permitirá comenzar una etapa diferente.
“Esta oportunidad que se presentó era muy, muy buena para decir que no”, afirmó. La comunicadora agregó que le provoca mucha ilusión “empezar un proyecto nuevo desde cero”.
Lourdes Del Río Univision: ¿A dónde se va Lourdes Del Río?
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Del Río todavía no puede revelar el nombre de la empresa ni todos los detalles de su próximo destino, pero confirmó que seguirá frente a las cámaras y que se incorporará como presentadora a una nueva propuesta de streaming.
“Lo que puedo adelantar es que voy de presentadora, se trata de un proyecto de streaming y es con gente que respeto, confío mucho y que sé que va a ser maravilloso”, adelantó a Las Top News.
La periodista aseguró que más adelante dará a conocer información adicional sobre esta nueva etapa. Por ahora, su declaración confirma que no se retira de los medios tras terminar su relación profesional con Univision.
Una carrera marcada por grandes coberturas
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Durante su trayectoria en Univision, Del Río participó en la cobertura de acontecimientos que marcaron a Estados Unidos, incluidos los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001, el huracán Katrina en 2005 y la masacre del club Pulse en Orlando en 2016, de acuerdo con Las Top News.
La inmigración también fue una constante en su trabajo. Durante décadas informó sobre deportaciones, familias separadas, políticas migratorias y las consecuencias humanas de las decisiones gubernamentales para la comunidad latina.
Su trayectoria profesional supera los 30 años y su trabajo periodístico ha recibido, entre otros reconocimientos, tres premios Emmy nacionales, según la información recopilada por Las Top News.
Lourdes Del Río Univision: ‘En Positivo’ continuará en esta nueva etapa
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Su salida de Univision tampoco afectará “En Positivo”, el proyecto personal que Del Río desarrolló inicialmente como pódcast y que posteriormente amplió hacia contenidos relacionados con resiliencia, crecimiento personal y experiencias de vida.
“Esto no altera para nada mi emprendimiento ‘En Positivo’ y todo lo que he construido con mi pódcast”, aclaró. La periodista confirmó que continuará desarrollándolo en paralelo, como hizo mientras trabajaba para Univision.
Así, Lourdes Del Río cierra una relación profesional de 27 años con la cadena, pero no se despide de las pantallas. Su siguiente capítulo estará en el streaming y, aunque todavía mantiene en reserva el nombre del proyecto, asegura sentirse “muy feliz y agradecida” ante el cambio.