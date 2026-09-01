Lourdes Del Río deja Univision tras 27 años: renunció para iniciar un nuevo proyecto de streaming

Lourdes Del Río renunció a Univision

Su salida ocurre después de 27 años

Presentará un nuevo proyecto de streaming

Lourdes Del Río Univision. Lourdes Del Río deja Univision después de 27 años y la propia periodista confirmó que fue ella quien tomó la decisión de cerrar uno de los capítulos más importantes de su carrera. Su salida se hizo efectiva este 1 de septiembre y, según explicó, no está relacionada con los recientes despidos dentro de la división de noticias de la cadena.

En entrevista telefónica con Mandy Fridmann para Las Top News, Del Río confirmó su renuncia y reveló que notificó a la compañía con anticipación. “Hace un poco más de dos semanas renuncié a Univision, efectivo el primero de septiembre”, declaró.

Lourdes Del Río explica por qué renunció a Univision

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La periodista puertorriqueña aseguró que su salida se produjo en buenos términos y agradeció las casi tres décadas que permaneció en la empresa. Durante ese periodo pasó de reportera a desempeñarse como corresponsal senior del Noticiero Univision en Miami.

“Muy agradecida con Univision por estos 27 años de tanto en buenos y malos momentos”, expresó. Del Río admitió estar “un poquito triste” por dejar a sus compañeros y una compañía que significó mucho para ella, pero aseguró: “Sentí que este ciclo ya lo había completado”.

La verdadera razón detrás de su renuncia es una nueva oportunidad profesional. Según explicó a Las Top News, recibió una propuesta que consideró demasiado atractiva para rechazar y que le permitirá comenzar una etapa diferente.

“Esta oportunidad que se presentó era muy, muy buena para decir que no”, afirmó. La comunicadora agregó que le provoca mucha ilusión “empezar un proyecto nuevo desde cero”.