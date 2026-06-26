Los 5 tipos de magnesio más usados: para qué sirve cada uno y cuál podría ser mejor para ti

Magnesio : Cinco tipos más populares.

Beneficios según cada necesidad.

Cómo elegir el adecuado.

El magnesio es uno de los minerales más importantes para el organismo, ya que participa en más de 300 procesos esenciales relacionados con la producción de energía, la función muscular, la salud del corazón, el sistema nervioso y la formación de huesos.

Sin embargo, muchas personas no consumen suficiente magnesio únicamente a través de la alimentación, por lo que los suplementos se han vuelto cada vez más populares.

Lo que pocos saben es que no existe un solo tipo de magnesio.

Cada presentación tiene características diferentes, una absorción distinta y beneficios específicos según el objetivo que se busque.

A continuación, te mostramos los cinco tipos de magnesio más utilizados y para qué suele recomendarse cada uno, con base en información publicada por Healthline y Medical News Today.

Cómo elegir el tipo de magnesio adecuado para ti

Glicinato de magnesio: uno de los favoritos para dormir y relajarse

El glicinato de magnesio combina este mineral con el aminoácido glicina, una sustancia relacionada con la relajación del sistema nervioso.

Su principal ventaja es que se absorbe con facilidad y suele ser bien tolerado por el sistema digestivo.

Entre los beneficios con los que más se relaciona están:

Favorecer un sueño reparador.

Ayudar a disminuir el estrés.

Contribuir a reducir la ansiedad.

Apoyar la recuperación muscular.

Aunque algunos estudios muestran resultados prometedores, los especialistas señalan que todavía se necesita más investigación para confirmar estos efectos.

Citrato de magnesio: el más utilizado para el estreñimiento

El citrato de magnesio es probablemente el suplemento más conocido y uno de los más vendidos.

Se caracteriza por su buena absorción y por atraer agua hacia el intestino, razón por la cual suele utilizarse como laxante ocasional.

Generalmente se emplea para:

Corregir niveles bajos de magnesio.

Combatir el estreñimiento ocasional.

Favorecer el tránsito intestinal.

Debido a su efecto laxante, no siempre es la mejor opción para quienes únicamente desean complementar su alimentación diaria.

Malato de magnesio: popular entre quienes buscan más energía

El malato de magnesio combina el mineral con ácido málico, un compuesto presente de forma natural en varias frutas.

Algunas investigaciones indican que posee una elevada biodisponibilidad y suele provocar pocos efectos digestivos.

Muchas personas lo eligen porque se asocia con:

Producción de energía.

Disminución del cansancio.

Apoyo en personas con fatiga persistente.

Recuperación muscular.

Aunque algunos profesionales también lo recomiendan para personas con fibromialgia, la evidencia científica aún es limitada.

Cloruro de magnesio: buena absorción y múltiples aplicaciones

El cloruro de magnesio destaca por absorberse fácilmente cuando se consume por vía oral.

También suele encontrarse en aceites corporales, cremas y sales para baño, aunque todavía no existe evidencia sólida de que la piel absorba cantidades importantes del mineral.

Entre sus usos más frecuentes destacan:

Corregir deficiencia de magnesio.

Apoyar la función muscular.

Formar parte de algunos productos tópicos.

Si se consume en exceso, puede provocar molestias digestivas similares a otros suplementos de magnesio.

Óxido de magnesio: útil para la acidez y el estreñimiento

Aunque es una de las presentaciones más económicas, el óxido de magnesio no destaca precisamente por su absorción.

Los expertos indican que el organismo aprovecha menos esta forma en comparación con otras variedades.

Por esa razón suele utilizarse principalmente para:

Aliviar la acidez estomacal.

Reducir la indigestión.

Combatir el estreñimiento.

No suele ser la primera elección cuando el objetivo principal es elevar los niveles en el organismo.

¿Quién podría necesitar un suplemento de magnesio?

Los especialistas explican que antes de tomar cualquier suplemento conviene revisar la alimentación y consultar con un profesional de la salud.

El magnesio está presente de forma natural en alimentos como:

Espinacas.

Almendras.

Semillas de calabaza.

Frijoles negros.

Anacardos.

Avena.

Chocolate negro.

En adultos, la recomendación diaria ronda entre 320 y 420 miligramos, dependiendo de la edad y el sexo.

Los suplementos suelen considerarse seguros cuando se utilizan correctamente, aunque dosis elevadas pueden provocar diarrea, náuseas, dolor abdominal y otros efectos secundarios. Además, pueden interactuar con algunos medicamentos, especialmente en personas con enfermedad renal.

La elección depende del objetivo

No existe un «mejor» tipo de magnesio para todas las personas.

Mientras el glicinato suele elegirse por sus posibles efectos relajantes, el citrato destaca para el estreñimiento, el malato para quienes buscan apoyo energético, el cloruro por su buena absorción y el óxido para aliviar molestias digestivas.

La mejor opción dependerá de las necesidades individuales, el estado de salud y la recomendación de un profesional sanitario.

Advertencia: Este contenido es únicamente informativo y educativo. No sustituye la valoración, el diagnóstico ni el tratamiento de un médico o profesional de la salud.

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FUENTE: Healthline / Medical News Today.