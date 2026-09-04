Lluvias tropicales amenazan el Labor Day: Los Ángeles y Las Vegas bajo riesgo de inundaciones
Publicado el04/09/2026 a las 13:50
- Lluvias en Los Ángeles y Las Vegas
- Existe riesgo de inundaciones repentinas
- Marie aportará humedad tropical
El fin de semana del Labor Day podría complicarse en Los Ángeles y Las Vegas, donde la humedad tropical favorecerá aguaceros capaces de generar inundaciones repentinas.
Según los detalles, el mayor riesgo se concentraría entre la noche del sábado y el domingo, cuando un corredor de humedad atravesará sectores del sur de California y llegará hasta Nevada.
Parte de esa humedad está asociada con el huracán Marie, aunque los meteorólogos no esperan que el ciclón toque tierra como huracán en el sur de California.
La principal preocupación son lluvias localmente intensas que podrían afectar carreteras, actividades al aire libre y zonas montañosas o desérticas durante uno de los fines de semana más transitados.
Lluvias en Los Ángeles y Las Vegas: ¿cuándo será el mayor riesgo?
El meteorólogo sénior de AccuWeather Dave Houk anticipó chubascos y tormentas aisladas el sábado, antes de un periodo potencialmente más activo durante la noche y el domingo.
“Desde el sábado por la noche hasta el domingo podría ser bastante activo en términos de aguaceros”, explicó Houk sobre la llegada de las distintas oleadas de humedad.
TE PUEDE INTERESAR: Arrestan a 95 camioneros inmigrantes en Arizona: ¿Ni los camioneros están a salvo del ICE?
El corredor podría extenderse desde sectores costeros próximos a Los Ángeles, atravesar las montañas del sur de California y continuar hacia los desiertos de Nevada, incluida Las Vegas.
Al tratarse de humedad tropical, algunos puntos podrían recibir alrededor de una pulgada de lluvia en apenas una o dos horas, suficiente para elevar el peligro de inundaciones repentinas.
Inundaciones repentinas podrían sorprender a viajeros
El riesgo no será uniforme: algunas comunidades podrían experimentar fuertes aguaceros mientras lugares relativamente cercanos permanecen prácticamente secos debido a la estrecha franja de humedad.
“Es posible que esta humedad tropical se concentre en una zona bastante estrecha donde llueva intensamente”, explicó Houk sobre las condiciones previstas entre sábado y domingo.
La situación merece especial atención en cañones y áreas montañosas, donde una tormenta distante puede provocar rápidamente corrientes peligrosas incluso si inicialmente no llueve sobre los excursionistas.
Para el propio Labor Day, las condiciones deberían mejorar en gran parte de la región, aunque todavía podrían registrarse algunas tormentas aisladas sobre las montañas del sur de California.
¿El huracán Marie llegará al sur de California?
El escenario no implica que Marie vaya a golpear California como huracán. AccuWeather prevé que el núcleo del sistema permanezca alejado de la costa estadounidense.
Nicholas Arman, meteorólogo de AccuWeather, explicó que las aguas frente al sur de California y el noroeste de México están más cálidas de lo habitual, una condición favorable para sistemas tropicales.
Sin embargo, que un ciclón tropical llegue directamente a California sigue siendo extraordinariamente raro: incluso Hilary, que produjo lluvias importantes en 2023, no tocó tierra estadounidense como huracán.
Marie sí podría contribuir indirectamente al mal tiempo al proporcionar humedad, mientras la actividad tropical del Pacífico también favorecerá oleaje elevado y repentino en la costa de California.
Burning Man también podría enfrentar lluvia y lodo
En el norte de Nevada, quienes participan en Burning Man también tendrán que prestar atención al pronóstico después de las lluvias que ya dejaron condiciones fangosas en Black Rock Desert.
El sábado tendría una pausa más seca, pero nuevos aguaceros durante el domingo podrían volver a convertir sectores del desierto en terreno complicado para vehículos y asistentes.
Mientras tanto, Washington, Oregón y el norte de California podrían registrar intervalos de nubes, lluvias y tormentas aisladas antes de una mejoría progresiva hacia el Labor Day.
Para quienes planean viajar este fin de semana, la clave será consultar las condiciones locales antes de salir y evitar cañones, carreteras inundadas o zonas expuestas durante tormentas intensas, apuntó ‘AccuWeather‘.