Lluvias tropicales amenazan el Labor Day: Los Ángeles y Las Vegas bajo riesgo de inundaciones

Lluvias en Los Ángeles y Las Vegas

Existe riesgo de inundaciones repentinas

Marie aportará humedad tropical

El fin de semana del Labor Day podría complicarse en Los Ángeles y Las Vegas, donde la humedad tropical favorecerá aguaceros capaces de generar inundaciones repentinas.

Según los detalles, el mayor riesgo se concentraría entre la noche del sábado y el domingo, cuando un corredor de humedad atravesará sectores del sur de California y llegará hasta Nevada.

Parte de esa humedad está asociada con el huracán Marie, aunque los meteorólogos no esperan que el ciclón toque tierra como huracán en el sur de California.

La principal preocupación son lluvias localmente intensas que podrían afectar carreteras, actividades al aire libre y zonas montañosas o desérticas durante uno de los fines de semana más transitados.

Lluvias en Los Ángeles y Las Vegas: ¿cuándo será el mayor riesgo?

El meteorólogo sénior de AccuWeather Dave Houk anticipó chubascos y tormentas aisladas el sábado, antes de un periodo potencialmente más activo durante la noche y el domingo.

“Desde el sábado por la noche hasta el domingo podría ser bastante activo en términos de aguaceros”, explicó Houk sobre la llegada de las distintas oleadas de humedad.

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El corredor podría extenderse desde sectores costeros próximos a Los Ángeles, atravesar las montañas del sur de California y continuar hacia los desiertos de Nevada, incluida Las Vegas.

Al tratarse de humedad tropical, algunos puntos podrían recibir alrededor de una pulgada de lluvia en apenas una o dos horas, suficiente para elevar el peligro de inundaciones repentinas.