Lionel Messi en el GP de Miami 2026 roba miradas

Lionel Messi volvió a ser protagonista fuera del fútbol al asistir al Gran Premio de Miami 2026. El argentino llegó acompañado de su familia al circuito del Hard Rock Stadium, generando atención inmediata entre aficionados y medios. Su presencia convirtió el evento en un punto de encuentro entre el deporte motor y una de las figuras más influyentes del fútbol mundial. La aparición de Messi refuerza el impacto global del GP de Miami como evento que trasciende la Fórmula 1 y atrae a figuras de primer nivel. Messi se convierte en el foco del evento Desde su llegada al Miami International Autodrome, Messi acaparó miradas.

El jugador del Inter Miami asistió junto a Antonela Roccuzzo y sus hijos, en una aparición que rápidamente se volvió uno de los momentos más comentados de la jornada. El campeón del mundo con Argentina volvió a demostrar su capacidad de atraer atención incluso fuera del terreno de juego, consolidando su imagen como figura global. Encuentro con Franco Colapinto en los pits Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de FORMULA 1® (@f1) Durante su recorrido por el circuito, Messi coincidió con el piloto argentino Franco Colapinto. Ambos intercambiaron saludos, un abrazo y algunas palabras en un momento que quedó registrado en fotografías. El encuentro entre compatriotas añadió un elemento especial para los seguidores argentinos presentes y para quienes siguen el evento a nivel internacional. El GP de Miami mantiene su perfil de espectáculo global Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de FORMULA 1® (@f1) El Gran Premio de Miami se disputa en un circuito de 5.41 kilómetros con 19 curvas, construido alrededor del Hard Rock Stadium. Este trazado se ha consolidado como uno de los escenarios más llamativos del calendario. Más allá de la competencia en pista, el evento destaca por su ambiente, su proyección mediática y la constante presencia de celebridades del deporte y el entretenimiento.

Cambio de horario por condiciones climáticas La carrera sufrió una modificación en su programación debido al riesgo de tormenta en Florida. El inicio fue adelantado a las 13:00 horas locales de Miami, en lugar del horario originalmente previsto. El ajuste buscó garantizar el desarrollo del evento sin afectar la seguridad de los participantes y asistentes. La presencia de Messi eleva el atractivo del GP La asistencia del futbolista del Inter Miami se suma a la tradición del GP de Miami de reunir a figuras internacionales. Su presencia aporta visibilidad adicional y refuerza la conexión entre distintas disciplinas deportivas.