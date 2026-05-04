VIDEO revive vieja herida: Leonardo Aguilar menospreció a su hermano Emiliano desatando polémica
Leonardo Aguilar menosprecio a Emiliano Video revive vieja polémica Señalan favoritismo familiar Un video de 2019 volvió a encender la polémica dentro de la familia Aguilar justo cuando el apellido atraviesa otra tormenta mediática. En medio del ruido por la relación entre Ángela Aguilar y Christian Nodal, resurgió una entrevista en la que Leonardo Aguilar […]
Publicado el04/05/2026 a las 12:38
- Leonardo Aguilar menosprecio a Emiliano
- Video revive vieja polémica
- Señalan favoritismo familiar
Un video de 2019 volvió a encender la polémica dentro de la familia Aguilar justo cuando el apellido atraviesa otra tormenta mediática.
En medio del ruido por la relación entre Ángela Aguilar y Christian Nodal, resurgió una entrevista en la que Leonardo Aguilar se refiere de forma contundente a su hermano Emiliano.
Las imágenes, que comenzaron a circular nuevamente en redes sociales, muestran declaraciones que muchos usuarios califican como despectivas.
El contexto reabre el debate sobre supuestos favoritismos y tensiones familiares que han salido a la luz en los últimos años.
La indirecta del Día del Padre
Los roces entre Emiliano y Leonardo no son nuevos y han tenido episodios públicos, especialmente en redes sociales.
Uno de los momentos más comentados ocurrió en junio de 2025, durante las celebraciones por el Día del Padre.
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Emiliano dedicó un mensaje a su padrastro y mánager, Adrián Arcero, a quien reconoció como la persona que “lo forjó” y consideró un padre.
La ausencia de cualquier mención a Pepe Aguilar fue interpretada por muchos como un gesto que incomodó a su familia.
“Mi papá es tan grande…”
Ese mismo día, Leonardo publicó un mensaje en el que exaltaba la figura de su padre y lanzaba frases que fueron leídas como indirectas.
“Mi papá es tan grande que muchas veces da más de lo que la gente se merece”, escribió.
Agregó además: “No entiendo cómo aguantas que la gente sea tan malagradecida”.
Aunque no mencionó nombres, seguidores señalaron que el mensaje parecía dirigido a Emiliano.
El video que volvió viral la tensión
La controversia creció cuando reapareció una entrevista que Leonardo concedió en 2019 al programa Sale el Sol.
En ella fue cuestionado sobre la posibilidad de que Emiliano participara en la gira “Jaripeo sin Fronteras”.
Su respuesta fue tajante: “¿Haciendo qué? … Emiliano no canta, no entretiene, así que no lo van a ver en Jaripeo sin Fronteras”.
También subrayó que el espectáculo era “una producción de cientos de miles de dólares”, defendiendo el nivel profesional del proyecto.
Reacciones y críticas públicas
Las declaraciones sorprendieron incluso a conductores del programa, quienes consideraron innecesario el tono empleado.
Joanna Vega-Biestro comentó: “Se agradece la honestidad, pero creo que Leonardo… tiene que aprender a ser políticamente más correcto”.
En redes sociales, el video fue interpretado como una muestra de distanciamiento y posible favoritismo dentro de la familia.
Emiliano, quien en el pasado ha asegurado que recibió un trato distinto al de sus medios hermanos, volvió al centro de la conversación digital.
La familia bajo el reflector
Pepe Aguilar es padre de cuatro hijos: Emiliano, fruto de su primera relación, y Aneliz, Leonardo y Ángela con su actual esposa.
Mientras Leonardo y Ángela siguieron el camino musical de su padre, Emiliano se inclinó por el rap.
Ángela, además, enfrenta críticas constantes por su relación con Christian Nodal, lo que mantiene a la familia en tendencia.
Ahora, con un video que revive viejas declaraciones, el debate sobre las diferencias entre hermanos vuelve a dividir opiniones y a colocar el apellido Aguilar en el centro de la polémica.