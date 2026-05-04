Leonardo Aguilar menosprecio a Emiliano

Video revive vieja polémica

Señalan favoritismo familiar

Un video de 2019 volvió a encender la polémica dentro de la familia Aguilar justo cuando el apellido atraviesa otra tormenta mediática.

En medio del ruido por la relación entre Ángela Aguilar y Christian Nodal, resurgió una entrevista en la que Leonardo Aguilar se refiere de forma contundente a su hermano Emiliano.

Las imágenes, que comenzaron a circular nuevamente en redes sociales, muestran declaraciones que muchos usuarios califican como despectivas.

El contexto reabre el debate sobre supuestos favoritismos y tensiones familiares que han salido a la luz en los últimos años.

La indirecta del Día del Padre

Los roces entre Emiliano y Leonardo no son nuevos y han tenido episodios públicos, especialmente en redes sociales.