Lejos de casa y frente a un huracán: guía práctica para mantener la calma y estar preparado
Publicado el31/05/2026 a las 06:18
- Guía práctica frente un huracán
- Prepara tu bolsa básica
- Qué hacer si se está fuera de casa
Enfrentar una tormenta tropical o un huracán lejos de la familia puede causar ansiedad, pero comprender estos fenómenos ayuda a tomar decisiones más racionales.
Una onda tropical puede generar lluvias intensas, mientras que una depresión tropical presenta mayor organización y precipitaciones más constantes.
Mientras que, una tormenta tropical intensifica los vientos y aumenta el riesgo de inundaciones, daños y cortes de energía, por lo que requiere preparación anticipada.
Un huracán, en cambio, implica vientos mucho más destructivos y posibles evacuaciones, por lo que entender estas diferencias permite dimensionar el riesgo y actuar con responsabilidad sin caer en el pánico colectivo.
Información oficial y preparación básica
Depender de rumores en redes sociales durante una emergencia puede generar desinformación, por lo que es fundamental seguir fuentes oficiales.
Los servicios meteorológicos y las autoridades de emergencia emiten alertas y recomendaciones que ayudan a prepararse antes y durante una tormenta.
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Prepararse también implica asumir que podrían interrumpirse servicios básicos como electricidad o agua durante varias horas o incluso días, por lo que la autosuficiencia temporal se convierte en el principal objetivo.
Contar con datos verificados, guardar números de emergencia y seguir instrucciones oficiales puede marcar la diferencia entre una experiencia manejable y una situación caótica.
La bolsa de emergencia y la protección del hogar
Tener lista una bolsa de emergencia con artículos esenciales es una medida sencilla que brinda tranquilidad, especialmente si la tormenta se intensifica o si los servicios básicos dejan de funcionar repentinamente.
Linternas, baterías adicionales, agua potable suficiente, alimentos no perecederos, medicamentos personales y documentos importantes deben guardarse en un lugar accesible para poder utilizarlos de inmediato si la situación lo exige.
Antes de que lleguen los vientos fuertes, es recomendable asegurar puertas y ventanas, desconectar aparatos eléctricos, retirar objetos del suelo que puedan dañarse con el agua y almacenar recipientes con líquido para usos básicos.
Si se reside en planta baja, trasladar artículos importantes a un nivel superior puede prevenir pérdidas por inundación y reducir significativamente el impacto material del fenómeno.
Durante la tormenta: prudencia y calma
Una vez que comienzan las lluvias intensas y las ráfagas de viento, permanecer en el interior es la medida más segura, ya que los objetos que vuelan y las corrientes ocultas en el agua representan riesgos reales.
Caminar o conducir a través de zonas inundadas puede ser extremadamente peligroso, pues el agua puede esconder desagües abiertos, corrientes eléctricas o desniveles que no son visibles a simple vista.
Mantener comunicación con familiares o personas cercanas mediante mensajes de texto y administrar cuidadosamente la batería del teléfono permite conservar el contacto sin saturar las redes telefónicas.
Más allá de la preparación material, mantener la serenidad, colaborar con vecinos y adoptar una actitud solidaria fortalece la resiliencia individual y colectiva, recordando que las tormentas pasan, pero la preparación y la calma dejan aprendizajes duraderos, detalló ‘UTech‘.