Niña de 5 años murió tras ser arrastrada por una poderosa corriente en una playa de California

Niña desapareció en el océano

Hallan cuerpo tras búsqueda

Fuertes olas causaron tragedia

La búsqueda de una niña de 5 años desaparecida tras ser arrastrada por una fuerte ola en Laguna Beach, California, terminó de manera trágica después de más de 30 horas de esfuerzos por parte de rescatistas y autoridades.

Una ola separó a la familia en la costa

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Segun foxweather, el incidente ocurrió el martes cerca de la costa de Laguna Beach.

Según las autoridades, una madre y sus dos hijos fueron arrastrados hacia el océano por una fuerte ola acompañada de un intenso oleaje.

Personas que se encontraban en la zona ayudaron en las labores de rescate.

Gracias a esa intervención, la madre y uno de los menores lograron regresar a salvo a la orilla.

Sin embargo, las condiciones del mar impidieron que el segundo niño pudiera ser alcanzado.

De acuerdo con FOX 11, las olas alcanzaban aproximadamente 2,7 metros de altura.

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El fuerte oleaje dificultó los intentos de rescate y provocó una respuesta inmediata de los equipos de emergencia.

La menor desaparecida fue identificada posteriormente como Amada Mia Brown, de 5 años.

Desde el momento de la emergencia, las autoridades desplegaron recursos para localizarla.