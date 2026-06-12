Niña de 5 años murió tras ser arrastrada por una poderosa corriente en una playa de California
Publicado el11/06/2026 a las 15:05
- Niña desapareció en el océano
- Hallan cuerpo tras búsqueda
- Fuertes olas causaron tragedia
La búsqueda de una niña de 5 años desaparecida tras ser arrastrada por una fuerte ola en Laguna Beach, California, terminó de manera trágica después de más de 30 horas de esfuerzos por parte de rescatistas y autoridades.
Una ola separó a la familia en la costa
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Segun foxweather, el incidente ocurrió el martes cerca de la costa de Laguna Beach.
Según las autoridades, una madre y sus dos hijos fueron arrastrados hacia el océano por una fuerte ola acompañada de un intenso oleaje.
Personas que se encontraban en la zona ayudaron en las labores de rescate.
Gracias a esa intervención, la madre y uno de los menores lograron regresar a salvo a la orilla.
Sin embargo, las condiciones del mar impidieron que el segundo niño pudiera ser alcanzado.
De acuerdo con FOX 11, las olas alcanzaban aproximadamente 2,7 metros de altura.
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El fuerte oleaje dificultó los intentos de rescate y provocó una respuesta inmediata de los equipos de emergencia.
La menor desaparecida fue identificada posteriormente como Amada Mia Brown, de 5 años.
Desde el momento de la emergencia, las autoridades desplegaron recursos para localizarla.
Más de 30 horas de búsqueda en condiciones difíciles
La búsqueda comenzó inmediatamente después de que la niña fuera arrastrada por la corriente.
El Departamento del Sheriff del Condado de Orange confirmó más tarde que el cuerpo de la menor fue localizado.
La ciudad de Laguna Beach informó que el personal de Seguridad Marítima respondió de inmediato e inició operaciones en la zona donde la víctima fue vista por última vez.
La Guardia Costera de Estados Unidos también participó en las labores.
Según la USCG, los operadores de vigilancia del Sector Los Ángeles-Long Beach recibieron una llamada alrededor de las 8:00 de la noche procedente del centro de despacho del Departamento de Bomberos de Laguna Beach.
La alerta indicaba que un menor había sido golpeado por una ola y arrastrado hacia un área de fuerte oleaje.
Durante los días posteriores, los equipos de emergencia mantuvieron una búsqueda constante.
Las labores abarcaron más de 90 millas cuadradas.
En total, los equipos de respuesta buscaron durante más de 30 horas.
Las operaciones continuaron durante toda la noche y se extendieron hasta el atardecer del 10 de junio de 2026.
Finalmente, la búsqueda fue suspendida el jueves.
Poco después, las autoridades confirmaron el hallazgo del cuerpo de la menor.
Autoridades advierten sobre el peligro del fuerte oleaje
Elevated to high surf, especially for south-facing beaches is expected through Thursday. Actions: Remain off rocks and jetties, always keep an eye on the ocean, and follow local lifeguard advice before swimming. #socal #cawx #highsurf pic.twitter.com/LMxyY5YcPx
— NWS Los Angeles (@NWSLosAngeles) June 10, 2026
Según el Servicio Meteorológico Nacional, las condiciones peligrosas del agua fueron provocadas por una marejada proveniente del sur.
Este fenómeno generó olas de gran intensidad que afectaron tanto al condado de Orange como al de Los Ángeles.
Las autoridades han advertido durante los últimos días sobre los riesgos asociados a estas condiciones marítimas.
La Oficina del Sheriff del Condado de Santa Cruz emitió una advertencia después de reportar un incremento en los rescates acuáticos durante las últimas semanas.
Tras confirmarse el desenlace de la búsqueda, la Guardia Costera expresó sus condolencias a la familia de la menor.
“Expresamos nuestras más sentidas condolencias a la familia y seres queridos del niño durante este momento tan difícil”, declaró la capitana Stacey Crecy, comandante del Sector Los Ángeles-Long Beach.
Crecy destacó que la suspensión de una búsqueda es siempre una decisión compleja para los equipos de rescate.
La funcionaria señaló que se desplegaron recursos y que las operaciones se realizaron tan rápido como fue posible.
Mientras tanto, el Servicio Meteorológico Nacional mantiene la recomendación de extremar precauciones en las playas, especialmente en aquellas orientadas hacia el sur.
Las autoridades esperan que las fuertes marejadas continúen hasta el jueves.
Las autoridades continúan alertando a residentes y visitantes sobre las peligrosas condiciones del mar mientras persistan las marejadas que afectan la costa del sur de California.