¡La Final está lista! Knicks y Spurs van por el campeonato de la NBA
Publicado el02/06/2026 a las 12:37
La espera terminó. Los playoffs llegaron a su punto culminante y la Final de la NBA 2026 ya tiene protagonistas. Los New York Knicks y los San Antonio Spurs disputarán la serie por el campeonato en una definición que promete emociones de principio a fin.
Los Knicks alcanzaron la serie por el título tras dominar la Conferencia Este con una contundente barrida 4-0 sobre los Cleveland Cavaliers.
Por su parte, los Spurs tuvieron que emplearse a fondo para superar a los Oklahoma City Thunder en una serie que se definió hasta el séptimo partido.
Knicks llegan como favoritos
De acuerdo con las principales casas de apuestas y especialistas de la NBA, los Knicks parten como favoritos para conquistar el campeonato.
El conjunto de Nueva York ha mostrado regularidad durante toda la temporada y logró avanzar a la Final con autoridad, consolidándose como uno de los equipos más sólidos de la liga.
Sin embargo, San Antonio llega con el impulso de haber superado una complicada serie en la Conferencia Oeste y con la motivación de buscar su primer campeonato en más de una década.
Calendario de la Final de la NBA 2026
Juego 1
📅 4 de junio
📍 Nueva York
Juego 2
📅 7 de junio
📍 Nueva York
Juego 3
📅 10 de junio
📍 San Antonio
Juego 4
📅 12 de junio
📍 San Antonio
Juego 5 (si es necesario)
📅 15 de junio
📍 Nueva York
Juego 6 (si es necesario)
📅 18 de junio
📍 San Antonio
Juego 7 (si es necesario)
📅 21 de junio
📍 Nueva York
Todos los partidos están programados para las 8:30 pm ET
Una serie con historia
La Final enfrenta a dos franquicias con realidades muy distintas. Los Knicks buscan volver a conquistar la NBA después de décadas de espera, mientras que los Spurs intentan recuperar el protagonismo que los convirtió en una de las organizaciones más exitosas del siglo XXI.
Todo está listo para una serie que podría marcar una nueva era en la NBA.
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