¡La Final está lista! Knicks y Spurs van por el campeonato de la NBA

La espera terminó. Los playoffs llegaron a su punto culminante y la Final de la NBA 2026 ya tiene protagonistas. Los New York Knicks y los San Antonio Spurs disputarán la serie por el campeonato en una definición que promete emociones de principio a fin.

Los Knicks alcanzaron la serie por el título tras dominar la Conferencia Este con una contundente barrida 4-0 sobre los Cleveland Cavaliers.

Por su parte, los Spurs tuvieron que emplearse a fondo para superar a los Oklahoma City Thunder en una serie que se definió hasta el séptimo partido.

Knicks llegan como favoritos

De acuerdo con las principales casas de apuestas y especialistas de la NBA, los Knicks parten como favoritos para conquistar el campeonato.

El conjunto de Nueva York ha mostrado regularidad durante toda la temporada y logró avanzar a la Final con autoridad, consolidándose como uno de los equipos más sólidos de la liga.

Sin embargo, San Antonio llega con el impulso de haber superado una complicada serie en la Conferencia Oeste y con la motivación de buscar su primer campeonato en más de una década.

Calendario de la Final de la NBA 2026

Juego 1

📅 4 de junio

📍 Nueva York

Juego 2

📅 7 de junio

📍 Nueva York