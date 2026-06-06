Knicks toman ventaja 2-0 en Finales NBA

Los New York Knicks están cada vez más cerca de romper una sequía histórica.

Con una victoria dramática por 105-104 sobre los San Antonio Spurs, el equipo neoyorquino tomó ventaja de 2-0 en las Finales de la NBA.

Nueva York no gana un campeonato desde 1973 y ahora está a solo dos triunfos de terminar con más de cinco décadas de espera.

Towns y Brunson lideran otro golpe clave

El triunfo volvió a tener protagonistas claros.

Karl-Anthony Towns firmó un doble-doble con 21 puntos y 13 rebotes, mientras que Jalen Brunson y Mikal Bridges aportaron 20 unidades cada uno. Aunque Brunson no tuvo su mejor eficiencia, apareció en el momento decisivo.

A falta de 9.5 segundos, el base convirtió un tiro libre que le dio la ventaja definitiva a los Knicks tras una pérdida clave de Victor Wembanyama.

Final dramático y error decisivo