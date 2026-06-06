Knicks toman ventaja 2-0 en Finales NBA
Publicado el06/06/2026 a las 05:43
Los New York Knicks están cada vez más cerca de romper una sequía histórica.
Con una victoria dramática por 105-104 sobre los San Antonio Spurs, el equipo neoyorquino tomó ventaja de 2-0 en las Finales de la NBA.
Nueva York no gana un campeonato desde 1973 y ahora está a solo dos triunfos de terminar con más de cinco décadas de espera.
Towns y Brunson lideran otro golpe clave
El triunfo volvió a tener protagonistas claros.
Karl-Anthony Towns firmó un doble-doble con 21 puntos y 13 rebotes, mientras que Jalen Brunson y Mikal Bridges aportaron 20 unidades cada uno. Aunque Brunson no tuvo su mejor eficiencia, apareció en el momento decisivo.
A falta de 9.5 segundos, el base convirtió un tiro libre que le dio la ventaja definitiva a los Knicks tras una pérdida clave de Victor Wembanyama.
Final dramático y error decisivo
El cierre fue de máxima tensión.
San Antonio logró remontar una desventaja de 12 puntos en el último cuarto e incluso tomó ventaja 104-102 con menos de un minuto por jugar. Wembanyama lideró esa reacción y terminó con 29 puntos.
Sin embargo, el desenlace cambió en segundos. Primero, Brunson empató el marcador y, en la última posesión clave, Wembanyama perdió el balón, lo que derivó en la falta que le dio la ventaja final a Nueva York.
El intento final del propio Wembanyama no entró y selló la derrota de los Spurs.
Knicks hacen historia y sueñan con el título
El contexto amplifica el momento.
Es la primera vez en la historia de la franquicia que los Knicks toman ventaja 2-0 en unas Finales de la NBA. Además, suman 13 victorias consecutivas en playoffs, una de las rachas más largas registradas.
También se convirtieron en apenas el tercer equipo en ganar los dos primeros juegos de unas Finales como visitante, junto a los Bulls de 1993 y los Rockets de 1995, ambos campeones.
La serie ahora se traslada a Nueva York, donde el entusiasmo es total. La demanda de boletos se disparó, con precios cercanos a los 9,000 dólares en el mercado secundario.
El tercer juego se disputará en el Madison Square Garden, donde los Knicks buscarán dar un paso definitivo hacia su primer campeonato en más de 50 años.
TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Quién es Tim Payne, la sorpresa viral del Mundial 2026