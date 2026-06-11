Remontada histórica! Knicks quedan a un triunfo del campeonato

Los New York Knicks protagonizaron una remontada para la historia al vencer 107-106 a los San Antonio Spurs en el Juego 4 de las Finales de la NBA.

Después de estar abajo por 29 puntos, Nueva York reaccionó en la segunda mitad y logró una victoria épica que lo deja a un solo triunfo del campeonato.

Anunoby firmó la jugada decisiva

Con menos de cinco segundos en el reloj, OG Anunoby capturó un rebote ofensivo y anotó la canasta que le dio la ventaja definitiva a los Knicks.

La remontada es considerada la más grande en la historia de unas Finales de la NBA.

Brunson volvió a liderar

Anunoby terminó con 33 puntos y un impresionante porcentaje de 66.7% en tiros de campo, incluyendo siete triples.

Por su parte, Jalen Brunson lideró la ofensiva con 36 puntos, además de aportar cinco rebotes y siete asistencias.