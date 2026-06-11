Remontada histórica! Knicks quedan a un triunfo del campeonato
Publicado el10/06/2026 a las 19:22
Los New York Knicks protagonizaron una remontada para la historia al vencer 107-106 a los San Antonio Spurs en el Juego 4 de las Finales de la NBA.
Después de estar abajo por 29 puntos, Nueva York reaccionó en la segunda mitad y logró una victoria épica que lo deja a un solo triunfo del campeonato.
Anunoby firmó la jugada decisiva
Con menos de cinco segundos en el reloj, OG Anunoby capturó un rebote ofensivo y anotó la canasta que le dio la ventaja definitiva a los Knicks.
La remontada es considerada la más grande en la historia de unas Finales de la NBA.
Brunson volvió a liderar
Anunoby terminó con 33 puntos y un impresionante porcentaje de 66.7% en tiros de campo, incluyendo siete triples.
Por su parte, Jalen Brunson lideró la ofensiva con 36 puntos, además de aportar cinco rebotes y siete asistencias.
Spurs dejó escapar una ventaja enorme
San Antonio parecía tener el partido bajo control, pero una segunda mitad llena de errores permitió el regreso de Nueva York.
Victor Wembanyama fue el máximo anotador de los Spurs con 24 puntos, aunque lanzó apenas un 36% desde el campo.
El título está a una victoria
Los Knicks tendrán ahora la oportunidad de conquistar el campeonato frente a su afición en el legendario Madison Square Garden.
El Juego 5 se disputará el sábado 13 de junio y Nueva York intentará poner fin a una sequía de más de cinco décadas sin levantar el trofeo Larry O’Brien.
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