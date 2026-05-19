Kimi Antonelli sorprende en F1 y apunta a romper récord histórico

El inicio de la temporada 2026 de Fórmula 1 tiene un nombre propio: Andrea Kimi Antonelli. El joven piloto italiano lidera el campeonato y ya empieza a perfilarse como una de las grandes historias del año.

Su rendimiento lo coloca en una posición única dentro de la historia del automovilismo.

Antonelli no solo domina la temporada, también está cerca de romper marcas históricas y unirse a un grupo muy exclusivo de campeones en la F1.

Lidera el campeonato con autoridad

Antonelli, de apenas 19 años, se encuentra en la cima de la clasificación.

Cuenta con una ventaja de 20 puntos sobre su compañero de equipo en Mercedes, George Russell.