Kimi Antonelli sorprende en F1 y apunta a romper récord histórico
Publicado el19/05/2026 a las 09:03
El inicio de la temporada 2026 de Fórmula 1 tiene un nombre propio: Andrea Kimi Antonelli. El joven piloto italiano lidera el campeonato y ya empieza a perfilarse como una de las grandes historias del año.
Su rendimiento lo coloca en una posición única dentro de la historia del automovilismo.
Antonelli no solo domina la temporada, también está cerca de romper marcas históricas y unirse a un grupo muy exclusivo de campeones en la F1.
Lidera el campeonato con autoridad
Antonelli, de apenas 19 años, se encuentra en la cima de la clasificación.
Cuenta con una ventaja de 20 puntos sobre su compañero de equipo en Mercedes, George Russell.
Además, acumula tres victorias consecutivas, consolidándose como el piloto a vencer.
Va por el récord de campeón más joven
Si logra mantener el liderato hasta el final de la temporada, el italiano podría convertirse en el campeón más joven de la historia.
El récord actual pertenece a Sebastian Vettel, quien se coronó a los 23 años.
Antonelli lo lograría con apenas 20 años.
Puede unirse a una lista de leyendas
El piloto también aspira a un logro aún más exclusivo.
Solo tres pilotos han sido campeones en su segunda temporada en la Fórmula 1: Juan Manuel Fangio, Jacques Villeneuve y Lewis Hamilton.
Antonelli podría convertirse en el cuarto en alcanzar esta hazaña.
Un cambio de reglas lo impulsó
El nuevo reglamento técnico ha sido clave en el rendimiento de Mercedes.
Esto permitió que el equipo regresara a los primeros planos y que Antonelli aprovechara el momento.
El joven piloto ha respondido con resultados inmediatos.
Comparaciones con Verstappen
Dentro del equipo ya lo ven como una apuesta a futuro similar a la de Max Verstappen.
Su talento y rápida adaptación han cumplido con las expectativas.
El proyecto de Mercedes gira en torno a su crecimiento.
Un inicio distinto al de otros campeones
A diferencia de otros campeones históricos, Antonelli no tuvo un debut dominante.
Terminó séptimo en su primera temporada y sin victorias.
Sin embargo, su evolución ha sido rápida y contundente.
La temporada será clave para su historia
El reto ahora será mantener el nivel a lo largo del calendario.
La consistencia será determinante para confirmar su candidatura al título.
El cierre en Abu Dabi definirá si entra en la historia grande de la Fórmula 1.
Antonelli buscará sostener su ventaja y convertir su gran inicio en un campeonato histórico.