Jugador de Gremio falla tres penales seguidos
Un hecho poco común marcó el empate sin goles entre Gremio y Palestino en la Copa Sudamericana. El delantero Carlos Vinícius falló tres penales consecutivos en un mismo partido. El episodio expone tensiones dentro del equipo, decisiones en el campo y la presión sobre los jugadores en momentos clave. Tres penales fallados en un solo […]
Publicado el30/04/2026 a las 20:57
Un hecho poco común marcó el empate sin goles entre Gremio y Palestino en la Copa Sudamericana.
El delantero Carlos Vinícius falló tres penales consecutivos en un mismo partido.
El episodio expone tensiones dentro del equipo, decisiones en el campo y la presión sobre los jugadores en momentos clave.
Tres penales fallados en un solo partido
Carlos Vinícius tuvo tres oportunidades desde los once pasos.
Falló las tres ejecuciones durante el mismo encuentro.
El partido terminó 0-0 tras esas acciones decisivas.
Decisión que generó controversia
En el tercer penal, el delantero desobedeció la indicación del entrenador.
Luis Castro había ordenado que Willian ejecutara el disparo.
Vinícius decidió asumir nuevamente la responsabilidad.
El jugador da la cara
Tras el partido, el atacante asumió toda la culpa.
Reconoció que la decisión fue completamente suya.
Aseguró que está preparado para volver a intentarlo.
El técnico confirma la versión
Luis Castro explicó que intentó cambiar al ejecutor del penal.
No logró comunicarse con el equipo en ese momento.
También destacó el carácter del jugador para asumir la presión.
Tensión en el campo
El episodio ocurrió en un momento de alta intensidad.
La falta de comunicación influyó en la decisión final.
El equipo no logró capitalizar ninguna de las oportunidades.
Impacto en el resultado
Los penales fallados evitaron la victoria de Gremio.
El empate deja sensaciones negativas para el equipo.
El resultado pudo haber sido distinto con mayor efectividad.
Gremio deberá pasar página rápidamente y enfocarse en sus próximos compromisos.
La gestión de estos momentos será clave para evitar que el episodio afecte el rendimiento del equipo.
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