Jugador de Gremio falla tres penales seguidos

Un hecho poco común marcó el empate sin goles entre Gremio y Palestino en la Copa Sudamericana.

El delantero Carlos Vinícius falló tres penales consecutivos en un mismo partido.

El episodio expone tensiones dentro del equipo, decisiones en el campo y la presión sobre los jugadores en momentos clave.

Tres penales fallados en un solo partido

Carlos Vinícius tuvo tres oportunidades desde los once pasos.

Falló las tres ejecuciones durante el mismo encuentro.