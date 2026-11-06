Jueza frena el arco de triunfo de Trump cerca del Cementerio de Arlington tras aprobación del proyecto

Jueza suspende temporalmente las obras del arco

Washington y Virginia cuestionan el proyecto

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Jueza frena arco triunfo. Una jueza federal ordenó suspender temporalmente la construcción del gigantesco arco de triunfo que el presidente Donald Trump pretende levantar cerca del Cementerio Nacional de Arlington, después de que una comisión integrada por aliados del mandatario aprobara el proyecto.

La decisión, emitida la noche del jueves 5 de noviembre, impide cualquier actividad de construcción relacionada con el monumento durante al menos dos semanas, mientras continúa el litigio sobre la legalidad de la obra.

Según informó la agencia EFE, la jueza de distrito Tania Chutkan intervino después de recibir una notificación sobre el inicio de los trabajos, poco después de que la Comisión de Planificación de la Capital Nacional autorizara los planes presidenciales.

El proyecto contempla levantar un gran arco entre el Monumento de Lincoln y el Cementerio Nacional de Arlington, una ubicación que ha provocado el rechazo de autoridades locales, organizaciones patrimoniales y grupos de veteranos.

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Los gobiernos del Distrito de Columbia y Virginia interpusieron una demanda el sábado anterior para detener la construcción, al considerar que el proyecto es "ilegal" y representa una amenaza para el patrimonio histórico de Washington.

Las autoridades también advirtieron sobre las posibles consecuencias económicas y de movilidad que ocasionaría una obra de semejante magnitud en una zona de importancia histórica y turística.

De acuerdo con EFE, la construcción podría extenderse hasta tres años, un periodo durante el cual se anticipan interrupciones prolongadas del tráfico y afectaciones económicas.

La jueza Chutkan consideró que esos posibles perjuicios justificaban una intervención judicial inmediata para evitar que comenzaran los trabajos mientras se resuelve la controversia.