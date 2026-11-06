Jueza frena el arco de triunfo de Trump cerca del Cementerio de Arlington tras aprobación del proyecto
Publicado el 06/11/2026 a las 17:21
- Jueza suspende temporalmente las obras del arco
- Washington y Virginia cuestionan el proyecto
- Tribunal rechaza argumentos de seguridad militar
Jueza frena arco triunfo. Una jueza federal ordenó suspender temporalmente la construcción del gigantesco arco de triunfo que el presidente Donald Trump pretende levantar cerca del Cementerio Nacional de Arlington, después de que una comisión integrada por aliados del mandatario aprobara el proyecto.
La decisión, emitida la noche del jueves 5 de noviembre, impide cualquier actividad de construcción relacionada con el monumento durante al menos dos semanas, mientras continúa el litigio sobre la legalidad de la obra.
Según informó la agencia EFE, la jueza de distrito Tania Chutkan intervino después de recibir una notificación sobre el inicio de los trabajos, poco después de que la Comisión de Planificación de la Capital Nacional autorizara los planes presidenciales.
El proyecto contempla levantar un gran arco entre el Monumento de Lincoln y el Cementerio Nacional de Arlington, una ubicación que ha provocado el rechazo de autoridades locales, organizaciones patrimoniales y grupos de veteranos.
Jueza frena arco triunfo: Washington y Virginia presentan demanda contra Trump
Los gobiernos del Distrito de Columbia y Virginia interpusieron una demanda el sábado anterior para detener la construcción, al considerar que el proyecto es "ilegal" y representa una amenaza para el patrimonio histórico de Washington.
Las autoridades también advirtieron sobre las posibles consecuencias económicas y de movilidad que ocasionaría una obra de semejante magnitud en una zona de importancia histórica y turística.
De acuerdo con EFE, la construcción podría extenderse hasta tres años, un periodo durante el cual se anticipan interrupciones prolongadas del tráfico y afectaciones económicas.
La jueza Chutkan consideró que esos posibles perjuicios justificaban una intervención judicial inmediata para evitar que comenzaran los trabajos mientras se resuelve la controversia.
Jueza cuestiona justificación militar del monumento
Uno de los argumentos utilizados por la Administración Trump para defender la construcción fue que el arco también podría funcionar como una instalación relacionada con la seguridad de la capital estadounidense.
El Gobierno planteó que la estructura tendría capacidad para almacenar drones y albergar francotiradores, presentando estas funciones como parte de su utilidad militar.
Sin embargo, Chutkan calificó esas afirmaciones como "carentes de sustento", debido a que no encontró referencias a tales capacidades en la propuesta utilizada para aprobar el proyecto.
Según EFE, la seguridad capitalina fue una de las justificaciones más recientes del mandatario para impulsar la construcción frente a la oposición de distintas autoridades y organizaciones.
Jueza frena arco triunfo: Organizaciones advierten daños al Cementerio de Arlington
El rechazo también proviene de organizaciones dedicadas a la conservación del patrimonio histórico y de agrupaciones de veteranos, preocupadas por el impacto visual del monumento.
Estas organizaciones advierten que la estructura podría "oscurecer" el Cementerio Nacional de Arlington, uno de los espacios históricos más reconocidos de Estados Unidos.
La ubicación del arco se ha convertido así en uno de los principales puntos de conflicto entre la Administración Trump y las autoridades de Washington y Virginia.
Trump enfrenta el bloqueo tras derrota republicana
La resolución judicial llega después de la derrota del Partido Republicano en las elecciones intermedias del martes, que dieron a los demócratas el control de ambas cámaras del Congreso.
El presidente continúa promoviendo sus proyectos de construcción mientras se aproxima enero, cuando está previsto que comience sus funciones el nuevo Congreso con mayorías demócratas.
Por ahora, el futuro del arco permanece sujeto al litigio judicial y a la suspensión temporal que impide iniciar las obras durante al menos dos semanas.