Josh Martinez asegura que Oriana debió ser expulsada de inmediato por la producción: «es un demonio»

Agresiones físicas desde el inicio

Acusaciones de comentarios racistas

Críticas a la inacción de producción

Josh Martínez La Casa de los Famosos. Un ambiente de hostilidad descontrolada. En entrevista exclusiva para MundoNow, el cuarto finalista de La Casa de los Famosos, Josh Martinez, rompió el silencio sobre la extrema intensidad y las agresiones que se vivieron dentro del reality show de Telemundo.

Al ser cuestionado sobre las actitudes de su excompañera Oriana, quien protagonizó roces físicos desde los primeros días de competencia contra Celinee Santos, el modelo e influencer fue tajante al señalar que en cualquier otro formato televisivo las consecuencias habrían sido drásticas e inmediatas.

«En otros programas los habrían expulsado 100% cancelado. Me sorprende mucho con la ignorancia de alguno de mis compañeros, como siguen ahí como si que no hicieron nada», declaró el entrevistado.

Los ataques de Oriana y el comportamiento de Kunno

El exintegrante de Big Brother y también ganador de ese reality, no ocultó su descontento ante la falta de límites por parte de la producción frente a comportamientos que consideró inaceptables en la televisión actual.

Martinez recordó los roces verbales y físicos, señalando directamente a Oriana y Kunno por haber sobrepasado los límites del respeto y recurrir a discursos ofensivos y de índole racista para desestabilizar a los demás competidores de la casa.

«Fueron muy ignorantes, creo que fueron comentarios muy bajos, ellos empezaron con la agresión. No creo que era el espacio ni estando un reality familiar que le digas a alguien, ‘eres como un orangután siendo afrolatino'», puntualizó textualmente, enfatizando la gravedad de los insultos dirigidos hacia la identidad de los participantes.