Josh Martinez asegura que Oriana debió ser expulsada de inmediato por la producción: «es un demonio»
Publicado el14/07/2026 a las 05:40
- Agresiones físicas desde el inicio
- Acusaciones de comentarios racistas
- Críticas a la inacción de producción
Josh Martínez La Casa de los Famosos. Un ambiente de hostilidad descontrolada. En entrevista exclusiva para MundoNow, el cuarto finalista de La Casa de los Famosos, Josh Martinez, rompió el silencio sobre la extrema intensidad y las agresiones que se vivieron dentro del reality show de Telemundo.
Al ser cuestionado sobre las actitudes de su excompañera Oriana, quien protagonizó roces físicos desde los primeros días de competencia contra Celinee Santos, el modelo e influencer fue tajante al señalar que en cualquier otro formato televisivo las consecuencias habrían sido drásticas e inmediatas.
«En otros programas los habrían expulsado 100% cancelado. Me sorprende mucho con la ignorancia de alguno de mis compañeros, como siguen ahí como si que no hicieron nada», declaró el entrevistado.
Los ataques de Oriana y el comportamiento de Kunno
El exintegrante de Big Brother y también ganador de ese reality, no ocultó su descontento ante la falta de límites por parte de la producción frente a comportamientos que consideró inaceptables en la televisión actual.
Martinez recordó los roces verbales y físicos, señalando directamente a Oriana y Kunno por haber sobrepasado los límites del respeto y recurrir a discursos ofensivos y de índole racista para desestabilizar a los demás competidores de la casa.
«Fueron muy ignorantes, creo que fueron comentarios muy bajos, ellos empezaron con la agresión. No creo que era el espacio ni estando un reality familiar que le digas a alguien, ‘eres como un orangután siendo afrolatino'», puntualizó textualmente, enfatizando la gravedad de los insultos dirigidos hacia la identidad de los participantes.
Satisfecho con la salida de su rival: Josh Martínez La Casa de los Famosos
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A pesar de que consideró que la intervención de los realizadores del programa tardó demasiado en ocurrir, Martinez admitió sentir un gran alivio y satisfacción cuando finalmente se concretó la salida de la polémica concursante.
Para el creador de contenido, su permanencia en el juego se convirtió en una guerra frontal respaldada por el público que lo llevó a la gala final.
«Me da mucha felicidad que sacaron, que sacaron esa tipa de expulsada. Para mí es un demonio, es una odiosa. Me da felicidad que aunque sea el público en ese momento me apoyó porque ahora me estoy dando cuenta que estaba entre ella y yo», concluyó Josh.