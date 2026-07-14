Josh Martínez asegura que Vanessa Arias es una persona ‘peligrosa’ y no quiere volver a verla

Acusaciones de manipulación en televisión.

Señal de auxilio causa expulsión.

Martinez no quiere volver a verla.

Josh Martínez Vanessa Arias . La salida de Vanessa de La Casa de los Famosos sigue generando fuertes ecos en el mundo del espectáculo, y en esta ocasión fue Josh Martinez quien compartió su perspectiva en una entrevista para MundoNow.

El participante abordó el polémico momento en el que su compañera realizó ante las cámaras la seña internacional de auxilio utilizada por mujeres cuyas vidas corren peligro, un acto que las autoridades de la producción castigaron severamente.

El cuarto finalista se mostró sumamente consternado por la gravedad de la situación y la intención detrás de la acción. «Creo que Vanessa es una persona bien peligrosa, bien peligrosa. Usar algo tan sensitivo en un reality que tú firmaste un contrato», expresó firmemente.

El intento de manchar la imagen del finalista: Josh Martínez Vanessa Arias

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Para Martinez, el verdadero peligro de la acción radicó en el intento de utilizar una problemática social tan delicada como herramienta de juego para construir una narrativa falsa en su contra frente a la audiencia de Telemundo.

El modelo lamentó que el equipo de la concursante utilizara el incidente para atacarlo durante las galas del programa.

«Intentar de usar algo tan delicado para pintar una imagen que quiso ser conmigo. Es una de las personas que más nunca en mi p*** vida la quiero ver. Es muy peligrosa y creo que no se merece estar en ningún formato de un reality así, porque si es capaz de pintar una imagen de una persona que no es realidad», denunció textualmente.