Jorge Ramos propone solución para la crisis migratoria: «Estamos en el peor momento para los inmigrantes latinos»

Crisis migratoria en peor momento

Propone legalizar como en España

Rechaza la crueldad y persecución: Jorge Ramos inmigrantes

Jorge Ramos inmigrantes. En el marco de un clima político hostil, Jorge Ramos lanzó una dura crítica hacia las políticas de persecución y deportación masiva ejecutadas en la Unión Americana.

El periodista e influencer afirmó que la comunidad latina atraviesa por una de las etapas más oscuras de las últimas cuatro décadas, por lo que urge un cambio drástico en la estrategia gubernamental.

El peor escenario en cuatro décadas y los ataques de Trump

Para Ramos, el discurso de criminalización impulsado por ciertos sectores republicanos no solo es injusto, sino que ignora el motor económico que representan los indocumentados.

«Estamos en el peor momento para los inmigrantes latinos desde los 40 años que yo llevo viviendo aquí en los Estados Unidos. Nunca Alonso me había tocado ver algo parecido», lamentó el comunicador de forma directa.

Ramos recordó los duros contrastes frente a administraciones pasadas, señalando que el panorama bajo el mandato de Donald Trump se ha vuelto sumamente hostil para el ejercicio periodístico y los derechos civiles.

«Estamos viendo al presidente de los Estados Unidos atacando directamente a periodistas, a profesores, a jueces, a activistas. Esto es algo que yo jamás me hubiera imaginado», denunció, subrayando el caso del ex reportero de MundoNOW, Mario Guevara, como un ejemplo brutal de esta persecución.

Legalizar en lugar de perseguir

Como solución humanitaria y económica, Ramos puso sobre la mesa el ejemplo europeo de regularización, un contraste directo frente al gasto multimillonario que realiza Washington en detenciones y muros. «El ejemplo de España es clarísimo. La persecución no es la alternativa. ¿Qué hacemos en lugar de perseguirlos? Legalizarlos», argumentó con firmeza el entrevistado, concluyendo que «perseguirlos nos cuesta muy caro» y que la separación familiar destruye el tejido social de la nación.

El modelo español al que hace referencia Ramos se formalizó a través de un histórico acuerdo del Consejo de Ministros que inició los trámites para una regularización extraordinaria que beneficiará a unas 500,000 personas en situación irregular. A diferencia de los rígidos procesos estadounidenses, la medida en España establece un mecanismo sencillo diseñado para romper barreras burocráticas: los extranjeros sin antecedentes penales que hayan solicitado asilo o demuestren una estancia mínima de cinco meses en el país (fijada al 31 de diciembre de 2025) podrán aplicar a este beneficio.

La reforma implementada por el gobierno español contempla plazos ágiles de respuesta de apenas 15 días y otorga una autorización de residencia legal inicial por un año que abre las puertas a una integración plena en el sistema. Asimismo, bajo la premisa institucional de que «la integración no es individual, es familiar», el plan incluye la regularización simultánea de los hijos menores de edad por un periodo inicial de cinco años, permitiendo a los beneficiarios trabajar legalmente en cualquier sector y zona geográfica del país.