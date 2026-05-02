Jorge Ramos sobre Chiqui Delgado

Libertad para opinar

Postura contra Trump Jorge Ramos no habla de retiro, habla de reinvención. Tras más de cuatro décadas en la televisión hispana, el periodista mexicano vive lo que él mismo considera una segunda vida profesional, ahora lejos de los grandes estudios y más cerca de las pantallas móviles. En su primer año como periodista independiente, su proyecto Jorge Ramos: Así Veo Las Cosas fue nominado a los News & Documentary Emmy Awards 2026 como Outstanding News Program in Spanish Language. Además, recibió una nominación como Outstanding Journalist in Spanish Language, confirmando que su salto al ecosistema digital no fue un experimento pasajero, sino una apuesta calculada. De anchor histórico a periodista independiente Ramos reconoce que el mayor desafío no fue salir de la televisión, sino mantenerse vigente fuera de ella.

“El principal desafío es seguir vivo como periodista, seguir teniendo impacto y que la gente te siga creyendo. Y hacerlo fuera de la televisión”, afirmó. TE PUEDE INTERESAR: Crimen genera impacto: asesinan a la exreina de belleza Carolina Flores y crecen las sospechas familiares Durante más de 40 años trabajó en medios tradicionales, recorriendo el camino clásico: reportero local, conductor local, reportero nacional y finalmente anchor en el noticiero estelar. “Yo vengo de una época en la que para tener éxito en la televisión tenías que empezar como reportero local… era la única manera”, recordó sobre una industria que ya no funciona con las mismas reglas. La apuesta digital y la nueva competencia El periodista explicó que el cambio comenzó cuando millones de personas abandonaron la televisión, la radio y los periódicos para migrar a plataformas digitales.

“Luego el otro cambio es que la credibilidad periodística también estaba cambiando de las grandes corporaciones a periodistas independientes”, señaló. Ante ese escenario, decidió subirse a la ola, aunque admite que sigue siendo una apuesta. “Tenemos que demostrar que se puede hacer periodismo de otra forma. Hay otra manera de ver las noticias y hay una competencia también grande”, dijo sobre el nuevo terreno donde la distribución y la viabilidad económica son los principales retos. Libertad absoluta y postura política Ramos sostiene que su mayor ganancia en esta etapa no ha sido la audiencia, sino la libertad. “Yo creo que tengo absoluta libertad periodística para reportar y decir lo que yo crea que es la verdad”, expresó.

También fue claro al fijar postura frente al contexto político actual: “Creo que estamos en un momento en que hay que ser contrapoder frente a la presidencia de Donald Trump”. Y agregó que las plataformas digitales le permiten no solo informar, sino opinar y defender causas: “YouTube y las redes sociales me han permitido no solo reportar lo que está ocurriendo, sino tomar partido y dar mi opinión”. Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Chiquinquira Delgado (@chiqui_delgado) “Soy el compañero de Chiqui y el papá de mis hijos” Más allá de la transformación profesional, Ramos abrió una ventana a su vida personal. En medio de esta nueva etapa, se define con sencillez lejos de los títulos rimbombantes. “Soy el compañero de Chiqui, el papá de Paola, Nicolás y Carlota”, expresó a la revista, dejando ver que su identidad no se limita al periodismo.