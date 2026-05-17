Elecciones en Georgia 2026: ¿Quién es Jon Ossoff y qué propone?

Demócrata busca reelegirse

Impulsa leyes bipartidistas

Prioriza inmigración y economía El senador Jon Ossoff se ha convertido en una de las figuras jóvenes más influyentes del Partido Demócrata en Estados Unidos. Nacido y criado en Georgia, el político de 39 años no solo hizo historia al convertirse en el primer senador millennial del país, sino también en uno de los líderes demócratas más visibles del sur estadounidense. Ahora, mientras busca mantenerse como una de las voces fuertes de Georgia en Washington, su historial legislativo y postura sobre temas clave para la comunidad latina vuelven a colocarlo bajo los reflectores. Jon Ossoff busca mantenerse como senador demócrata por Georgia Jon Ossoff actualmente se desempeña como senador federal de Estados Unidos por Georgia y busca la reelección en los próximos comicios de 2026. Miembro del Partido Demócrata, Ossoff llegó al Senado en enero de 2021 tras derrotar al republicano David Perdue en una elección histórica que ayudó a los demócratas a obtener el control de la Cámara Alta.

Desde entonces, el senador ha construido una imagen basada en acuerdos bipartidistas y proyectos enfocados en seguridad pública, salud, infraestructura y derechos civiles. “Desde su elección, el senador Ossoff ha construido consensos bipartidistas en el Senado para lograr resultados legislativos significativos para Georgia, incluso en un Congreso dividido”, destaca su biografía oficial. Además, el legislador ha resaltado que durante sus primeros años en el cargo logró aprobar más proyectos de ley independientes que cualquier otro senador de primer mandato. Su historia familiar y formación académica marcaron su carrera política Thomas Jonathan Ossoff nació el 16 de febrero de 1987 en Atlanta, Georgia.

Creció en Northlake, una comunidad no incorporada del estado, dentro de una familia con fuerte participación cívica y política. Su madre, Heather Fenton, inmigrante australiana, cofundó una organización enfocada en elegir mujeres para cargos públicos en Georgia. Su padre, Richard Ossoff, es abogado y empresario editorial. Además, la historia familiar del senador estuvo marcada por raíces judías y por relatos relacionados con sobrevivientes del Holocausto, experiencias que, según el propio Ossoff, influyeron profundamente en su visión política y social. El senador estudió en The Paideia School en Atlanta y posteriormente se graduó en Georgetown University, donde obtuvo una licenciatura en Cultura y Política. Más tarde consiguió una maestría en Economía Política Internacional en la London School of Economics.

Antes de entrar de lleno a la política electoral, trabajó como asistente legislativo en temas de seguridad nacional y política exterior para el congresista Hank Johnson. También dirigió una productora de documentales de investigación con sede en Londres enfocada en corrupción, crimen organizado y violaciones de derechos humanos. “Guiado por la leyenda de los derechos civiles, el congresista John Lewis, el senador Ossoff dirigió anteriormente una pequeña empresa dedicada al periodismo de investigación que expuso crímenes de guerra, corrupción pública, trata de personas y crimen organizado”, señala el texto oficial. Actualmente vive en Atlanta junto a su esposa, la doctora Alisha Kramer, y sus dos hijas.

Sus votos y proyectos en el Senado muestran sus prioridades políticas Desde que llegó al Senado, Jon Ossoff ha impulsado múltiples iniciativas relacionadas con seguridad fronteriza, combate al tráfico de fentanilo, derechos civiles y protección infantil en internet. Entre los proyectos recientes vinculados directamente con inmigración y seguridad destacan la “Ley para la Prevención del Tráfico de Fentanilo” y la “Ley para Combatir el Contrabando Fronterizo”, ambas relacionadas con el combate al tráfico ilegal y la crisis de opioides en Estados Unidos. También promovió legislación enfocada en mejorar programas de salud para veteranos, ampliar infraestructura y reducir costos médicos para adultos mayores. “El senador Ossoff ha modernizado y fortalecido instalaciones de salud en Georgia y ayudó a aprobar legislación que limitó el costo de la insulina para adultos mayores a 35 dólares al mes”, destaca su biografía oficial. De acuerdo con análisis legislativos citados en su historial público, Ossoff votó alineado con el entonces presidente Joe Biden el 97% del tiempo durante el Congreso 117, consolidándose como uno de los aliados más importantes de la agenda demócrata en Washington.

La comunidad latina sigue de cerca sus posturas sobre inmigración y economía Para muchos votantes latinos en Georgia, la postura de Ossoff sobre inmigración y economía representa uno de los puntos más importantes de su carrera política. Aunque ha respaldado medidas de seguridad fronteriza y combate al tráfico de drogas, también ha apoyado iniciativas relacionadas con acceso a salud, programas comunitarios e inversión en infraestructura que benefician directamente a familias trabajadoras e inmigrantes. Además, el senador ha impulsado leyes enfocadas en proteger a menores y combatir la explotación infantil en línea. “El senador Jon Ossoff aprobó legislación bipartidista para proteger a nuestros hijos de la explotación en internet”, destaca el documento oficial.