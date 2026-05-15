CIA viaja a Cuba

EE.UU. busca cooperación bilateral

Cuba enfrenta apagones masivos El director de la CIA, John Ratcliffe, realizó este jueves una visita poco común a La Habana para reunirse con altos funcionarios del gobierno cubano. La agencia confirmó que el encuentro tuvo como objetivo discutir cooperación económica, seguridad e inteligencia entre ambos países. La reunión ocurrió mientras Cuba enfrenta una grave crisis energética y apagones masivos en varias regiones de la isla. Según un portavoz de la CIA citado por CBS News, Ratcliffe transmitió a las autoridades cubanas que Estados Unidos está dispuesto a ampliar la cooperación bilateral. Sin embargo, la administración del presidente Donald Trump condicionó ese acercamiento a que La Habana “realice cambios fundamentales”.

Durante la visita, Ratcliffe sostuvo reuniones con Raúl Rodríguez Castro, nieto del expresidente cubano Raúl Castro. También participaron el ministro del Interior de Cuba, Lázaro Álvarez Casas, y el jefe de los servicios de inteligencia cubanos. Washington plantea nuevas condiciones a Cuba CIA Director John Ratcliffe makes rare trip to Cuba as island nation faces energy crisis. https://t.co/FG08QZ3WAo — CBS News (@CBSNews) May 15, 2026

Segun CBS, un funcionario de la CIA indicó que las conversaciones giraron en torno a cooperación en inteligencia, estabilidad económica y asuntos de seguridad.

La fuente añadió que Estados Unidos busca evitar que Cuba continúe siendo “un refugio seguro para los adversarios del hemisferio occidental”. Según el funcionario, Ratcliffe aseguró que Washington ofrece “una oportunidad genuina de colaboración”. También señaló que existe la posibilidad de estabilizar la economía cubana mediante una mejora en las relaciones. No obstante, advirtió que la oferta no permanecerá abierta indefinidamente. TE PUEDE INTERESAR: Senado aprueba suspender pagos a legisladores si vuelven los cierres federales

La administración Trump aseguró además que impondrá “líneas rojas” si considera necesario hacerlo. La reunión en La Habana ocurrió después de recientes declaraciones públicas de Donald Trump sobre posibles conversaciones con Cuba. A principios de esta semana, Trump afirmó que “Cuba está pidiendo ayuda”. El mandatario estadounidense también indicó que las conversaciones comenzarían “en el momento oportuno”. Por su parte, las autoridades cubanas confirmaron oficialmente el encuentro diplomático.

Según medios estatales, el diálogo forma parte de los esfuerzos para mantener conversaciones políticas pese a las “relaciones bilaterales complejas”. Cuba busca aliviar crisis eléctrica y económica La visita de Ratcliffe coincidió con el colapso parcial de la red eléctrica nacional cubana. Las autoridades cubanas informaron que una grave avería dejó sin electricidad a provincias orientales de la isla durante la madrugada del jueves. La crisis ocurre en medio de sanciones estadounidenses que han provocado escasez de petróleo y gas en Cuba. El Departamento de Estado reiteró recientemente una oferta de 100 millones de dólares en ayuda humanitaria directa para el pueblo cubano.

La asistencia sería canalizada a través de la Iglesia Católica y organizaciones independientes. El secretario de Estado, Marco Rubio, acusó al gobierno cubano de bloquear ayuda y rechazar apoyo internacional. Entre las ofertas mencionó acceso a internet vía satélite. Las autoridades cubanas respondieron que aceptarían ayuda siempre que se entregue “en plena conformidad con las prácticas universalmente reconocidas para la asistencia humanitaria”. Mientras tanto, medios oficiales cubanos sostuvieron que la delegación estadounidense intentó convencer a Washington de que Cuba no representa una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos.

Además, La Habana busca salir de la lista estadounidense de países patrocinadores del terrorismo. Relación con Venezuela y tensión geopolítica regional La visita de Ratcliffe a Cuba se suma a otros contactos recientes entre Washington y gobiernos aliados de la región. En enero, el director de la CIA viajó a Caracas para reunirse con la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez. Funcionarios estadounidenses aseguraron entonces que Ratcliffe llevaba un mensaje de Trump sobre una posible mejora en las relaciones bilaterales. Sin embargo, Washington también advirtió que Venezuela no podía seguir siendo refugio para narcotraficantes y adversarios estadounidenses.