Jennifer Lopez revela su secreto para una piel radiante este verano (y así puedes copiarlo)
Glow empieza desde adentro Hydrafacial en una sesión Rutina simple en casa 👉Consigue el glow estilo JLo Jennifer Lopez vuelve a marcar tendencia en belleza, pero esta vez no se trata solo de maquillaje o productos exclusivos. La artista ha dejado claro que su famoso efecto “glow” no depende únicamente de tratamientos estéticos, sino […]
Publicado el30/04/2026 a las 12:14
- Glow empieza desde adentro
- Hydrafacial en una sesión
- Rutina simple en casa
Jennifer Lopez vuelve a marcar tendencia en belleza, pero esta vez no se trata solo de maquillaje o productos exclusivos.
La artista ha dejado claro que su famoso efecto “glow” no depende únicamente de tratamientos estéticos, sino de una combinación clave entre lo que consumes y cómo cuidas tu piel.
La buena noticia: su rutina es más replicable de lo que parece. Aquí te explicamos, paso a paso y en formato simple, cómo lograr ese brillo saludable este verano.
El verdadero secreto del glow empieza en lo que consumes
Antes de cualquier tratamiento, el punto de partida está dentro de tu cuerpo.
La piel refleja directamente lo que ingieres, y ahí está una de las claves del look luminoso de JLo.
Colágeno → firmeza
Ayuda a mantener la elasticidad de la piel y prevenir la flacidez.
Biotina → piel y cabello saludables
Refuerza la apariencia general y aporta vitalidad.
El tratamiento favorito de JLo (y qué hace realmente)
Uno de los pilares del glow de Jennifer Lopez es el Hydrafacial, un tratamiento en cabina que ha ganado popularidad entre celebridades y expertas en belleza.
- Combina seis pasos en una sola sesión de 60 minutos
- Limpia, exfolia, extrae impurezas e hidrata profundamente
- No causa dolor ni requiere agujas
- Ofrece resultados visibles desde la primera sesión
Además, incluye tecnologías como hidrodermoabrasión y terapia de luz LED, lo que permite oxigenar, desintoxicar y mejorar la textura de la piel sin agresiones.
El protocolo incluye:
Exfoliación, peeling, extracción, booster iluminador, luz LED e hidratación profunda.
Aunque el tratamiento es profesional, su lógica puede adaptarse a casa con una rutina bien estructurada.
El producto clave de JLo que sí puedes comprar
Jennifer Lopez también ha llevado su filosofía de cuidado al desarrollo de productos.
Uno de los más destacados es su booster inspirado en el That JLO Glow Serum.
- Hidrata intensamente
- Ayuda a reafirmar la piel
- Mejora la luminosidad
- Potencia el efecto glow inmediato
Este tipo de sérum se convierte en el paso esencial para replicar su rutina sin necesidad de tratamientos constantes en cabina.
Cómo copiar su rutina en casa (versión simple)
No necesitas complicarte.
La clave está en la constancia y en seguir pasos básicos bien ejecutados:
- Limpieza diaria
- Elimina impurezas y prepara la piel.
- Exfoliación suave
- Renueva la superficie sin irritar.
- Sérum iluminador
- Aporta hidratación y efecto glow.
- Hidratante
- Sella todos los beneficios.
Por qué es importante: El enfoque de Jennifer Lopez rompe con la idea de que el glow depende solo de tratamientos costosos.
Su rutina demuestra que el verdadero brillo es el resultado de una combinación entre nutrición, cuidado constante y productos adecuados.
Lo que viene
El interés por rutinas integrales de belleza sigue creciendo.
Cada vez más personas buscan soluciones que combinen bienestar interno con cuidado externo, y todo apunta a que este enfoque seguirá dominando las tendencias.
No es un solo producto ni un solo tratamiento.
El glow real es el resultado de hábitos consistentes. Y eso, a diferencia de otros secretos de belleza, sí está al alcance de cualquiera.
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Advertencia: Este contenido es únicamente informativo y educativo. Los resultados pueden variar según cada tipo de piel, por lo que se recomienda consultar con un especialista antes de iniciar cualquier tratamiento o rutina de cuidado facial.
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¿Cuál de estos pasos ya formas parte de tu rutina para lograr una piel con efecto glow?
FUENTE: HOLA.Com