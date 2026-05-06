Jane Fonda despide a Turner

Emotivo homenaje tras muerte

Recordó su historia juntos Jane Fonda compartió un extenso homenaje tras la muerte de su exmarido, Ted Turner, fundador de CNN y Turner Broadcasting System, quien falleció a los 87 años. La actriz publicó un mensaje en Instagram luego de que Turner Enterprises confirmara la noticia el 6 de mayo. Fonda, de 88 años, recordó al empresario como una figura transformadora en su vida personal y profesional. La actriz estuvo casada con Turner durante diez años antes de divorciarse en 2001. En su mensaje, describió al empresario como “un pirata gloriosamente guapo, profundamente romántico y aventurero”.

Jane Fonda recuerda el impacto de Ted Turner en su vida Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Jane Fonda (@janefonda)

Segun people, en el homenaje, Fonda aseguró que Turner cambió su vida desde el momento en que apareció en ella. La actriz explicó que él le hizo sentir que era necesaria y valorada de una forma que nunca había experimentado.

También destacó que el empresario sabía cuidarla y darle confianza. “Sentirse necesaria y cuidada al mismo tiempo es transformador”, escribió la actriz. Fonda señaló que Turner la ayudó a creer más en sí misma y aseguró que ambos tuvieron una influencia positiva mutua. En su mensaje también habló sobre la vulnerabilidad de Turner. TE PUEDE INTERESAR: “Voy a matarte, Trump”: Empleado de FAA enfrenta cargos federales por amenazas

Según la actriz, una de las mayores fortalezas del empresario era mostrar necesidad emocional pese a las expectativas sociales sobre figuras masculinas como él. Fonda recordó además la inteligencia estratégica del fundador de CNN. Explicó que Turner estudiaba historia y estrategias militares clásicas, conocimientos que aplicó después en sus negocios y en la navegación. La actriz aseguró que aprendió de él más que de cualquier otra persona o experiencia, especialmente sobre naturaleza, vida silvestre, negocios y estrategia. Una relación mediática entre dos figuras opuestas Jane Fonda y Ted Turner comenzaron su relación en 1990, poco después de que la actriz se separara de su segundo esposo, Tom Hayden.

Según recordó Fonda en declaraciones citadas en el texto, Turner consiguió su número telefónico y la invitó a salir. La actriz admitió que inicialmente no estaba interesada en iniciar una relación. Con el tiempo, ambos comenzaron un romance que rápidamente llamó la atención pública. La relación entre la estrella liberal de Hollywood y el empresario conservador fue ampliamente comentada por los medios. Un año después de iniciar su noviazgo, la pareja se casó en la plantación de Turner de 8.100 acres en Capps, Florida.

Fonda describía entonces a Turner como una persona divertida, adorable y compleja. Sin embargo, la actriz afirmó posteriormente que el empresario le fue infiel apenas un mes después de la boda. A pesar de las dificultades, la pareja permaneció junta durante varios años antes de separarse en el año 2000. El divorcio fue solicitado oficialmente en 2001. La actriz mantuvo una relación cordial tras el divorcio Pese a la separación, Fonda y Turner conservaron una relación cercana y amistosa.

La actriz incluso llegó a llamarlo “mi exmarido favorito” durante una subasta benéfica celebrada en 2001. Años después, Fonda seguía hablando públicamente de Turner con afecto. En 2008 afirmó que mantenían una muy buena relación y aseguró que “la vida es demasiado corta para estar peleando”. Meses antes de la muerte de Turner, Fonda participó en un evento benéfico de la Georgia Campaign for Adolescent Power and Potential, organización que ambos fundaron juntos. Durante el evento, la actriz se emocionó al hablar sobre el apoyo que recibió del empresario durante los años más difíciles de la organización.