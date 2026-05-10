Irán responde propuesta estadounidense

Tensión aumenta en Ormuz

Catar denuncia ataque marítimo Irán envió este domingo su respuesta a la más reciente propuesta de Estados Unidos para alcanzar un acuerdo que permita poner fin definitivo a la guerra entre ambos países. La respuesta fue entregada a través de Pakistán, que actúa como mediador en las conversaciones, según informó la agencia estatal iraní IRNA. El intercambio de propuestas ocurre mientras persiste la tensión en el Golfo Pérsico y continúan incidentes marítimos en la región pese a la tregua acordada entre Washington y Teherán en abril. Irán plantea centrar las negociaciones en el fin del conflicto

Segun la agencia EFE, la agencia IRNA indicó que la respuesta iraní propone que la primera fase de las negociaciones se concentre en terminar el conflicto en la región. El reporte no ofreció mayores detalles sobre el contenido del documento enviado al mediador paquistaní.

El portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Ismail Bagaei, había señalado previamente que Teherán analizaba la propuesta presentada por Estados Unidos. La iniciativa estadounidense llegó como respuesta a una oferta anterior de 14 puntos entregada por Irán la semana pasada. Según declaraciones previas de autoridades iraníes, Teherán considera que las conversaciones deben enfocarse inicialmente en un acuerdo de paz. TE PUEDE INTERESAR : Vladímir Putin lanza propuesta para frenar tensión entre Irán y EE.UU. Irán también insiste en el levantamiento del bloqueo en el estrecho de Ormuz como parte de esa primera etapa.

Las autoridades iraníes habían planteado además que cualquier discusión relacionada con su programa nuclear sea aplazada para una fase posterior. El estrecho de Ormuz es considerado una ruta estratégica para el transporte marítimo y energético en la región. La situación en ese punto ha sido uno de los principales focos de tensión entre ambos países durante los últimos meses. Trump advierte con reactivar operación en Ormuz El presidente Donald Trump declaró el viernes que esperaba una respuesta iraní durante el fin de semana. El mandatario estadounidense aseguró que, si no existe un entendimiento con Teherán, volverá a activar la operación Proyecto Libertad.

La iniciativa busca escoltar a los buques atrapados en el estrecho de Ormuz debido a las restricciones impuestas por Irán. Estados Unidos e Irán acordaron una tregua el pasado 8 de abril tras 39 días de guerra. Posteriormente, representantes de ambos países participaron en una reunión de alto nivel en Islamabad los días 11 y 12 de abril. Sin embargo, las conversaciones no lograron producir un acuerdo definitivo para terminar el conflicto. Desde entonces, las dos partes han mantenido el intercambio de mensajes y propuestas diplomáticas.

Hasta ahora no se ha alcanzado un consenso para retomar formalmente las negociaciones. La tensión regional continúa mientras persisten incidentes vinculados al tránsito marítimo y la seguridad en el Golfo. Kuwait, Catar y Emiratos denuncian ataques Kuwait y Emiratos Árabes Unidos denunciaron este domingo ataques contra su territorio por primera vez desde el inicio de la tregua entre Teherán y Washington. La jornada coincidió con el envío de la respuesta iraní a la propuesta de paz estadounidense. La agencia británica de Operaciones Comerciales Marítimas informó sobre un incidente ocurrido a 23 millas náuticas al noreste de Doha.

Según el reporte, el capitán de un buque notificó que la embarcación fue alcanzada por un proyectil desconocido. El impacto provocó un pequeño incendio que posteriormente fue extinguido. Las autoridades señalaron que no se registraron víctimas. Posteriormente, Catar denunció un ataque con dron contra un buque de carga comercial que viajaba de Abu Dabi hacia Doha. El incidente ocurrió en aguas territoriales cataríes, al noroeste del puerto de Mesaieed.