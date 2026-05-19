EE.UU. acusa a Irán ante la ONU de poner al mundo al borde de una catástrofe nuclear en Emiratos

ONU acusa amenaza nuclear

Drones elevan tensión global

Irán bajo presión internacional La tensión en Oriente Medio volvió a escalar este martes tras las acusaciones de Estados Unidos contra Irán por el ataque con drones cerca de una central nuclear en Emiratos Árabes Unidos (EAU). Washington aseguró ante el Consejo de Seguridad de la ONU que el incidente pudo haber provocado una “catástrofe nuclear de gran magnitud sin precedentes”. El embajador estadounidense ante Naciones Unidas, Mike Waltz, responsabilizó directamente a Teherán del ataque ocurrido cerca de la planta nuclear de Barakah, ubicada en la región de Al Dhafra. Las autoridades emiratíes informaron previamente que el ataque provocó un incendio “fuera del perímetro interior” de la central. Según Emiratos, el incidente no generó problemas de seguridad dentro de la instalación.

Sin embargo, Waltz sostuvo que Emiratos tuvo que activar sistemas de emergencia para garantizar el suministro energético de la planta nuclear. Washington acusa a Irán de cruzar una “línea roja” Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por El Nuevo Diario (@elnuevodiariord)

Segun la agencia EFE, durante la sesión del Consejo de Seguridad, Mike Waltz cuestionó duramente el uso de drones cerca de una instalación nuclear operativa.

“¿Qué nación responsable lanza drones contra una instalación nuclear operativa?”, declaró el diplomático estadounidense. El representante afirmó que este tipo de acciones “cruza una línea roja” y representa una amenaza directa para la seguridad global. Según Waltz, el ataque no debe entenderse como un hecho aislado. El funcionario insistió en que forma parte de una estrategia más amplia para desestabilizar infraestructuras civiles críticas y aumentar la presión regional. TE PUEDE INTERESAR :Sheinbaum confirma visita de funcionario clave de EE.UU. en medio de tensión bilateral

También calificó el incidente como “el último ejemplo de las actividades peligrosas y desestabilizadoras que definen al régimen iraní”. Las acusaciones llegan en medio del estancamiento de las negociaciones entre Washington y Teherán para poner fin a la guerra iniciada el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel. El conflicto ha generado represalias iraníes contra Israel y países del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG). Entre esos países se encuentran Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudí, Catar, Baréin, Kuwait y Omán. El estrecho de Ormuz aumenta la presión internacional Uno de los principales focos de preocupación internacional sigue siendo el bloqueo del estrecho de Ormuz.

La vía marítima es esencial para la exportación de petróleo de los países del Golfo. Estados Unidos informó ante la ONU que volvió a presentar una resolución centrada en la protección de la libertad de navegación en esa zona estratégica. El texto todavía se encuentra en negociación con los miembros del Consejo de Seguridad. La resolución busca condenar las violaciones a la libertad de navegación que afectan las economías mundiales. No obstante, China y Rusia ya vetaron el mes pasado una propuesta similar.

Ambos países argumentaron que el texto responsabilizaba únicamente a Irán y tenía un enfoque parcial. Mientras tanto, Emiratos Árabes Unidos se ha convertido en uno de los países más afectados por las represalias iraníes. Según lo expuesto en la ONU, las tensiones entre Abu Dabi y Teherán han alcanzado niveles sin precedentes desde el inicio de la guerra. La OIEA alerta sobre el riesgo de una tragedia nuclear El director general del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), Rafael Grossi, también intervino ante el Consejo de Seguridad. Grossi calificó como “sumamente preocupante” cualquier ataque cerca de instalaciones nucleares en funcionamiento.

El funcionario alertó que las consecuencias podrían ser “gravísimas”. “Estamos hablando de instalaciones nucleares en Oriente Medio”, dijo Grossi durante la sesión. El director del OIEA recordó que dentro de la planta hay “miles de kilogramos de material nuclear fresco”. Sus declaraciones elevaron la preocupación internacional sobre el impacto potencial de un ataque de este tipo. China también expresó inquietud por el incidente.