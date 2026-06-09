Irán detiene sus ataques contra Israel, pero lanza una nueva advertencia
Publicado el08/06/2026 a las 16:15
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- Trump pide detener ataques
Irán anunció este lunes el fin de sus operaciones militares contra Israel tras los recientes intercambios de ataques entre ambos países, aunque dejó claro que retomará las acciones militares si el Estado israelí vuelve a atacar Beirut o el sur del Líbano.
Por qué importa: El anuncio llega después de una nueva escalada militar entre Irán e Israel y refleja que, pese al cese de operaciones anunciado por Teherán, la tensión regional continúa elevada.
Teherán declara el fin de sus operaciones militares
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Segun EFE, el anuncio fue realizado por el Comando Unificado de Operaciones Khatam al-Anbiya.
En un comunicado difundido por medios iraníes, el organismo informó que las Fuerzas Armadas iraníes han puesto fin a sus operaciones contra Israel.
Según el texto, la decisión llega después de lo que calificó como una firme respuesta al Estado israelí.
Sin embargo, el comunicado incluyó una advertencia directa.
Las autoridades militares iraníes aseguraron que responderán nuevamente si Israel reanuda las agresiones contra Beirut o contra el sur del Líbano.
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Además, señalaron que una eventual respuesta sería más severa y contundente que las acciones realizadas hasta ahora.
La declaración se produjo tras varios días de intercambio de ataques entre ambos países.
Irán lanzó durante la noche varias oleadas de misiles contra territorio israelí.
Teherán presentó esas acciones como una represalia por los ataques israelíes contra el Líbano.
Ataques dejan heridos y daños en Irán
Las autoridades iraníes informaron que al menos quince personas resultaron heridas en los ataques israelíes.
La Organización Nacional de Emergencias indicó que catorce de los lesionados se encontraban en la zona de Mahshahr.
Esa área está ubicada en la provincia de Juzestán.
Según el reporte, Israel atacó un complejo petroquímico que sufrió daños parciales.
La otra persona herida fue reportada en Teherán.
La capital iraní fue objetivo de ataques durante la madrugada y también al mediodía.
Las autoridades señalaron que únicamente uno de los heridos permanece hospitalizado.
Tras los ataques israelíes, Irán volvió a lanzar bombardeos contra Israel durante la mañana.
Teherán aseguró que los objetivos fueron las bases de Tel Nos y Nevatim.
Al mismo tiempo, los hutíes de Yemen lanzaron un misil hacia territorio israelí.
Según la información disponible, el proyectil fue interceptado.
Trump pide detener los ataques mientras Irán reabre su espacio aéreo
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pidió públicamente a Irán e Israel detener los ataques.
A través de Truth Social, el mandatario afirmó que ambos países deben dejar de dispararse de inmediato.
Según la información difundida, Trump intentó el domingo persuadir al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, para que evitara una respuesta militar que pudiera afectar las negociaciones de Washington con Teherán.
Por otro lado, el presidente iraní, Masud Pezeshkian, aseguró que su país no ha abandonado ni la vía militar ni las negociaciones.
“La diplomacia y la defensa son las dos alas del poder nacional; no hemos abandonado ni el terreno de acción ni la mesa de negociaciones”, escribió en la red social X.
Horas después del anuncio militar, Irán informó la reapertura de su espacio aéreo.
La Organización de Aviación Civil indicó que todas las restricciones impuestas a los vuelos fueron levantadas.
Las autoridades señalaron que el tráfico aéreo está regresando gradualmente a la normalidad.
Lo que viene: Aunque Irán declaró el fin de sus operaciones contra Israel y reabrió su espacio aéreo, la advertencia sobre posibles nuevas acciones militares deja abierta la posibilidad de una nueva escalada si continúan los ataques contra el Líbano.