Irán detiene sus ataques contra Israel, pero lanza una nueva advertencia

Irán anuncia cese militar

Amenaza si atacan Líbano

Trump pide detener ataques

Irán anunció este lunes el fin de sus operaciones militares contra Israel tras los recientes intercambios de ataques entre ambos países, aunque dejó claro que retomará las acciones militares si el Estado israelí vuelve a atacar Beirut o el sur del Líbano.

Por qué importa: El anuncio llega después de una nueva escalada militar entre Irán e Israel y refleja que, pese al cese de operaciones anunciado por Teherán, la tensión regional continúa elevada.

Teherán declara el fin de sus operaciones militares

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Segun EFE, el anuncio fue realizado por el Comando Unificado de Operaciones Khatam al-Anbiya.

En un comunicado difundido por medios iraníes, el organismo informó que las Fuerzas Armadas iraníes han puesto fin a sus operaciones contra Israel.

Según el texto, la decisión llega después de lo que calificó como una firme respuesta al Estado israelí.

Sin embargo, el comunicado incluyó una advertencia directa.

Las autoridades militares iraníes aseguraron que responderán nuevamente si Israel reanuda las agresiones contra Beirut o contra el sur del Líbano.

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Además, señalaron que una eventual respuesta sería más severa y contundente que las acciones realizadas hasta ahora.

La declaración se produjo tras varios días de intercambio de ataques entre ambos países.

Irán lanzó durante la noche varias oleadas de misiles contra territorio israelí.

Teherán presentó esas acciones como una represalia por los ataques israelíes contra el Líbano.