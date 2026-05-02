Irán prevé nueva guerra

Tensión con Estados Unidos

Negociaciones siguen estancadas

Un alto mando militar iraní afirmó que es “probable” una reanudación de la guerra entre Irán y Estados Unidos, en medio de un estancamiento en las negociaciones y tras el rechazo del presidente Donald Trump a una nueva propuesta de paz.

La advertencia eleva la tensión en un conflicto que ya ha afectado mercados energéticos y mantiene en alerta a la comunidad internacional por el riesgo de una escalada militar.

Irán asegura estar preparado ante posible escalada

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Segun la agencia EFE, el general Mohamad Yafar Asadi, subjefe de inspección del Cuartel Central Jatam al Anbiya, aseguró que las Fuerzas Armadas iraníes están listas para responder ante cualquier acción estadounidense.

El alto mando indicó que existe la posibilidad de una nueva confrontación entre ambos países.

Asadi señaló que las declaraciones y acciones de funcionarios estadounidenses tienen un carácter mediático.

También afirmó que buscan “salir del atolladero que ellos mismos han creado”.