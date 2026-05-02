Irán advierte que la guerra con Estados Unidos podría reanudarse tras el rechazo a su propuesta
Irán prevé nueva guerra Tensión con Estados Unidos Negociaciones siguen estancadas Un alto mando militar iraní afirmó que es “probable” una reanudación de la guerra entre Irán y Estados Unidos, en medio de un estancamiento en las negociaciones y tras el rechazo del presidente Donald Trump a una nueva propuesta de paz. La advertencia eleva […]
Publicado el02/05/2026 a las 10:25
- Irán prevé nueva guerra
- Tensión con Estados Unidos
- Negociaciones siguen estancadas
Un alto mando militar iraní afirmó que es “probable” una reanudación de la guerra entre Irán y Estados Unidos, en medio de un estancamiento en las negociaciones y tras el rechazo del presidente Donald Trump a una nueva propuesta de paz.
La advertencia eleva la tensión en un conflicto que ya ha afectado mercados energéticos y mantiene en alerta a la comunidad internacional por el riesgo de una escalada militar.
Irán asegura estar preparado ante posible escalada
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Segun la agencia EFE, el general Mohamad Yafar Asadi, subjefe de inspección del Cuartel Central Jatam al Anbiya, aseguró que las Fuerzas Armadas iraníes están listas para responder ante cualquier acción estadounidense.
El alto mando indicó que existe la posibilidad de una nueva confrontación entre ambos países.
Asadi señaló que las declaraciones y acciones de funcionarios estadounidenses tienen un carácter mediático.
También afirmó que buscan “salir del atolladero que ellos mismos han creado”.
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Las declaraciones fueron difundidas por la agencia Fars, vinculada a la Guardia Revolucionaria.
El mensaje refuerza la postura defensiva de Irán en medio de las tensiones.
Propuesta iraní no convence a Trump
La advertencia se produce después de que Trump considerara insatisfactoria la última propuesta de Irán.
Teherán presentó una nueva iniciativa a través de Pakistán, que actúa como mediador en las negociaciones.
La propuesta planteaba un proceso en varias fases.
En una primera etapa, buscaba el fin de la guerra y la reapertura del estrecho de Ormuz.
El tema del programa nuclear iraní quedaba para una fase posterior.
Medios estadounidenses informaron que este enfoque no convenció a Trump.
El rechazo ha frenado avances en las conversaciones entre ambas partes.
Negociaciones estancadas y tensión en el Golfo
Las conversaciones entre Irán y Estados Unidos permanecen estancadas.
Irán se niega a negociar directamente mientras continúe el cerco naval estadounidense.
Esta medida busca bloquear la economía iraní.
Por su parte, Irán mantiene el control del tráfico en el estrecho de Ormuz.
Esta ruta es clave para el comercio energético global.
Por ella transitaba aproximadamente el 20 % del petróleo mundial.
La situación ha provocado un aumento en el precio del crudo.
El conflicto se encuentra en una tregua iniciada el 8 de abril.
El alto al fuego se acordó tras 39 días de enfrentamientos.
Posteriormente, fue prorrogado de forma indefinida para facilitar el diálogo.
Sin embargo, el estancamiento actual pone en duda la continuidad de la tregua.
El escenario sigue siendo incierto ante el riesgo de una nueva escalada militar.